Squads Warwickshire vs Yorkshire List a One-Day Cup, Women 19.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arlott Emily
bowler
Blackwell Ines
no information yet
Baker Hannah
bowler
Boyce Georgie
batsman
Brett Phoebe
all rounder
Campbell Ami
batsman
Brewer Chloe
batsman
Cooper Claudie
bowler
Davis Georgia
bowler
Duckworth Rebecca
batsman
Ellis Bethan
all rounder
Fackrell Ria
bowler
Freeborn Abbey
wicket keeper
Glenn Sarah
bowler
George Katie
bowler
Hall Grace
bowler
Pavely Charis
all rounder
Jonassen Jess
bowler
Perrin Davina
all rounder
Kalis Sterre
batsman
Redmayne Georgia
wicket keeper
Langston Beth
bowler
Stonehouse Alexa
all rounder
Rainey Hannah
bowler
Surenkumar Amuruthaa
bowler
Slater Rachel
bowler
Taylor Mary
all rounder
Thomas Erin
batsman
Taylor Millie
no information yet
Thomas Olivia
bowler
Wong Issy
bowler
Ward Maddie
batsman
Wraith Natasha
wicket keeper
Winfield Lauren
wicket keeper
Match has not started yet