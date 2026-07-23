Squads Warwickshire vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 19.08.2026

List a

WAR
WAR
YOR
YOR

Playing

WAR
WAR
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Blackwell Ines

no information yet

Brett Phoebe

all rounder

Ellis Bethan

all rounder

Freeborn Abbey

wicket keeper

Pavely Charis

all rounder

Perrin Davina

all rounder

Redmayne Georgia

wicket keeper

Stonehouse Alexa

all rounder

Taylor Mary

all rounder

Taylor Millie

no information yet

Wong Issy

bowler

Wraith Natasha

wicket keeper

Winfield Lauren

wicket keeper

Bench

WAR
WAR
YOR
YOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet