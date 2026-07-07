Squads Hampshire vs Middlesex List a One-Day Cup 24.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Kyle
bowler
Albert Toby Edward
batsman
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Baartman Ottniel
bowler
Caires Joshua Michael De
batsman
Baker Sonny
bowler
Cracknell Joe
wicket keeper
Barker Keith
all rounder
Cullen Blake
bowler
Brevis Dewald
all rounder
Davies Jack
wicket keeper
Brown Ben
wicket keeper
Du Plooy Leus
batsman
Cartwright Hilton
all rounder
Feldman JJ
no information yet
Currie Scott
bowler
Fernandes Nathan
all rounder
Dawson Liam
all rounder
Gohar Zafar
bowler
Eckland Joseph
wicket keeper
Harris Max Benjamin
bowler
Ellis Nathan
bowler
Helm Tom
bowler
Fuller James
all rounder
Higgins Ryan
all rounder
Gubbins Nick
batsman
Holden Max
batsman
Jack Eddie
bowler
Hollman Luke
all rounder
Kelly Dominic
bowler
Kaushal Ishaan
bowler
Lumsden Manny
no information yet
Little Joshua
bowler
Mayes Ben
no information yet
Maharaj Keshav
bowler
McMullen Brandon
all rounder
Malan Pieter
batsman
Middleton Fletcha
batsman
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Naveen-ul-Haq
bowler
Robson Sam
batsman
Neal Andrew
no information yet
Roland-Jones Toby
bowler
Neser Michael
all rounder
Sawant Aaryan
no information yet
Organ Felix
batsman
Walallawita Thilan N
bowler
Orr Ali
batsman
White Robbie
wicket keeper
Prest Thomas James
all rounder
Williamson Kane
batsman
Turner John
bowler
Yadav Jayant
bowler
Varma Tilak
batsman
Vince James
batsman
Weatherley Joe
batsman
Wood Chris
bowler
Match has not started yet