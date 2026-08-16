Highlights Leicestershire vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 16.08.2026
Patterson-White to Eskinazi, wicket (stumped - Eskinazi)
Patterson-White to Eskinazi, 0 runs
Patterson-White to Rehan Ahmed, 1 run
Patterson-White to Rehan Ahmed, 0 runs
Patterson-White to Eskinazi, 1 run
Patterson-White to Eskinazi, 0 runs
Stone to Rehan Ahmed, 2 runs
Stone to Rehan Ahmed, 0 runs
Stone to Rehan Ahmed, 0 runs
Stone to Rehan Ahmed, 0 runs
Stone to Rehan Ahmed, 0 runs
Stone to Eskinazi, 1 run
Hutton to Rehan Ahmed, 4 runs
Hutton to Rehan Ahmed, 0 runs
Hutton to Rehan Ahmed, 0 runs
Hutton to Rehan Ahmed, 0 runs
Hutton to Rehan Ahmed, 4 runs
Hutton to Rehan Ahmed, 0 runs
Pennington to Eskinazi, 0 runs
Pennington to Eskinazi, 0 runs
Pennington to Eskinazi, 0 runs
Pennington to Eskinazi, 4 runs
Pennington to Eskinazi, 0 runs
Pennington to Eskinazi, 0 runs
Hutton to Eskinazi, 1 run
Hutton to Rehan Ahmed, 1 run
Hutton to Rehan Ahmed, 0 runs
Hutton to Rehan Ahmed, 0 runs
Hutton to Rehan Ahmed, 0 runs
Hutton to Rehan Ahmed, 4 runs
0 runs
Pennington to Eskinazi, 2 runs
Pennington to Eskinazi, 0 runs
Rehan Ahmed defends for a run.
Pennington to Rehan Ahmed, 0 runs
Pennington to Rehan Ahmed, 0 runs
Rehan Ahmed defends for a run.
Hutton to Rehan Ahmed, 0 runs
Hutton to Rehan Ahmed, 0 runs
Hutton to Rehan Ahmed, 4 runs
Hutton to Rishi Patel, appeal, wicket (bowled - Rishi Patel)
Hutton to Rishi Patel, 0 runs
Pennington to Eskinazi, 0 runs
Pennington to Rishi Patel, 1 run
Pennington to Rishi Patel, 0 runs
Pennington to Rishi Patel, 6 runs
Pennington to Rishi Patel, 4 runs
Pennington to Eskinazi, 1 run
Hutton to Eskinazi, 1 run
Hutton to Eskinazi, 0 runs
Hutton to Eskinazi, 0 runs
Hutton to Eskinazi, 0 runs
Hutton to Eskinazi, 0 runs
Hutton to Eskinazi, 0 runs
Pennington to Rishi Patel, 0 runs
Pennington to Rishi Patel, 0 runs
Pennington to Rishi Patel, 0 runs
Pennington to Eskinazi, 1 run
Pennington to Rishi Patel, 1 run
Pennington to Eskinazi, 1 run
Hutton to Rishi Patel, 2 runs
Hutton to Rishi Patel, 0 runs
Hutton to Rishi Patel, 0 runs
Hutton to Rishi Patel, 0 runs
Hutton to Eskinazi, 1 run
Hutton to Eskinazi, 0 runs