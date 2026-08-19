Highlights Warwickshire vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 19.08.2026
Langston to Austin, 1 run
Langston to Austin, 4 runs
Langston to Halliday, 1 run
Langston to Halliday, 0 runs
Langston to Austin, 3 runs
Langston to Austin, 0 runs
Cooper to Austin, 1 run
Cooper to Austin, 4 runs
Cooper to Halliday, 1 run
Cooper to Austin, 1 run
Cooper to Halliday, 1 run
Cooper to Halliday, 0 runs
Langston to Austin, 2 runs
Langston to Austin, 4 runs
Langston to Halliday, 1 run
Langston to Austin, 1 run
Langston to Halliday, 1 run
Langston to Halliday, 0 runs
Cooper to Austin, 0 runs
Cooper to Halliday, 1 run
Cooper to Halliday, 0 runs
Cooper to Halliday, 0 runs
Cooper to Austin, 1 run
Cooper to Austin, 0 runs
Langston to Halliday, 0 runs
Langston to Halliday, 0 runs
Langston to Austin, 1 run
Langston to Austin, 0 runs
Langston to Austin, 4 runs
Langston to Austin, 0 runs
Cooper to Halliday, 0 runs
Cooper to Halliday, 0 runs
appeal, wicket (caught - George)
Cooper to George, 0 runs
Cooper to George, 0 runs
Cooper to Austin, 1 run
Langston to George, 0 runs
Langston to Austin, 1 run
Langston to Austin, 0 runs
Langston to Austin, 0 runs
Langston to Austin, 0 runs
Langston to Austin, 0 runs
Austin defends for a single run.
Glenn to Austin, 4 runs
Glenn to Austin, 0 runs
Glenn to Austin, 0 runs
Glenn to George, 1 run
Glenn to George, 4 runs
Langston to Austin, 0 runs
Langston to Austin, 0 runs
Langston to Austin, wide
Langston to Austin, wide
Langston to Austin, 0 runs
Langston to Austin, 0 runs
Langston to George, 1 run
Langston to George, 0 runs
Jonassen to Austin, 0 runs
Jonassen to Austin, 0 runs
Jonassen to Austin, 2 runs
Jonassen to Austin, 0 runs
Jonassen to Austin, 0 runs
Jonassen to George, 1 run
Glenn to Austin, 2 runs
Glenn to George, 1 run
Glenn to Austin, 1 run
Glenn to George, 1 run
Glenn to George, 0 runs
Glenn to Austin, 1 run
Jonassen to George, 0 runs
Jonassen to George, 0 runs
Jonassen to George, 0 runs
Jonassen to George, 2 runs
Jonassen to George, 2 runs
Jonassen to George, 0 runs
Glenn to Austin, 0 runs
Glenn to George, 1 run
Glenn to George, 0 runs
Glenn to George, 0 runs
Glenn to Austin, 1 run
Glenn to Austin, 0 runs
Jonassen to Austin, 1 run
Jonassen to George, 1 run
Jonassen to George, 0 runs
Jonassen to George, 0 runs
Jonassen to George, 0 runs
Jonassen to George, 0 runs
Glenn to George, 1 run
Glenn to George, 0 runs
Glenn to George, 0 runs
Glenn to Austin, leg bye
Glenn to Austin, 0 runs
Glenn to George, 1 run
Jonassen to George, 1 run
Jonassen to Austin, 1 run
Jonassen to Austin, 0 runs
Jonassen to George, 1 run
Jonassen to George, 0 runs
Jonassen to George, 0 runs
Glenn to George, 1 run
Glenn to George, 0 runs
Glenn to Austin, 1 run
Glenn to Austin, 0 runs
Glenn to Austin, 4 runs
Glenn to George, 1 run
Jonassen to George, 1 run
Jonassen to Austin, 1 run
Jonassen to Austin, 0 runs
Jonassen to Austin, 0 runs
Jonassen to Austin, 2 runs
Jonassen to Austin, 0 runs
Glenn to George, 0 runs
Glenn to George, 0 runs
Glenn to George, 0 runs
Glenn to Austin, 1 run
Glenn to Austin, 0 runs
Glenn to Austin, 2 runs
Jonassen to George, 0 runs
Jonassen to George, 0 runs
Jonassen to George, 0 runs
Jonassen to Austin, 1 run
Jonassen to Austin, 0 runs
Jonassen to Austin, 0 runs
Woolston to George, 0 runs
Woolston to George, 4 runs
Woolston to George, 0 runs
Woolston to Austin, 1 run
Woolston to Austin, 0 runs
Woolston to Austin, 0 runs
Rainey to George, 0 runs
Rainey to Austin, 1 run
Rainey to George, 1 run
Rainey to George, 0 runs
Rainey to George, 0 runs
OUT! Run out. Austin defends. Perrin is then run out, after some tidy fielding by Clarke and Winfield-Hill.
Woolston to Perrin, 4 runs
Woolston to Perrin, 0 runs
Woolston to Perrin, 0 runs
Woolston to Perrin, 0 runs
Woolston to Perrin, 0 runs
Woolston to Austin, leg bye
Rainey to Perrin, 0 runs
Rainey to Austin, 1 run
Rainey to Austin, 0 runs
Rainey to Austin, 0 runs
Rainey to Austin, 0 runs
Rainey to Austin, 0 runs
Woolston to Perrin, 0 runs
Woolston to Perrin, 0 runs
Woolston to Perrin, 0 runs
Woolston to Perrin, 0 runs
Woolston to Perrin, 0 runs
Woolston to Austin, 1 run
Rainey to Perrin, 2 runs
Rainey to Perrin, 0 runs
Rainey to Austin, leg bye
Rainey to Austin, 2 runs
Rainey to Austin, 0 runs
Rainey to Perrin, 3 runs
Woolston to Perrin, 1 run
Woolston to Perrin, 4 runs
Woolston to Perrin, 0 runs
Woolston to Perrin, 0 runs
Woolston to Perrin, 0 runs
Woolston to Perrin, 0 runs
Rainey to Austin, 0 runs
Rainey to Austin, 0 runs
Rainey to Perrin, 1 run
Rainey to Perrin, 0 runs
Rainey to Perrin, 0 runs
Rainey to Austin, 1 run
Woolston to Perrin, 0 runs
Woolston to Perrin, 0 runs
Woolston to Perrin, wide
Woolston to Perrin, wide
Woolston to Austin, 1 run
Woolston to Austin, 0 runs
Woolston to Austin, 0 runs
Woolston to Austin, 0 runs
Woolston to Austin, wide
Rainey to Perrin, 0 runs
Rainey to Austin, 1 run
Rainey to Austin, 0 runs
Rainey to Austin, 0 runs
Rainey to Austin, 0 runs
Rainey to Austin, 0 runs