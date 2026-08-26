Highlights Warwickshire vs The Blaze List a One-Day Cup, Women 26.08.2026

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WAR
WAR
BLA
BLA

(23 ov.) 114/3

22.6
1

Baker to Prendergast, 1 run

22.5
.

Baker to Prendergast, 0 runs

22.4
.

Baker to Prendergast, 0 runs

22.3
.

Baker to Prendergast, 0 runs

22.2
4

Baker to Prendergast, 4 runs

22.1
1

Baker to Elwiss, 1 run

21.6
1

Brett to Elwiss, 1 run

21.5
1

Brett to Prendergast, 1 run

21.4
2

Brett to Prendergast, 2 runs

21.3
.

Brett to Prendergast, 0 runs

21.2
W

Brett to KE Bryce, appeal, wicket (caught - KE Bryce)

21.1
.

Brett to KE Bryce, 0 runs

20.6
1

Baker to KE Bryce, 1 run

20.5
.

Baker to KE Bryce, 0 runs

20.4
.

Baker to KE Bryce, 0 runs

20.3
.

Baker to KE Bryce, 0 runs

20.2
.

Baker to KE Bryce, 0 runs

20.1
1

Baker to Elwiss, 1 run

20.1
1

Baker to Elwiss, wide

19.6
6

Brett to KE Bryce, 6 runs

19.5
.

Brett to KE Bryce, 0 runs

19.4
.

Brett to KE Bryce, 0 runs

19.3
1

Brett to Elwiss, 1 run

19.2
.

Brett to Elwiss, 0 runs

19.1
.

Brett to Elwiss, 0 runs

18.6
4

Arlott to KE Bryce, 4 runs

18.5
.

Arlott to KE Bryce, 0 runs

18.4
1

Arlott to Elwiss, leg bye

18.3
.

Arlott to Elwiss, 0 runs

18.2
1

Arlott to KE Bryce, 1 run

18.1
.

Arlott to KE Bryce, 0 runs

17.6
.

Brett to Elwiss, 0 runs

17.5
.

Brett to Elwiss, 0 runs

17.4
4

Brett to Elwiss, 4 runs

17.3
W

Brett to Beaumont, wicket (caught - Beaumont)

17.2
1

Brett to KE Bryce, 1 run

17.1
2

Brett to KE Bryce, 2 runs

16.6
.

Arlott to Beaumont, 0 runs

16.5
1

Arlott to KE Bryce, 1 run

16.4
1

Arlott to Beaumont, 1 run

16.3
2

Arlott to Beaumont, 2 runs

16.2
1

Arlott to KE Bryce, 1 run

16.1
.

Arlott to KE Bryce, 0 runs

15.6
.

Brett to Beaumont, 0 runs

15.5
2

Brett to Beaumont, 2 runs

15.4
.

Brett to Beaumont, 0 runs

15.3
1

Brett to KE Bryce, 1 run

15.2
1

Brett to Beaumont, 1 run

15.1
.

Brett to Beaumont, 0 runs

14.6
1

Arlott to Beaumont, 1 run

14.5
1

Arlott to KE Bryce, 1 run

14.4
.

Arlott to KE Bryce, 0 runs

14.3
1

Arlott to Beaumont, 1 run

14.3
nb

Arlott to KE Bryce, no ball + 1 run

14.2
.

Arlott to KE Bryce, 0 runs

14.1
.

Arlott to KE Bryce, 0 runs

13.6
.

Brett to Beaumont, 0 runs

13.5
.

Brett to Beaumont, 0 runs

13.4
1

Brett to KE Bryce, 1 run

13.3
2

Brett to KE Bryce, 2 leg byes

13.2
.

Brett to KE Bryce, 0 runs

13.1
.

Brett to KE Bryce, 0 runs

12.6
1

Arlott to KE Bryce, 1 run

12.5
.

Arlott to KE Bryce, 0 runs

12.4
.

Arlott to KE Bryce, 0 runs

12.3
.

Arlott to KE Bryce, 0 runs

12.2
.

Arlott to KE Bryce, 0 runs

12.1
1

Arlott to Beaumont, 1 run

11.6
.

Stonehouse to KE Bryce, 0 runs

11.5
1

Stonehouse to Beaumont, 1 run

11.4
.

Stonehouse to Beaumont, 0 runs

11.3
1

Stonehouse to KE Bryce, 1 run

11.2
.

Stonehouse to KE Bryce, 0 runs

11.2
1

Stonehouse to KE Bryce, wide

11.2
1

Stonehouse to KE Bryce, wide

11.1
1

Stonehouse to Beaumont, 1 run

10.6
1

Arlott to Beaumont, 1 run

10.5
1

Arlott to KE Bryce, 1 run

10.4
4

Arlott to KE Bryce, 4 runs

10.3
.

Arlott to KE Bryce, 0 runs

10.2
2

Arlott to KE Bryce, 2 runs

10.1
.

Arlott to KE Bryce, 0 runs

9.6
1

Stonehouse to KE Bryce, 1 run

9.5
.

Stonehouse to KE Bryce, 0 runs

9.4
1

Stonehouse to Beaumont, 1 run

9.3
.

Stonehouse to Beaumont, 0 runs

9.2
.

Stonehouse to Beaumont, 0 runs

9.1
2

Stonehouse to Beaumont, 2 runs

8.6
4

Wong to KE Bryce, 4 runs

8.5
1

Wong to Beaumont, 1 run

8.4
2

Wong to Beaumont, 2 runs

8.3
1

Wong to KE Bryce, 1 run

8.2
1

Wong to Beaumont, 1 run

8.1
.

Wong to Beaumont, 0 runs

7.6
.

Stonehouse to KE Bryce, 0 runs

7.5
.

Stonehouse to KE Bryce, 0 runs

7.4
2

Stonehouse to KE Bryce, 2 runs

7.3
.

Stonehouse to KE Bryce, 0 runs

7.2
1

Stonehouse to Beaumont, 1 run

7.1
1

Stonehouse to KE Bryce, 1 run

6.6
.

Wong to Beaumont, 0 runs

6.5
4

Wong to Beaumont, 4 runs

6.4
.

Wong to Beaumont, 0 runs

6.3
2

Wong to Beaumont, 2 runs

6.2
.

Wong to Beaumont, 0 runs

6.1
1

Wong to KE Bryce, 1 run

5.6
1

Stonehouse to KE Bryce, 1 run

5.5
1

Stonehouse to Beaumont, leg bye

5.4
1

Stonehouse to KE Bryce, 1 run

5.3
.

Stonehouse to KE Bryce, 0 runs

5.2
.

Stonehouse to KE Bryce, 0 runs

5.1
.

Stonehouse to KE Bryce, 0 runs

4.6
1

Wong to KE Bryce, leg bye

4.5
.

Wong to KE Bryce, 0 runs

4.4
1

Wong to Beaumont, 1 run

4.3
.

Wong to Beaumont, appeal

4.2
.

Wong to Beaumont, 0 runs

4.2
1

Wong to Beaumont, wide

4.1
2

Wong to Beaumont, 2 runs

3.6
.

Stonehouse to KE Bryce, 0 runs

3.5
1

Stonehouse to Beaumont, 1 run

3.4
.

Stonehouse to Beaumont, appeal

3.3
1

Stonehouse to KE Bryce, 1 run

3.2
.

Stonehouse to KE Bryce, 0 runs

3.1
1

Stonehouse to Beaumont, leg bye

2.6
2

Wong to KE Bryce, 2 runs

2.5
.

Wong to KE Bryce, 0 runs

2.4
.

Wong to KE Bryce, 0 runs

2.3
1

Wong to Beaumont, 1 run

2.2
.

Wong to Beaumont, 0 runs

2.1
.

Wong to Beaumont, 0 runs

1.6
1

Stonehouse to Beaumont, 1 run

1.5
.

Stonehouse to Beaumont, 0 runs

1.4
.

Stonehouse to Beaumont, 0 runs

1.3
.

Stonehouse to Beaumont, 0 runs

1.2
.

Stonehouse to Beaumont, 0 runs

1.1
.

Stonehouse to Beaumont, 0 runs

1.1
1

Stonehouse to Beaumont, wide

0.6
.

Wong to KE Bryce, 0 runs

0.6
5

Wong to KE Bryce, 5 wides

0.5
W

Wong to Kelly, appeal, wicket (caught - Kelly)

0.4
.

Wong to Kelly, 0 runs

0.3
.

Wong to Kelly, 0 runs

0.2
.

Wong to Kelly, 0 runs

0.1
4

Wong to Kelly, 4 runs