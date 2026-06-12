H2h Lancashire vs Kent List a One-Day Cup 28.07.2026

List a

LAN
LAN
KEN
KEN
Lancashire vs Kent

First class, County Championship

LANLancashire

(9 ov.) 17/2

KENKent

178

First class, County Championship

KENKent

293

LANLancashire

(8 ov.) 19/0

T20, T20 Blast

LANLancashire

156

KENKent

153
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