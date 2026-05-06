Squads Warwickshire vs Durham List a One-Day Cup, Women 06.05.2026

List a

WAR
WAR

289

DUR
DUR

290

Playing

WAR
WAR
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Perrin Davina

all rounder

Wilson Tahlia

wicket keeper

Marlow Emma

all rounder

Austin Meg

batsman

Armitage Hollie

all rounder

Pavely Charis

all rounder

Wraith Natasha

wicket keeper

Heath Bess

wicket keeper

Ellis Bethan

all rounder

Thompson Grace

no information yet

Taylor Mary

all rounder

Stonehouse Alexa

all rounder

Johnson Trudy

all rounder

Taylor Millie

no information yet

Bench

WAR
WAR
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Robson Harriet

no information yet

Wong Issy

bowler

Rodgers Mia

wicket keeper