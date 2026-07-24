Highlights Hampshire vs Middlesex List a One-Day Cup 24.07.2026

Live
List a

The Rose Bowl

HAM
HAM
MID
MID

(40 ov.) 213/2

40.3
1

Neal to Geddes, 1 run

40.2
.

Neal to Geddes, 0 runs

40.1
4

Neal to Geddes, 4 runs

39.6
1

AR Sharma to Geddes, 1 run

39.5
1

AR Sharma to Robson, 1 run

39.4
4

AR Sharma to Robson, 4 runs

39.3
1

AR Sharma to Geddes, 1 run

39.2
1

AR Sharma to Robson, 1 run

39.2
2

AR Sharma to Geddes, 2 wides

39.1
.

AR Sharma to Geddes, 0 runs

38.6
.

Neal to Robson, 0 runs

38.5
.

Neal to Robson, 0 runs

38.4
.

Neal to Robson, 0 runs

38.3
1

Neal to Geddes, 1 run

38.2
1

Neal to Robson, 1 run

38.1
2

Neal to Robson, 2 runs

37.6
1

AR Sharma to Robson, 1 run

37.5
1

AR Sharma to Geddes, 1 run

37.4
1

AR Sharma to Robson, 1 run

37.3
.

AR Sharma to Robson, 0 runs

37.2
2

AR Sharma to Robson, 2 runs

37.1
1

AR Sharma to Geddes, 1 run

36.6
.

Abbott to Robson, 0 runs

36.5
.

Abbott to Robson, 0 runs

36.4
1

Abbott to Geddes, 1 run

36.3
.

Abbott to Geddes, 0 runs

36.2
6

Abbott to Geddes, 6 runs

36.1
1

Abbott to Robson, 1 run

35.6
1

AR Sharma to Robson, 1 run

35.5
1

AR Sharma to Geddes, 1 run

35.4
.

AR Sharma to Geddes, 0 runs

35.3
2

AR Sharma to Geddes, 2 runs

35.2
2

AR Sharma to Geddes, 2 runs

35.1
1

AR Sharma to Robson, 1 run

34.6
.

Abbott to Geddes, 0 runs

34.5
1

Abbott to Robson, 1 run

34.4
4

Abbott to Robson, 4 runs

34.3
.

Abbott to Robson, 0 runs

34.2
1

Abbott to Geddes, 1 run

34.1
.

Abbott to Geddes, 0 runs

33.6
1

Neal to Geddes, 1 run

33.5
1

Neal to Robson, 1 run

33.4
1

Neal to Geddes, 1 run

33.3
.

Neal to Geddes, 0 runs

33.2
1

Neal to Robson, 1 run

33.1
.

Neal to Robson, 0 runs

32.6
4

Abbott to Geddes, 4 runs

32.5
1

Abbott to Robson, 1 run

32.4
1

Abbott to Geddes, 1 run

32.3
2

Abbott to Geddes, 2 runs

32.2
.

Abbott to Geddes, 0 runs

32.1
.

Abbott to Geddes, 0 runs

31.6
1

Neal to Geddes, 1 run

31.5
.

Neal to Geddes, 0 runs

31.4
.

Neal to Geddes, 0 runs

31.3
.

Neal to Geddes, 0 runs

31.2
.

Neal to Geddes, 0 runs

31.1
1

Neal to Robson, 1 run

30.6
.

Petrie to Geddes, 0 runs

30.5
1

Petrie to Robson, 1 run

30.4
.

Petrie to Robson, 0 runs

30.3
1

Petrie to Geddes, 1 run

30.2
1

Petrie to Robson, 1 run

30.1
4

Petrie to Robson, 4 runs

29.6
4

Gubbins to Geddes, 4 runs

29.5
.

Gubbins to Geddes, 0 runs

29.4
2

Gubbins to Geddes, 2 runs

29.3
W

Gubbins to de Caires, appeal, wicket (bowled - de Caires)

29.2
1

Gubbins to Robson, 1 run

29.1
1

Gubbins to de Caires, 1 run

28.6
4

Petrie to Robson, 4 runs

28.5
.

Petrie to Robson, 0 runs

28.4
1

Petrie to de Caires, 1 run

28.3
1

Petrie to Robson, 1 run

28.2
.

Petrie to Robson, 0 runs

28.1
1

Petrie to de Caires, 1 run

27.6
.

Gubbins to Robson, 0 runs

27.5
1

Gubbins to de Caires, 1 run

27.4
.

Gubbins to de Caires, 0 runs

27.3
.

Gubbins to de Caires, 0 runs

27.2
1

Gubbins to Robson, 1 run

27.1
.

Gubbins to Robson, 0 runs

26.6
1

Neal to Robson, 1 run

26.5
.

Neal to Robson, 0 runs

26.4
1

Neal to de Caires, 1 run

26.3
4

Neal to de Caires, 4 runs

26.2
.

Neal to de Caires, 0 runs

26.1
.

Neal to de Caires, 0 runs

25.6
1

Gubbins to de Caires, 1 run

25.5
1

Gubbins to Robson, 1 run

25.4
.

Gubbins to Robson, 0 runs

25.3
1

Gubbins to de Caires, 1 run

25.2
4

Gubbins to de Caires, 4 runs

25.1
1

Gubbins to Robson, 1 run

24.6
1

Neal to Robson, 1 run

24.5
1

Neal to de Caires, 1 run

24.4
.

Neal to de Caires, 0 runs

24.3
.

Neal to de Caires, appeal

24.2
1

Neal to Robson, 1 run

24.1
1

Neal to de Caires, 1 run

23.6
.

AR Sharma to Robson, 0 runs

23.5
1

AR Sharma to de Caires, 1 run

23.4
.

AR Sharma to de Caires, 0 runs

23.3
1

AR Sharma to Robson, 1 run

23.2
4

AR Sharma to Robson, 4 runs

23.1
1

AR Sharma to de Caires, 1 run

22.6
.

Neal to Robson, 0 runs

22.5
1

Neal to de Caires, 1 run

22.4
.

Neal to de Caires, 0 runs

22.3
.

Neal to de Caires, 0 runs

22.2
.

Neal to de Caires, 0 runs

22.1
.

Neal to de Caires, 0 runs

21.6
.

AR Sharma to Robson, 0 runs

21.5
W

AR Sharma to Fernandes, wicket (caught - Fernandes)

21.4
1

AR Sharma to de Caires, 1 run

21.3
.

AR Sharma to de Caires, 0 runs

21.2
2

AR Sharma to de Caires, 2 runs

21.1
1

AR Sharma to Fernandes, 1 run

20.6
.

Neal to de Caires, 0 runs

20.5
1

Neal to Fernandes, 1 run

20.4
.

Neal to Fernandes, 0 runs

20.1
6

Neal to Fernandes, 6 runs

19.6
1

AR Sharma to Fernandes, 1 run

19.5
.

AR Sharma to Fernandes, 0 runs

19.4
.

AR Sharma to Fernandes, 0 runs

19.3
1

AR Sharma to de Caires, 1 run

19.2
1

AR Sharma to Fernandes, 1 run

19.1
1

AR Sharma to de Caires, 1 run

18.6
1

Neal to de Caires, 1 run

18.5
.

Neal to de Caires, 0 runs

18.4
1

Neal to Fernandes, 1 run

18.3
1

De Caires defends for a run.

18.2
1

Petrie to Fernandes, 1 run

18.1
1

Petrie to de Caires, 1 run

17.6
1

Prest to Fernandes, 1 run

17.5
1

Prest to de Caires, 1 run

17.4
1

Prest to Fernandes, 1 run

17.3
.

Prest to Fernandes, 0 runs

17.2
1

Prest to de Caires, 1 run

17.1
1

Prest to Fernandes, 1 run

16.6
.

Petrie to de Caires, 0 runs

16.5
.

Petrie to de Caires, 0 runs

16.4
1

Petrie to Fernandes, 1 run

16.3
.

Petrie to Fernandes, 0 runs

16.2
.

Petrie to Fernandes, 0 runs

16.1
4

Petrie to Fernandes, 4 runs

15.6
1

Prest to Fernandes, 1 run

15.5
.

Prest to Fernandes, 0 runs

15.4
.

Prest to Fernandes, 0 runs

15.3
.

Prest to Fernandes, 0 runs

15.2
4

Prest to Fernandes, 4 runs

15.1
1

Prest to de Caires, 1 run

14.6
1

Petrie to de Caires, 1 run

14.5
1

Petrie to Fernandes, 1 run

14.4
1

Petrie to de Caires, 1 run

14.3
.

Petrie to de Caires, 0 runs

14.2
.

Petrie to de Caires, 0 runs

14.1
1

Petrie to Fernandes, 1 run

13.6
1

Prest to Fernandes, 1 run

13.5
1

Prest to de Caires, 1 run

13.4
.

Prest to de Caires, 0 runs

13.3
1

De Caires defends for a run.

13.2
.

Prest to de Caires, 0 runs

13.1
1

Prest to Fernandes, 1 run

12.6
4

Petrie to de Caires, 4 runs

12.5
1

Petrie to Fernandes, 1 run

12.4
1

Petrie to de Caires, 1 run

12.3
.

Petrie to de Caires, 0 runs

12.2
2

Petrie to de Caires, 2 runs

12.1
.

Petrie to de Caires, 0 runs

11.6
1

Prest to de Caires, 1 run

11.5
.

Prest to de Caires, 0 runs

11.4
1

Prest to Fernandes, 1 run

11.3
.

Prest to Fernandes, 0 runs

11.2
.

Prest to Fernandes, 0 runs

11.1
1

Prest to de Caires, 1 run

10.6
1

De Caires defends for a single run.

10.5
.

Petrie to de Caires, 0 runs

10.4
.

Petrie to de Caires, 0 runs

10.3
.

Petrie to de Caires, 0 runs

10.2
.

Petrie to de Caires, 0 runs

10.1
1

Petrie to Fernandes, 1 run

9.6
4

Williams to de Caires, 4 runs

9.6
1

Williams to de Caires, wide

9.5
.

Williams to de Caires, 0 runs

9.4
.

Williams to de Caires, 0 runs

9.3
.

Williams to de Caires, 0 runs

9.2
1

Williams to Fernandes, 1 run

9.1
.

Williams to Fernandes, 0 runs

8.6
.

Abbott to de Caires, 0 runs

8.5
4

Abbott to de Caires, 4 runs

8.3
.

Abbott to de Caires, 0 runs

8.2
.

Abbott to de Caires, 0 runs

8.1
.

Abbott to de Caires, 0 runs

7.6
.

Williams to Fernandes, 0 runs

7.5
.

Williams to Fernandes, 0 runs

7.4
4

Williams to Fernandes, 4 runs

7.3
.

Williams to Fernandes, 0 runs

7.2
.

Williams to Fernandes, 0 runs

7.1
.

Williams to Fernandes, 0 runs

6.6
.

Abbott to de Caires, 0 runs

6.5
1

Abbott to Fernandes, 1 run

6.4
.

Abbott to Fernandes, 0 runs

6.3
.

Abbott to Fernandes, 0 runs

6.2
1

Abbott to de Caires, 1 run

6.1
.

Abbott to de Caires, 0 runs

5.6
.

Williams to Fernandes, 0 runs

5.5
4

Williams to Fernandes, 4 runs

5.4
.

Williams to Fernandes, 0 runs

5.3
.

Williams to Fernandes, 0 runs

5.2
.

Williams to Fernandes, 0 runs

5.1
1

Williams to de Caires, 1 run

4.6
.

Abbott to Fernandes, 0 runs

4.5
.

Abbott to Fernandes, 0 runs

4.4
1

Abbott to de Caires, 1 run

4.3
.

Abbott to de Caires, 0 runs

4.2
.

Abbott to de Caires, 0 runs

4.1
4

Abbott to de Caires, 4 runs

3.6
.

Williams to Fernandes, 0 runs

3.5
.

Williams to Fernandes, 0 runs

3.4
.

Williams to Fernandes, 0 runs

3.3
.

Williams to Fernandes, 0 runs

3.2
.

Williams to Fernandes, 0 runs

3.1
.

Williams to Fernandes, 0 runs

2.6
.

Abbott to de Caires, 0 runs

2.5
.

Abbott to de Caires, 0 runs

2.4
4

Abbott to de Caires, 4 runs

2.3
.

Abbott to de Caires, 0 runs

2.2
.

Abbott to de Caires, 0 runs

2.1
.

Abbott to de Caires, 0 runs

1.6
.

Williams to Fernandes, 0 runs

1.5
4

Williams to Fernandes, 4 runs

1.4
.

Williams to Fernandes, 0 runs

1.4
1

Williams to Fernandes, wide

1.3
4

Abbott to de Caires, 4 runs

1.1
1

Williams to Fernandes, wide

0.6
.

Abbott to de Caires, 0 runs

0.5
.

Abbott to de Caires, 0 runs

0.4
.

Abbott to de Caires, 0 runs

0.3
.

Abbott to de Caires, 0 runs

0.2
.

Abbott to de Caires, 0 runs

0.1
.

Abbott to de Caires, 0 runs