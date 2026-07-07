Squads Lancashire vs Kent List a One-Day Cup 28.07.2026

List a

LAN
LAN
KEN
KEN

Playing

LAN
LAN
KEN
KEN
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Agar Wes

bowler

Aspinwall Tom

all rounder

Bazley James

all rounder

Bell George

wicket keeper

Billings Sam

wicket keeper

Birkman Harry

no information yet

Curtiss Olly

no information yet

Bruce Tom

batsman

Daly Ellis

no information yet

Buttler Jos

wicket keeper

Dawkins Ben

no information yet

Croft Steven

all rounder

Denly Jaydn

all rounder

Denly Joe

batsman

Flintoff Rocky

no information yet

Evison Joey

all rounder

Hands Luke

no information yet

Jas Singh

bowler

Hurst Matthew

wicket keeper

Iyer Venkatesh

all rounder

Linde George

all rounder

Lavelle George

wicket keeper

O Riordan Marcus

all rounder

Livingstone Liam

all rounder

Mitchell Daryl

all rounder

Rizvi Mohammed

no information yet

Salt Phil

wicket keeper

Shetty Arav Ritesh

no information yet

Singh Harry

all rounder

Singh Can Ekansh

no information yet

Singh Ekansh

no information yet

Sutton Oliver William

no information yet

Stewart Grant

all rounder

Wells Luke

batsman

Wood Luke

bowler

Swanepoel Beyers

all rounder

Bench

LAN
LAN
KEN
KEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet