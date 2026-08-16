Highlights Middlesex vs Durham List a One-Day Cup 16.08.2026

Live
List a

Brunton Memorial Ground in Radlett

MID
MID
DUR
DUR

(11 ov.) 46/1

10.6
.

Roland-Jones to Rhodes, 0 runs

10.5
.

Roland-Jones to Rhodes, 0 runs

10.4
.

Roland-Jones to Rhodes, 0 runs

10.3
4

Roland-Jones to Rhodes, 4 runs

10.2
1

Roland-Jones to McKinney, 1 run

10.1
6

Roland-Jones to McKinney, 6 runs

9.6
1

Sharma to McKinney, 1 run

9.5
1

Sharma to Rhodes, 1 run

9.4
.

Sharma to Rhodes, 0 runs

9.3
4

Sharma to Rhodes, 4 runs

9.2
.

Sharma to Rhodes, 0 runs

9.1
1

Sharma to McKinney, 1 run

8.6
1

Roland-Jones to Rhodes, 1 run

8.5
.

Roland-Jones to Rhodes, 0 runs

8.4
.

0 runs

8.3
.

Roland-Jones to McKinney, 0 runs

8.2
.

Roland-Jones to McKinney, 0 runs

8.1
.

Roland-Jones to McKinney, 0 runs

7.6
.

Sharma to Rhodes, 0 runs

7.5
W

Sharma to Lees, appeal, wicket (caught - Lees)

7.4
.

Sharma to Lees, 0 runs

7.3
1

Sharma to McKinney, leg bye

7.2
.

Sharma to McKinney, 0 runs

7.1
.

Sharma to McKinney, 0 runs

6.6
.

Roland-Jones to Lees, 0 runs

6.5
.

Roland-Jones to Lees, appeal

6.4
.

Roland-Jones to Lees, 0 runs

6.3
.

Roland-Jones to Lees, 0 runs

6.2
.

Roland-Jones to Lees, 0 runs

6.1
.

Roland-Jones to Lees, 0 runs

5.6
.

Sharma to McKinney, 0 runs

5.6
1

Sharma to McKinney, wide

5.5
.

Sharma to McKinney, 0 runs

5.4
.

Sharma to McKinney, 0 runs

5.3
.

Sharma to McKinney, 0 runs

5.2
2

Sharma to McKinney, 2 runs

5.1
.

Sharma to McKinney, 0 runs

4.6
4

Roland-Jones to Lees, 4 runs

4.5
.

Roland-Jones to Lees, 0 runs

4.4
.

Roland-Jones to Lees, 0 runs

4.3
1

Roland-Jones to McKinney, leg bye

4.2
.

Roland-Jones to McKinney, 0 runs

4.1
4

Roland-Jones to McKinney, 4 runs

3.6
1

Sharma to McKinney, 1 run

3.5
.

Sharma to McKinney, 0 runs

3.4
1

Sharma to Lees, 1 run

3.3
.

Sharma to Lees, 0 runs

3.2
.

Sharma to Lees, 0 runs

3.1
.

Sharma to Lees, 0 runs

2.6
.

Roland-Jones to McKinney, 0 runs

2.5
4

Roland-Jones to McKinney, 4 runs

2.4
.

Roland-Jones to McKinney, 0 runs

2.3
.

Roland-Jones to McKinney, 0 runs

2.2
.

Roland-Jones to McKinney, 0 runs

2.1
1

Roland-Jones to Lees, 1 run

1.6
2

Sharma to McKinney, 2 runs

1.5
.

Sharma to McKinney, 0 runs

1.4
.

Sharma to McKinney, 0 runs

1.3
.

Sharma to McKinney, 0 runs

1.2
1

Sharma to Lees, 1 run

1.1
.

Sharma to Lees, 0 runs

0.6
.

Roland-Jones to McKinney, 0 runs

0.5
.

Roland-Jones to McKinney, 0 runs

0.4
4

Roland-Jones to McKinney, 4 runs

0.3
.

Roland-Jones to McKinney, 0 runs

0.2
.

Roland-Jones to McKinney, 0 runs

0.1
.

Roland-Jones to McKinney, 0 runs