Highlights Leicestershire vs Nottinghamshire List a One-Day Cup 16.08.2026

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Grace Road

LEI
LEI

(11 ov.) 50/2

NOT
NOT
10.6
W

Patterson-White to Eskinazi, wicket (stumped - Eskinazi)

10.5
.

Patterson-White to Eskinazi, 0 runs

10.4
1

Patterson-White to Rehan Ahmed, 1 run

10.3
.

Patterson-White to Rehan Ahmed, 0 runs

10.2
1

Patterson-White to Eskinazi, 1 run

10.1
.

Patterson-White to Eskinazi, 0 runs

9.6
2

Stone to Rehan Ahmed, 2 runs

9.5
.

Stone to Rehan Ahmed, 0 runs

9.4
.

Stone to Rehan Ahmed, 0 runs

9.3
.

Stone to Rehan Ahmed, 0 runs

9.2
.

Stone to Rehan Ahmed, 0 runs

9.1
1

Stone to Eskinazi, 1 run

8.6
4

Hutton to Rehan Ahmed, 4 runs

8.5
.

Hutton to Rehan Ahmed, 0 runs

8.4
.

Hutton to Rehan Ahmed, 0 runs

8.3
.

Hutton to Rehan Ahmed, 0 runs

8.2
4

Hutton to Rehan Ahmed, 4 runs

8.1
.

Hutton to Rehan Ahmed, 0 runs

7.6
.

Pennington to Eskinazi, 0 runs

7.5
.

Pennington to Eskinazi, 0 runs

7.4
.

Pennington to Eskinazi, 0 runs

7.3
4

Pennington to Eskinazi, 4 runs

7.2
.

Pennington to Eskinazi, 0 runs

7.1
.

Pennington to Eskinazi, 0 runs

6.6
1

Hutton to Eskinazi, 1 run

6.5
1

Hutton to Rehan Ahmed, 1 run

6.4
.

Hutton to Rehan Ahmed, 0 runs

6.3
.

Hutton to Rehan Ahmed, 0 runs

6.2
.

Hutton to Rehan Ahmed, 0 runs

6.1
4

Hutton to Rehan Ahmed, 4 runs

5.6
.

0 runs

5.5
2

Pennington to Eskinazi, 2 runs

5.4
.

Pennington to Eskinazi, 0 runs

5.3
1

Rehan Ahmed defends for a run.

5.2
.

Pennington to Rehan Ahmed, 0 runs

5.1
.

Pennington to Rehan Ahmed, 0 runs

4.6
1

Rehan Ahmed defends for a run.

4.5
.

Hutton to Rehan Ahmed, 0 runs

4.4
.

Hutton to Rehan Ahmed, 0 runs

4.3
4

Hutton to Rehan Ahmed, 4 runs

4.2
W

Hutton to Rishi Patel, appeal, wicket (bowled - Rishi Patel)

4.1
.

Hutton to Rishi Patel, 0 runs

3.6
.

Pennington to Eskinazi, 0 runs

3.5
1

Pennington to Rishi Patel, 1 run

3.4
.

Pennington to Rishi Patel, 0 runs

3.3
6

Pennington to Rishi Patel, 6 runs

3.2
4

Pennington to Rishi Patel, 4 runs

3.1
1

Pennington to Eskinazi, 1 run

2.6
1

Hutton to Eskinazi, 1 run

2.5
.

Hutton to Eskinazi, 0 runs

2.4
.

Hutton to Eskinazi, 0 runs

2.3
.

Hutton to Eskinazi, 0 runs

2.2
.

Hutton to Eskinazi, 0 runs

2.1
.

Hutton to Eskinazi, 0 runs

1.6
.

Pennington to Rishi Patel, 0 runs

1.5
.

Pennington to Rishi Patel, 0 runs

1.4
.

Pennington to Rishi Patel, 0 runs

1.3
1

Pennington to Eskinazi, 1 run

1.2
1

Pennington to Rishi Patel, 1 run

1.1
1

Pennington to Eskinazi, 1 run

0.6
2

Hutton to Rishi Patel, 2 runs

0.5
.

Hutton to Rishi Patel, 0 runs

0.4
.

Hutton to Rishi Patel, 0 runs

0.3
.

Hutton to Rishi Patel, 0 runs

0.2
1

Hutton to Eskinazi, 1 run

0.1
.

Hutton to Eskinazi, 0 runs