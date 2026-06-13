H2h Somerset vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 13.06.2026

List a

SOM
SOM

264

HAM
HAM

303

Somerset vs Hampshire

T20, T20 Blast, Women

SOMSomerset

159

HAMHampshire

159

List a, One-Day Cup, Women

HAMHampshire

282

SOMSomerset

281

T20, T20 Blast, Women

HAMHampshire

154

SOMSomerset

153
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