Highlights Hampshire vs Middlesex List a One-Day Cup 24.07.2026
Neal to Geddes, 1 run
Neal to Geddes, 0 runs
Neal to Geddes, 4 runs
AR Sharma to Geddes, 1 run
AR Sharma to Robson, 1 run
AR Sharma to Robson, 4 runs
AR Sharma to Geddes, 1 run
AR Sharma to Robson, 1 run
AR Sharma to Geddes, 2 wides
AR Sharma to Geddes, 0 runs
Neal to Robson, 0 runs
Neal to Robson, 0 runs
Neal to Robson, 0 runs
Neal to Geddes, 1 run
Neal to Robson, 1 run
Neal to Robson, 2 runs
AR Sharma to Robson, 1 run
AR Sharma to Geddes, 1 run
AR Sharma to Robson, 1 run
AR Sharma to Robson, 0 runs
AR Sharma to Robson, 2 runs
AR Sharma to Geddes, 1 run
Abbott to Robson, 0 runs
Abbott to Robson, 0 runs
Abbott to Geddes, 1 run
Abbott to Geddes, 0 runs
Abbott to Geddes, 6 runs
Abbott to Robson, 1 run
AR Sharma to Robson, 1 run
AR Sharma to Geddes, 1 run
AR Sharma to Geddes, 0 runs
AR Sharma to Geddes, 2 runs
AR Sharma to Geddes, 2 runs
AR Sharma to Robson, 1 run
Abbott to Geddes, 0 runs
Abbott to Robson, 1 run
Abbott to Robson, 4 runs
Abbott to Robson, 0 runs
Abbott to Geddes, 1 run
Abbott to Geddes, 0 runs
Neal to Geddes, 1 run
Neal to Robson, 1 run
Neal to Geddes, 1 run
Neal to Geddes, 0 runs
Neal to Robson, 1 run
Neal to Robson, 0 runs
Abbott to Geddes, 4 runs
Abbott to Robson, 1 run
Abbott to Geddes, 1 run
Abbott to Geddes, 2 runs
Abbott to Geddes, 0 runs
Abbott to Geddes, 0 runs
Neal to Geddes, 1 run
Neal to Geddes, 0 runs
Neal to Geddes, 0 runs
Neal to Geddes, 0 runs
Neal to Geddes, 0 runs
Neal to Robson, 1 run
Petrie to Geddes, 0 runs
Petrie to Robson, 1 run
Petrie to Robson, 0 runs
Petrie to Geddes, 1 run
Petrie to Robson, 1 run
Petrie to Robson, 4 runs
Gubbins to Geddes, 4 runs
Gubbins to Geddes, 0 runs
Gubbins to Geddes, 2 runs
Gubbins to de Caires, appeal, wicket (bowled - de Caires)
Gubbins to Robson, 1 run
Gubbins to de Caires, 1 run
Petrie to Robson, 4 runs
Petrie to Robson, 0 runs
Petrie to de Caires, 1 run
Petrie to Robson, 1 run
Petrie to Robson, 0 runs
Petrie to de Caires, 1 run
Gubbins to Robson, 0 runs
Gubbins to de Caires, 1 run
Gubbins to de Caires, 0 runs
Gubbins to de Caires, 0 runs
Gubbins to Robson, 1 run
Gubbins to Robson, 0 runs
Neal to Robson, 1 run
Neal to Robson, 0 runs
Neal to de Caires, 1 run
Neal to de Caires, 4 runs
Neal to de Caires, 0 runs
Neal to de Caires, 0 runs
Gubbins to de Caires, 1 run
Gubbins to Robson, 1 run
Gubbins to Robson, 0 runs
Gubbins to de Caires, 1 run
Gubbins to de Caires, 4 runs
Gubbins to Robson, 1 run
Neal to Robson, 1 run
Neal to de Caires, 1 run
Neal to de Caires, 0 runs
Neal to de Caires, appeal
Neal to Robson, 1 run
Neal to de Caires, 1 run
AR Sharma to Robson, 0 runs
AR Sharma to de Caires, 1 run
AR Sharma to de Caires, 0 runs
AR Sharma to Robson, 1 run
AR Sharma to Robson, 4 runs
AR Sharma to de Caires, 1 run
Neal to Robson, 0 runs
Neal to de Caires, 1 run
Neal to de Caires, 0 runs
Neal to de Caires, 0 runs
Neal to de Caires, 0 runs
Neal to de Caires, 0 runs
AR Sharma to Robson, 0 runs
AR Sharma to Fernandes, wicket (caught - Fernandes)
AR Sharma to de Caires, 1 run
AR Sharma to de Caires, 0 runs
AR Sharma to de Caires, 2 runs
AR Sharma to Fernandes, 1 run
Neal to de Caires, 0 runs
Neal to Fernandes, 1 run
Neal to Fernandes, 0 runs
Neal to Fernandes, 6 runs
AR Sharma to Fernandes, 1 run
AR Sharma to Fernandes, 0 runs
AR Sharma to Fernandes, 0 runs
AR Sharma to de Caires, 1 run
AR Sharma to Fernandes, 1 run
AR Sharma to de Caires, 1 run
Neal to de Caires, 1 run
Neal to de Caires, 0 runs
Neal to Fernandes, 1 run
De Caires defends for a run.
Petrie to Fernandes, 1 run
Petrie to de Caires, 1 run
Prest to Fernandes, 1 run
Prest to de Caires, 1 run
Prest to Fernandes, 1 run
Prest to Fernandes, 0 runs
Prest to de Caires, 1 run
Prest to Fernandes, 1 run
Petrie to de Caires, 0 runs
Petrie to de Caires, 0 runs
Petrie to Fernandes, 1 run
Petrie to Fernandes, 0 runs
Petrie to Fernandes, 0 runs
Petrie to Fernandes, 4 runs
Prest to Fernandes, 1 run
Prest to Fernandes, 0 runs
Prest to Fernandes, 0 runs
Prest to Fernandes, 0 runs
Prest to Fernandes, 4 runs
Prest to de Caires, 1 run
Petrie to de Caires, 1 run
Petrie to Fernandes, 1 run
Petrie to de Caires, 1 run
Petrie to de Caires, 0 runs
Petrie to de Caires, 0 runs
Petrie to Fernandes, 1 run
Prest to Fernandes, 1 run
Prest to de Caires, 1 run
Prest to de Caires, 0 runs
De Caires defends for a run.
Prest to de Caires, 0 runs
Prest to Fernandes, 1 run
Petrie to de Caires, 4 runs
Petrie to Fernandes, 1 run
Petrie to de Caires, 1 run
Petrie to de Caires, 0 runs
Petrie to de Caires, 2 runs
Petrie to de Caires, 0 runs
Prest to de Caires, 1 run
Prest to de Caires, 0 runs
Prest to Fernandes, 1 run
Prest to Fernandes, 0 runs
Prest to Fernandes, 0 runs
Prest to de Caires, 1 run
De Caires defends for a single run.
Petrie to de Caires, 0 runs
Petrie to de Caires, 0 runs
Petrie to de Caires, 0 runs
Petrie to de Caires, 0 runs
Petrie to Fernandes, 1 run
Williams to de Caires, 4 runs
Williams to de Caires, wide
Williams to de Caires, 0 runs
Williams to de Caires, 0 runs
Williams to de Caires, 0 runs
Williams to Fernandes, 1 run
Williams to Fernandes, 0 runs
Abbott to de Caires, 0 runs
Abbott to de Caires, 4 runs
Abbott to de Caires, 0 runs
Abbott to de Caires, 0 runs
Abbott to de Caires, 0 runs
Williams to Fernandes, 0 runs
Williams to Fernandes, 0 runs
Williams to Fernandes, 4 runs
Williams to Fernandes, 0 runs
Williams to Fernandes, 0 runs
Williams to Fernandes, 0 runs
Abbott to de Caires, 0 runs
Abbott to Fernandes, 1 run
Abbott to Fernandes, 0 runs
Abbott to Fernandes, 0 runs
Abbott to de Caires, 1 run
Abbott to de Caires, 0 runs
Williams to Fernandes, 0 runs
Williams to Fernandes, 4 runs
Williams to Fernandes, 0 runs
Williams to Fernandes, 0 runs
Williams to Fernandes, 0 runs
Williams to de Caires, 1 run
Abbott to Fernandes, 0 runs
Abbott to Fernandes, 0 runs
Abbott to de Caires, 1 run
Abbott to de Caires, 0 runs
Abbott to de Caires, 0 runs
Abbott to de Caires, 4 runs
Williams to Fernandes, 0 runs
Williams to Fernandes, 0 runs
Williams to Fernandes, 0 runs
Williams to Fernandes, 0 runs
Williams to Fernandes, 0 runs
Williams to Fernandes, 0 runs
Abbott to de Caires, 0 runs
Abbott to de Caires, 0 runs
Abbott to de Caires, 4 runs
Abbott to de Caires, 0 runs
Abbott to de Caires, 0 runs
Abbott to de Caires, 0 runs
Williams to Fernandes, 0 runs
Williams to Fernandes, 4 runs
Williams to Fernandes, 0 runs
Williams to Fernandes, wide
Abbott to de Caires, 4 runs
Williams to Fernandes, wide
Abbott to de Caires, 0 runs
Abbott to de Caires, 0 runs
Abbott to de Caires, 0 runs
Abbott to de Caires, 0 runs
Abbott to de Caires, 0 runs
Abbott to de Caires, 0 runs