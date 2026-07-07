Squads Hampshire vs Middlesex List a One-Day Cup 24.07.2026

List a

HAM
HAM
MID
MID

Playing

HAM
HAM
MID
MID
First TeamSecond Team
Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Cracknell Joe

wicket keeper

Barker Keith

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

Davies Jack

wicket keeper

Brown Ben

wicket keeper

Feldman JJ

no information yet

Fernandes Nathan

all rounder

Dawson Liam

all rounder

Eckland Joseph

wicket keeper

Helm Tom

bowler

Fuller James

all rounder

Higgins Ryan

all rounder

Holden Max

batsman

Hollman Luke

all rounder

Lumsden Manny

no information yet

Mayes Ben

no information yet

McMullen Brandon

all rounder

Robson Sam

batsman

Neal Andrew

no information yet

Neser Michael

all rounder

Sawant Aaryan

no information yet

Orr Ali

batsman

White Robbie

wicket keeper

Bench

HAM
HAM
MID
MID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet