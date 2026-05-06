Squads Warwickshire vs Durham List a One-Day Cup, Women 06.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Perrin Davina
all rounder
Wilson Tahlia
wicket keeper
Surenkumar Amuruthaa
bowler
Marlow Emma
all rounder
Austin Meg
batsman
Armitage Hollie
all rounder
Pavely Charis
all rounder
Villiers Mady
bowler
Brewer Chloe
batsman
Windsor Emily
batsman
Wraith Natasha
wicket keeper
Heath Bess
wicket keeper
Ellis Bethan
all rounder
Thompson Grace
no information yet
Taylor Mary
all rounder
Fraser Katherine
bowler
Stonehouse Alexa
all rounder
Glen Abigail
batsman
Davis Georgia
bowler
Johnson Trudy
all rounder
Baker Hannah
bowler
Levick Katie
bowler
Taylor Millie
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Arlott Emily
bowler
Filer Lauren
bowler
George Katie
bowler
Robson Harriet
no information yet
Wong Issy
bowler
Rodgers Mia
wicket keeper