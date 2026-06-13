Squads Somerset vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 13.06.2026

List a

SOM
SOM

264

HAM
HAM

303

Playing

SOM
SOM
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Hazell Jess

no information yet

Sweet Francesca

no information yet

Jones Katie

wicket keeper

Southby Rhianna

wicket keeper

Griffiths Alex

all rounder

Dattani Naomi

all rounder

Harris Lola

no information yet

Tulloch Poppy

no information yet

Willis Bea

no information yet

Hardwick Hannah

all rounder

Barnes Olivia

no information yet

Bench

SOM
SOM
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Gibb Daisy

no information yet

Davis Ruby

batsman

Dean Charlie

all rounder

Gibson Danielle

all rounder

Lee Ava Georgina

all rounder

Sproul Pippa Nancy

wicket keeper

Vukusic Erin

no information yet

Westley Jasmine

no information yet