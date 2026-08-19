Highlights Warwickshire vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 19.08.2026

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WAR
WAR

(30 ov.) 120/2

YOR
YOR
29.6
1

Langston to Austin, 1 run

29.5
4

Langston to Austin, 4 runs

29.4
1

Langston to Halliday, 1 run

29.3
.

Langston to Halliday, 0 runs

29.2
3

Langston to Austin, 3 runs

29.1
.

Langston to Austin, 0 runs

28.6
1

Cooper to Austin, 1 run

28.5
4

Cooper to Austin, 4 runs

28.4
1

Cooper to Halliday, 1 run

28.3
1

Cooper to Austin, 1 run

28.2
1

Cooper to Halliday, 1 run

28.1
.

Cooper to Halliday, 0 runs

27.6
2

Langston to Austin, 2 runs

27.5
4

Langston to Austin, 4 runs

27.4
1

Langston to Halliday, 1 run

27.3
1

Langston to Austin, 1 run

27.2
1

Langston to Halliday, 1 run

27.1
.

Langston to Halliday, 0 runs

26.6
.

Cooper to Austin, 0 runs

26.5
1

Cooper to Halliday, 1 run

26.4
.

Cooper to Halliday, 0 runs

26.3
.

Cooper to Halliday, 0 runs

26.2
1

Cooper to Austin, 1 run

26.1
.

Cooper to Austin, 0 runs

25.6
.

Langston to Halliday, 0 runs

25.5
.

Langston to Halliday, 0 runs

25.4
1

Langston to Austin, 1 run

25.3
.

Langston to Austin, 0 runs

25.2
4

Langston to Austin, 4 runs

25.1
.

Langston to Austin, 0 runs

24.6
.

Cooper to Halliday, 0 runs

24.5
.

Cooper to Halliday, 0 runs

24.4
W

appeal, wicket (caught - George)

24.3
.

Cooper to George, 0 runs

24.2
.

Cooper to George, 0 runs

24.1
1

Cooper to Austin, 1 run

23.6
.

Langston to George, 0 runs

23.5
1

Langston to Austin, 1 run

23.4
.

Langston to Austin, 0 runs

23.3
.

Langston to Austin, 0 runs

23.2
.

Langston to Austin, 0 runs

23.1
.

Langston to Austin, 0 runs

22.6
1

Austin defends for a single run.

22.5
4

Glenn to Austin, 4 runs

22.4
.

Glenn to Austin, 0 runs

22.3
.

Glenn to Austin, 0 runs

22.2
1

Glenn to George, 1 run

22.1
4

Glenn to George, 4 runs

21.6
.

Langston to Austin, 0 runs

21.5
.

Langston to Austin, 0 runs

21.5
1

Langston to Austin, wide

21.5
1

Langston to Austin, wide

21.4
.

Langston to Austin, 0 runs

21.3
.

Langston to Austin, 0 runs

21.2
1

Langston to George, 1 run

21.1
.

Langston to George, 0 runs

20.6
.

Jonassen to Austin, 0 runs

20.5
.

Jonassen to Austin, 0 runs

20.4
2

Jonassen to Austin, 2 runs

20.3
.

Jonassen to Austin, 0 runs

20.2
.

Jonassen to Austin, 0 runs

20.1
1

Jonassen to George, 1 run

19.6
2

Glenn to Austin, 2 runs

19.5
1

Glenn to George, 1 run

19.4
1

Glenn to Austin, 1 run

19.3
1

Glenn to George, 1 run

19.2
.

Glenn to George, 0 runs

19.1
1

Glenn to Austin, 1 run

18.6
.

Jonassen to George, 0 runs

18.5
.

Jonassen to George, 0 runs

18.4
.

Jonassen to George, 0 runs

18.3
2

Jonassen to George, 2 runs

18.2
2

Jonassen to George, 2 runs

18.1
.

Jonassen to George, 0 runs

17.6
.

Glenn to Austin, 0 runs

17.5
1

Glenn to George, 1 run

17.4
.

Glenn to George, 0 runs

17.3
.

Glenn to George, 0 runs

17.2
1

Glenn to Austin, 1 run

17.1
.

Glenn to Austin, 0 runs

16.6
1

Jonassen to Austin, 1 run

16.5
1

Jonassen to George, 1 run

16.4
.

Jonassen to George, 0 runs

16.3
.

Jonassen to George, 0 runs

16.2
.

Jonassen to George, 0 runs

16.1
.

Jonassen to George, 0 runs

15.6
1

Glenn to George, 1 run

15.5
.

Glenn to George, 0 runs

15.4
.

Glenn to George, 0 runs

15.3
1

Glenn to Austin, leg bye

15.2
.

Glenn to Austin, 0 runs

15.1
1

Glenn to George, 1 run

14.6
1

Jonassen to George, 1 run

14.5
1

Jonassen to Austin, 1 run

14.4
.

Jonassen to Austin, 0 runs

14.3
1

Jonassen to George, 1 run

14.2
.

Jonassen to George, 0 runs

14.1
.

Jonassen to George, 0 runs

13.6
1

Glenn to George, 1 run

13.5
.

Glenn to George, 0 runs

13.4
1

Glenn to Austin, 1 run

13.3
.

Glenn to Austin, 0 runs

13.2
4

Glenn to Austin, 4 runs

13.1
1

Glenn to George, 1 run

12.6
1

Jonassen to George, 1 run

12.5
1

Jonassen to Austin, 1 run

12.4
.

Jonassen to Austin, 0 runs

12.3
.

Jonassen to Austin, 0 runs

12.2
2

Jonassen to Austin, 2 runs

12.1
.

Jonassen to Austin, 0 runs

11.6
.

Glenn to George, 0 runs

11.5
.

Glenn to George, 0 runs

11.4
.

Glenn to George, 0 runs

11.3
1

Glenn to Austin, 1 run

11.2
.

Glenn to Austin, 0 runs

11.1
2

Glenn to Austin, 2 runs

10.6
.

Jonassen to George, 0 runs

10.5
.

Jonassen to George, 0 runs

10.4
.

Jonassen to George, 0 runs

10.3
1

Jonassen to Austin, 1 run

10.2
.

Jonassen to Austin, 0 runs

10.1
.

Jonassen to Austin, 0 runs

9.6
.

Woolston to George, 0 runs

9.5
4

Woolston to George, 4 runs

9.4
.

Woolston to George, 0 runs

9.3
1

Woolston to Austin, 1 run

9.2
.

Woolston to Austin, 0 runs

9.1
.

Woolston to Austin, 0 runs

8.6
.

Rainey to George, 0 runs

8.5
1

Rainey to Austin, 1 run

8.4
1

Rainey to George, 1 run

8.3
.

Rainey to George, 0 runs

8.2
.

Rainey to George, 0 runs

8.1
W

OUT! Run out. Austin defends. Perrin is then run out, after some tidy fielding by Clarke and Winfield-Hill.

7.6
4

Woolston to Perrin, 4 runs

7.5
.

Woolston to Perrin, 0 runs

7.4
.

Woolston to Perrin, 0 runs

7.3
.

Woolston to Perrin, 0 runs

7.2
.

Woolston to Perrin, 0 runs

7.1
1

Woolston to Austin, leg bye

6.6
.

Rainey to Perrin, 0 runs

6.5
1

Rainey to Austin, 1 run

6.4
.

Rainey to Austin, 0 runs

6.3
.

Rainey to Austin, 0 runs

6.2
.

Rainey to Austin, 0 runs

6.1
.

Rainey to Austin, 0 runs

5.6
.

Woolston to Perrin, 0 runs

5.5
.

Woolston to Perrin, 0 runs

5.4
.

Woolston to Perrin, 0 runs

5.3
.

Woolston to Perrin, 0 runs

5.2
.

Woolston to Perrin, 0 runs

5.1
1

Woolston to Austin, 1 run

4.6
2

Rainey to Perrin, 2 runs

4.5
.

Rainey to Perrin, 0 runs

4.4
1

Rainey to Austin, leg bye

4.3
2

Rainey to Austin, 2 runs

4.2
.

Rainey to Austin, 0 runs

4.1
3

Rainey to Perrin, 3 runs

3.6
1

Woolston to Perrin, 1 run

3.5
4

Woolston to Perrin, 4 runs

3.4
.

Woolston to Perrin, 0 runs

3.3
.

Woolston to Perrin, 0 runs

3.2
.

Woolston to Perrin, 0 runs

3.1
.

Woolston to Perrin, 0 runs

2.6
.

Rainey to Austin, 0 runs

2.5
.

Rainey to Austin, 0 runs

2.4
1

Rainey to Perrin, 1 run

2.3
.

Rainey to Perrin, 0 runs

2.2
.

Rainey to Perrin, 0 runs

2.1
1

Rainey to Austin, 1 run

1.6
.

Woolston to Perrin, 0 runs

1.5
.

Woolston to Perrin, 0 runs

1.5
1

Woolston to Perrin, wide

1.5
1

Woolston to Perrin, wide

1.4
1

Woolston to Austin, 1 run

1.3
.

Woolston to Austin, 0 runs

1.2
.

Woolston to Austin, 0 runs

1.1
.

Woolston to Austin, 0 runs

1.1
1

Woolston to Austin, wide

0.6
.

Rainey to Perrin, 0 runs

0.5
1

Rainey to Austin, 1 run

0.4
.

Rainey to Austin, 0 runs

0.3
.

Rainey to Austin, 0 runs

0.2
.

Rainey to Austin, 0 runs

0.1
.

Rainey to Austin, 0 runs