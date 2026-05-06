H2h Warwickshire vs Durham List a One-Day Cup, Women 06.05.2026

List a

WAR
WAR

289

DUR
DUR

290

Warwickshire vs Durham

T20, T20 Blast, Women

DURDurham

WARWarwickshire

T20, T20 Blast, Women

DURDurham

151

WARWarwickshire

193

List a, One-Day Cup, Women

DURDurham

244

WARWarwickshire

243