Squads Lancashire vs Kent List a One-Day Cup 28.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Allen Finn
wicket keeper
Agar Wes
bowler
Anderson James
bowler
Bartlett Xavier
bowler
Aspinwall Tom
all rounder
Bazley James
all rounder
Bailey Tom
bowler
Bell-Drummond Daniel
batsman
Balderson George Philip
all rounder
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Barnard Charlie
bowler
Bhuiyan Arafat
bowler
Bell George
wicket keeper
Billings Sam
wicket keeper
Birkman Harry
no information yet
Cohen Michael
bowler
Blatherwick Jack
bowler
Compton Ben
batsman
Bohannon Josh
batsman
Crawley Zak
batsman
Boyden Josh
bowler
Curtiss Olly
no information yet
Bruce Tom
batsman
Daly Ellis
no information yet
Buttler Jos
wicket keeper
Dawkins Ben
no information yet
Croft Steven
all rounder
Denly Jaydn
all rounder
De Grandhomme Colin
all rounder
Denly Joe
batsman
Flintoff Rocky
no information yet
Evison Joey
all rounder
Fonseka D Keshana
batsman
Finch Harry
batsman
Footitt Mark
bowler
Garrett George
bowler
Green Chris
bowler
Hogan Michael
bowler
Hands Luke
no information yet
Jas Singh
bowler
Hartley Tom
bowler
Khushi Feroze
batsman
Hurst Matthew
wicket keeper
Klaassen Fred
bowler
Iyer Venkatesh
all rounder
Linde George
all rounder
Jennings Keaton
batsman
Muyeye Tawanda
batsman
Jones Michael
batsman
Nijjar Aron
bowler
Lavelle George
wicket keeper
O Riordan Marcus
all rounder
Livingstone Liam
all rounder
Parkinson Matt
bowler
Lyon Nathan
bowler
Qadri Hamidullah
bowler
Mahmood Saqib
bowler
Quinn Matt
bowler
Mitchell Daryl
all rounder
Richardson Kane
bowler
Morley Jack
bowler
Rizvi Mohammed
no information yet
Salt Phil
wicket keeper
Rogers Tom
bowler
Shetty Arav Ritesh
no information yet
Singh Arshdeep
bowler
Singh Harry
all rounder
Singh Can Ekansh
no information yet
Stanley Mitchell Terry
batsman
Singh Ekansh
no information yet
Sutton Oliver William
no information yet
Stewart Grant
all rounder
Wells Luke
batsman
Stobo Charles
bowler
Wood Luke
bowler
Swanepoel Beyers
all rounder
Match has not started yet