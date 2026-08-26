Highlights Warwickshire vs The Blaze List a One-Day Cup, Women 26.08.2026
Baker to Prendergast, 1 run
Baker to Prendergast, 0 runs
Baker to Prendergast, 0 runs
Baker to Prendergast, 0 runs
Baker to Prendergast, 4 runs
Baker to Elwiss, 1 run
Brett to Elwiss, 1 run
Brett to Prendergast, 1 run
Brett to Prendergast, 2 runs
Brett to Prendergast, 0 runs
Brett to KE Bryce, appeal, wicket (caught - KE Bryce)
Brett to KE Bryce, 0 runs
Baker to KE Bryce, 1 run
Baker to KE Bryce, 0 runs
Baker to KE Bryce, 0 runs
Baker to KE Bryce, 0 runs
Baker to KE Bryce, 0 runs
Baker to Elwiss, 1 run
Baker to Elwiss, wide
Brett to KE Bryce, 6 runs
Brett to KE Bryce, 0 runs
Brett to KE Bryce, 0 runs
Brett to Elwiss, 1 run
Brett to Elwiss, 0 runs
Brett to Elwiss, 0 runs
Arlott to KE Bryce, 4 runs
Arlott to KE Bryce, 0 runs
Arlott to Elwiss, leg bye
Arlott to Elwiss, 0 runs
Arlott to KE Bryce, 1 run
Arlott to KE Bryce, 0 runs
Brett to Elwiss, 0 runs
Brett to Elwiss, 0 runs
Brett to Elwiss, 4 runs
Brett to Beaumont, wicket (caught - Beaumont)
Brett to KE Bryce, 1 run
Brett to KE Bryce, 2 runs
Arlott to Beaumont, 0 runs
Arlott to KE Bryce, 1 run
Arlott to Beaumont, 1 run
Arlott to Beaumont, 2 runs
Arlott to KE Bryce, 1 run
Arlott to KE Bryce, 0 runs
Brett to Beaumont, 0 runs
Brett to Beaumont, 2 runs
Brett to Beaumont, 0 runs
Brett to KE Bryce, 1 run
Brett to Beaumont, 1 run
Brett to Beaumont, 0 runs
Arlott to Beaumont, 1 run
Arlott to KE Bryce, 1 run
Arlott to KE Bryce, 0 runs
Arlott to Beaumont, 1 run
Arlott to KE Bryce, no ball + 1 run
Arlott to KE Bryce, 0 runs
Arlott to KE Bryce, 0 runs
Brett to Beaumont, 0 runs
Brett to Beaumont, 0 runs
Brett to KE Bryce, 1 run
Brett to KE Bryce, 2 leg byes
Brett to KE Bryce, 0 runs
Brett to KE Bryce, 0 runs
Arlott to KE Bryce, 1 run
Arlott to KE Bryce, 0 runs
Arlott to KE Bryce, 0 runs
Arlott to KE Bryce, 0 runs
Arlott to KE Bryce, 0 runs
Arlott to Beaumont, 1 run
Stonehouse to KE Bryce, 0 runs
Stonehouse to Beaumont, 1 run
Stonehouse to Beaumont, 0 runs
Stonehouse to KE Bryce, 1 run
Stonehouse to KE Bryce, 0 runs
Stonehouse to KE Bryce, wide
Stonehouse to KE Bryce, wide
Stonehouse to Beaumont, 1 run
Arlott to Beaumont, 1 run
Arlott to KE Bryce, 1 run
Arlott to KE Bryce, 4 runs
Arlott to KE Bryce, 0 runs
Arlott to KE Bryce, 2 runs
Arlott to KE Bryce, 0 runs
Stonehouse to KE Bryce, 1 run
Stonehouse to KE Bryce, 0 runs
Stonehouse to Beaumont, 1 run
Stonehouse to Beaumont, 0 runs
Stonehouse to Beaumont, 0 runs
Stonehouse to Beaumont, 2 runs
Wong to KE Bryce, 4 runs
Wong to Beaumont, 1 run
Wong to Beaumont, 2 runs
Wong to KE Bryce, 1 run
Wong to Beaumont, 1 run
Wong to Beaumont, 0 runs
Stonehouse to KE Bryce, 0 runs
Stonehouse to KE Bryce, 0 runs
Stonehouse to KE Bryce, 2 runs
Stonehouse to KE Bryce, 0 runs
Stonehouse to Beaumont, 1 run
Stonehouse to KE Bryce, 1 run
Wong to Beaumont, 0 runs
Wong to Beaumont, 4 runs
Wong to Beaumont, 0 runs
Wong to Beaumont, 2 runs
Wong to Beaumont, 0 runs
Wong to KE Bryce, 1 run
Stonehouse to KE Bryce, 1 run
Stonehouse to Beaumont, leg bye
Stonehouse to KE Bryce, 1 run
Stonehouse to KE Bryce, 0 runs
Stonehouse to KE Bryce, 0 runs
Stonehouse to KE Bryce, 0 runs
Wong to KE Bryce, leg bye
Wong to KE Bryce, 0 runs
Wong to Beaumont, 1 run
Wong to Beaumont, appeal
Wong to Beaumont, 0 runs
Wong to Beaumont, wide
Wong to Beaumont, 2 runs
Stonehouse to KE Bryce, 0 runs
Stonehouse to Beaumont, 1 run
Stonehouse to Beaumont, appeal
Stonehouse to KE Bryce, 1 run
Stonehouse to KE Bryce, 0 runs
Stonehouse to Beaumont, leg bye
Wong to KE Bryce, 2 runs
Wong to KE Bryce, 0 runs
Wong to KE Bryce, 0 runs
Wong to Beaumont, 1 run
Wong to Beaumont, 0 runs
Wong to Beaumont, 0 runs
Stonehouse to Beaumont, 1 run
Stonehouse to Beaumont, 0 runs
Stonehouse to Beaumont, 0 runs
Stonehouse to Beaumont, 0 runs
Stonehouse to Beaumont, 0 runs
Stonehouse to Beaumont, 0 runs
Stonehouse to Beaumont, wide
Wong to KE Bryce, 0 runs
Wong to KE Bryce, 5 wides
Wong to Kelly, appeal, wicket (caught - Kelly)
Wong to Kelly, 0 runs
Wong to Kelly, 0 runs
Wong to Kelly, 0 runs
Wong to Kelly, 4 runs