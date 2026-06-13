Squads Somerset vs Hampshire List a One-Day Cup, Women 13.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Odgers Rebecca
batsman
Bouchier Maia
batsman
Luff Sophie Natasha
batsman
McCaughan Ella
batsman
Learoyd Anika
batsman
Norgrove Abigale
batsman
Holland Niamh
bowler
Adams Georgia
batsman
Hazell Jess
no information yet
Sweet Francesca
no information yet
Jones Katie
wicket keeper
Southby Rhianna
wicket keeper
Griffiths Alex
all rounder
Dattani Naomi
all rounder
Skelton Chloe
bowler
Wellington Amanda
bowler
Harris Lola
no information yet
Tulloch Poppy
no information yet
Willis Bea
no information yet
Hardwick Hannah
all rounder
Barnes Olivia
no information yet
Tyson Rebecca
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Anderson Ellie
bowler
Bell Lauren
bowler
Corney Emma
batsman
Gibb Daisy
no information yet
Davis Ruby
batsman
Harman Nancy
bowler
Dean Charlie
all rounder
Kemp Freya
bowler
Gibson Danielle
all rounder
Lee Ava Georgina
all rounder
Knight Heather
batsman
Smith Linsey
bowler
Robbins Mollie
bowler
Sproul Pippa Nancy
wicket keeper
Vukusic Erin
no information yet
Sturge Megan
bowler
Westley Jasmine
no information yet