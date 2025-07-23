Odi Cricket League Tournament Schedule

|ODI Series South Africa vs England 2027
|Jan 10, 2027
|Jan 15, 2027
ODI Series India vs Zimbabwe 2027
|Jan 03, 2027
|Jan 09, 2027
|ODI Series India vs Sri Lanka 2026
|Dec 13, 2026
|Dec 19, 2026
|ODI Series South Africa vs. Bangladesh 2026
|Dec 01, 2026
|Dec 07, 2026
ODI Series India vs. West Indies 2026
|Sep 27, 2026
|Oct 03, 2026
|ODI Series South Africa vs Australia 2026
|Sep 24, 2026
|Sep 30, 2026
ODI Series England vs. Sri Lanka 2026
|Sep 22, 2026
|Sep 27, 2026
ODI Series Zimbabwe vs Australia 2026
|Sep 15, 2026
|Sep 20, 2026
ODI Series England vs Ireland, Women 2026
|Sep 01, 2026
|Sep 06, 2026
ODI Series Ireland vs Afghanistan 2026
|Aug 05, 2026
|Aug 14, 2026
ODI Series Sri Lanka vs Pakistan, Women 2026
|Jul 23, 2026
|Jul 28, 2026
|ODI Series England vs India 2026
|Jul 14, 2026
|Jul 19, 2026
|ODI Series West Indies vs. New Zealand 2026
|Jul 11, 2026
|Jul 21, 2026
ODI Series Ireland vs West Indies, Women 2026
|Jul 10, 2026
|Jul 15, 2026
|ODI Series Zimbabwe vs Bangladesh 2026
|Jul 06, 2026
|Jul 11, 2026
U19 ODI Series Sri Lanka vs India 2026
|Jul 04, 2026
|Jul 09, 2026
U19 ODI Series England vs South Africa 2026
|Jun 30, 2026
|Jul 06, 2026
ODI Series India vs Afghanistan 2026
|Jun 13, 2026
|Jun 20, 2026
ODI Series Bangladesh vs Australia 2026
|Jun 09, 2026
|Jun 14, 2026
ODI Series West Indies vs Sri Lanka 2026
|Jun 03, 2026
|Jun 08, 2026
|ODI Series Pakistan vs Australia 2026
|May 30, 2026
|Jun 04, 2026
|ODI Series England vs. New Zealand, Women 2026
|May 10, 2026
|May 16, 2026
ODI Series Pakistan vs Zimbabwe, Women 2026
|May 03, 2026
|May 09, 2026
ODI Series Bangladesh vs Sri Lanka, Women 2026
|Apr 20, 2026
|Apr 25, 2026
|ODI Series Bangladesh vs New Zealand 2026
|Apr 17, 2026
|Apr 23, 2026
|ODI Series New Zealand vs South Africa Women 2026
|Mar 28, 2026
|Apr 04, 2026
ODI Series West Indies vs Australia, Women 2026
|Mar 27, 2026
|Apr 02, 2026
|ODI Series Namibia vs Uganda 2026
|Mar 21, 2026
|Mar 25, 2026
ODI Series Afghanistan vs Sri Lanka 2026
|Mar 20, 2026
|Mar 25, 2026
ODI Series Malaysia vs Bahrain 2026
|Mar 12, 2026
|Mar 16, 2026
ODI Series Bangladesh vs Pakistan 2026
|Mar 11, 2026
|Mar 15, 2026
|ODI Series New Zealand vs Zimbabwe, Women 2026
|Mar 04, 2026
|Mar 11, 2026
ODI Series Hong Kong vs Kuwait 2026
|Mar 03, 2026
|Mar 07, 2026
|ODI Series Australia vs India, Women 2026
|Feb 24, 2026
|Mar 01, 2026
|ODi Series South Africa vs Pakistan, Women 2026
|Feb 22, 2026
|Mar 01, 2026
ODI Series West Indies vs Sri Lanka, Women 2026
|Feb 20, 2026
|Feb 25, 2026
ODI Series Sri Lanka vs England 2026
|Jan 22, 2026
|Jan 27, 2026
|U19 World Cup 2026
|Jan 15, 2026
|Feb 06, 2026
|ODI Series India vs New Zealand 2026
|Jan 11, 2026
|Jan 18, 2026
U19 ODI Series South Africa vs India 2026
|Jan 03, 2026
|Jan 07, 2026
|U19 ODI Zimbabwe Tri-Series 25/26
|Dec 25, 2025
|Jan 06, 2026
|ODI Series South Africa vs Ireland, Women 2025
|Dec 13, 2025
|Dec 19, 2025
|ODI Series India vs South Africa 2025
|Nov 30, 2025
|Dec 06, 2025
U19 ODI India Tri-Series 2025
|Nov 17, 2025
|Nov 30, 2025
|ODI Series New Zealand vs. West Indies 2025
|Nov 16, 2025
|Nov 22, 2025
U19 ODI Series West Indies vs England 2025
|Nov 16, 2025
|Dec 01, 2025
|ODI Series Pakistan vs Sri Lanka 2025
|Nov 11, 2025
|Nov 16, 2025
|ODI Series Pakistan vs. South Africa 2025
|Nov 04, 2025
|Nov 08, 2025
U19 ODI Series Bangladesh vs Afghanistan 2025
|Oct 28, 2025
|Nov 09, 2025
|ODI Series New Zealand vs. England 2025
|Oct 26, 2025
|Nov 01, 2025
|ODI Series Australia vs. India 2025
|Oct 19, 2025
|Oct 25, 2025
|ODI Series Bangladesh vs West Indies 2025
|Oct 18, 2025
|Oct 23, 2025
ODI Series Papua New Guinea vs UAE, Women 2025
|Oct 13, 2025
|Oct 19, 2025
|ODI Series Afghanistan vs Bangladesh 2025
|Oct 08, 2025
|Oct 14, 2025
|ICC World Cup, Women 2025
|Sep 30, 2025
|Nov 02, 2025
|U19 ODI Series Sri Lanka vs Australia, Women 2025
|Sep 30, 2025
|Sep 30, 2025
|ODI Series Zimbabwe vs UAE, Women 2025
|Sep 26, 2025
|Oct 02, 2025
|U19 ODI Series Australia vs India 2025
|Sep 21, 2025
|Sep 26, 2025
|ODI Series Ireland vs England 2025
|Sep 17, 2025
|Sep 21, 2025
|ODI Series Pakistan vs South Africa, Women 2025
|Sep 16, 2025
|Sep 22, 2025
|ODI Series India vs. Australia, Women 2025
|Sep 14, 2025
|Sep 20, 2025
|U19 ODI Series England vs Bangladesh 2025
|Sep 05, 2025
|Sep 14, 2025
|ODI Series England vs. South Africa 2025
|Sep 02, 2025
|Sep 07, 2025
|U19 ODI Series Sri Lanka vs West Indies 2025
|Aug 30, 2025
|Sep 15, 2025
|U19 ODI Series West Indies vs Sri Lanka 2025
|Aug 30, 2025
|Sep 15, 2025
|ODI Series Zimbabwe vs Sri Lanka 2026
|Aug 29, 2025
|Aug 31, 2025
|ODI Series Australia vs. South Africa 2025
|Aug 19, 2025
|Aug 24, 2025
|ODI Series Bangladesh vs. India 2025
|Aug 17, 2025
|Aug 23, 2025
|ODI Series West Indies vs Pakistan 2025
|Aug 08, 2025
|Aug 12, 2025
|U19 ICC World Cup Qualifier, Europe 2025
|Jul 31, 2025
|Aug 06, 2025
|ODI Series Ireland vs Zimbabwe, Women 2025
|Jul 26, 2025
|Jul 28, 2025
|U19 ODI Series South Africa vs Bangladesh 2025
|Jul 17, 2025
|Jul 22, 2025
|ODI Series England vs. India, Women 2025
|Jul 16, 2025
|Jul 22, 2025
|U19 West Indies Rising Stars 2025
|Jul 12, 2025
|Jul 24, 2025
|ODI Series Sri Lanka vs Bangladesh 2025
|Jul 02, 2025
|Jul 08, 2025
|U19 ODI Series England vs India 2025
|Jun 17, 2025
|Jul 27, 2025
|South Africa Women tour of West Indies 2025
|Jun 11, 2025
|Jun 17, 2025
|ODI Series England vs. West Indies, Women 2025
|May 30, 2025
|Jun 07, 2025
|ODI Series England vs. West Indies 2025
|May 29, 2025
|Jun 03, 2025
|ODI Series Ireland vs. West Indies 2025
|May 21, 2025
|May 25, 2025
|ODI Sri Lanka Tri-Series, Women 2025
|Apr 27, 2025
|May 11, 2025
|U19 ODI Series Sri Lanka vs Bangladesh 2025
|Apr 26, 2025
|May 08, 2025
|ICC U19 World Cup Qualifier, Asia 2025
|Apr 13, 2025
|Apr 19, 2025
|ICC Womens World Cup Qualifier 2025
|Apr 09, 2025
|Apr 19, 2025
|ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up 2025
|Apr 05, 2025
|Apr 08, 2025
|U19 ODI Series Zimbabwe vs Ireland 2025
|Apr 03, 2025
|Apr 12, 2025
|U19 ODI Series Nepal vs Afghanistan 2025
|Apr 03, 2025
|Apr 09, 2025
|ODI Series New Zealand vs. Pakistan 2025
|Mar 28, 2025
|Apr 05, 2025
|ODI Series New Zealand vs Sri Lanka, Women 2025
|Mar 04, 2025
|Mar 09, 2025
|ICC Champions Trophy 2025
|Feb 19, 2025
|Mar 09, 2025
|ODI Series Zimbabwe vs Ireland 2025
|Feb 14, 2025
|Feb 18, 2025
|ODI Series Sri Lanka vs. Australia 2025
|Feb 12, 2025
|Feb 15, 2025
|ODI Pakistan Tri-Series 2025
|Feb 08, 2025
|Feb 14, 2025
|ODI Series India vs. England 2025
|Feb 06, 2025
|Feb 12, 2025
|ODI Hong Kong Tri-Series 2025
|Jan 28, 2025
|Feb 03, 2025
|ODI Series West Indies vs Bangladesh, Women 2025
|Jan 19, 2025
|Jan 24, 2025
|U19 ODI Series South Africa vs England 2025
|Jan 17, 2025
|Jan 22, 2025
|ODI Series Australia vs England, Women 2025
|Jan 11, 2025
|Jan 17, 2025
|ODI Series India vs Ireland, Women 2025
|Jan 10, 2025
|Jan 15, 2025
|ODI Series New Zealand vs Sri Lanka 2025
|Jan 04, 2025
|Jan 11, 2025
|ODI Series India vs West Indies, Women 2024
|Dec 22, 2024
|Dec 27, 2024
|ODI Series New Zealand vs. Australia, Women 2024
|Dec 18, 2024
|Dec 23, 2024
|ODI Series South Africa vs Pakistan 2024
|Dec 17, 2024
|Dec 22, 2024
|ODI Series Zimbabwe vs. Afghanistan 2024
|Dec 15, 2024
|Dec 21, 2024
|ODI Series West Indies vs. Bangladesh 2024
|Dec 08, 2024
|Dec 12, 2024
|ODI Series South Africa vs England, Women 2024
|Dec 04, 2024
|Dec 11, 2024
|ODI Series Bangladesh vs Ireland, Women 2024
|Nov 27, 2024
|Dec 02, 2024
|ODI Series Zimbabwe vs. Pakistan 2024
|Nov 24, 2024
|Nov 28, 2024
|ODI Series Sri Lanka vs New Zealand 2024
|Nov 13, 2024
|Nov 19, 2024
|ODI Series Australia vs Pakistan 2024
|Nov 04, 2024
|Nov 10, 2024
|ODI Series West Indies vs England 2024
|Oct 31, 2024
|Nov 06, 2024
|ODI Series India vs New Zealand, Women 2024
|Oct 24, 2024
|Oct 29, 2024
|ODI Series Sri Lanka vs West Indies 2024
|Oct 20, 2024
|Oct 26, 2024
|ODI Series Zimbabwe vs USA, Women 2024
|Oct 17, 2024
|Oct 28, 2024
|ODI Series Ireland vs. South Africa 2024
|Oct 02, 2024
|Oct 07, 2024
|U19 ODI Series India vs Australia 2024
|Sep 21, 2024
|Sep 26, 2024
|ODI Series England vs. Australia 2024
|Sep 19, 2024
|Sep 29, 2024
|ODI Series Afghanistan vs South Africa 2024
|Sep 18, 2024
|Sep 22, 2024
|U19 ODI England Tri-Series 2024
|Sep 12, 2024
|Sep 18, 2024
|ODI Series Ireland vs England, Women 2024
|Sep 07, 2024
|Sep 11, 2024
|ODI Series Ireland vs Sri Lanka, Women 2024
|Aug 16, 2024
|Aug 20, 2024
|ODI Netherlands Tri-Series, Women 2024
|Aug 05, 2024
|Aug 12, 2024
|ODI Series Sri Lanka vs. India 2024
|Aug 02, 2024
|Aug 07, 2024
|U19 ODI Series England vs Sri Lanka 2024
|Jun 28, 2024
|Jul 03, 2024
|ODI Series India vs. South Africa, Women 2024
|Jun 16, 2024
|Jun 23, 2024
|ODI Series Sri Lanka vs West Indies, Women 2024
|Jun 15, 2024
|Jun 21, 2024
|ODI Series Emerging Ireland vs West Indies Academy 2024
|Jun 11, 2024
|Jun 14, 2024
|ODI Series England vs Pakistan, Women 2024
|May 23, 2024
|May 29, 2024
|ODI Series Pakistan vs West Indies, Women 2024
|Apr 18, 2024
|Apr 23, 2024
|ODI Series South Africa vs Sri Lanka, Women 2024
|Apr 09, 2024
|Apr 17, 2024
|ODI Series New Zealand vs. England, Women 2024
|Mar 31, 2024
|Apr 07, 2024
|ODI Series Bangladesh vs Australia, Women 2024
|Mar 21, 2024
|Mar 27, 2024
|ODI Series Bangladesh vs. Sri Lanka 2024
|Mar 13, 2024
|Mar 18, 2024
|ODI Series Afghanistan vs Ireland 2024
|Mar 07, 2024
|Mar 12, 2024
|ICC Cricket World Cup League Two 24-27
|Feb 15, 2024
|Feb 15, 2027
|ODI Series Nepal vs Canada 2024
|Feb 10, 2024
|Feb 14, 2024
|ODI Series Sri Lanka vs. Afghanistan 2024
|Feb 09, 2024
|Feb 14, 2024
|ODI Series Hong Kong vs Malaysia 2024
|Feb 06, 2024
|Feb 09, 2024
|ODI Series Australia vs South Africa, Women 2024
|Feb 03, 2024
|Feb 10, 2024
|ODI Series Australia vs West Indies 2024
|Feb 02, 2024
|Feb 06, 2024
|ODI Hong Kong Quadrangular Series 2024
|Jan 31, 2024
|Feb 05, 2024
|ODI Series Zimbabwe vs Ireland, Women 2024
|Jan 18, 2024
|Jan 23, 2024
|U19 World Cup, Warm-Up 2024
|Jan 13, 2024
|Jan 17, 2024
|ODI Series Sri Lanka vs. Zimbabwe 2024
|Jan 06, 2024
|Jan 11, 2024
|U19 ODI Tri Series South Africa 23/24
|Dec 29, 2023
|Jan 10, 2024
|ODI Series South Africa vs. India 2023
|Dec 17, 2023
|Dec 21, 2023
|ODI Series New Zealand vs Bangladesh 2023
|Dec 16, 2023
|Dec 23, 2023
|ODI Series South Africa vs. Bangladesh, Women 2023
|Dec 16, 2023
|Dec 23, 2023
|ODI Series New Zealand vs Pakistan, Women 2023
|Dec 11, 2023
|Dec 18, 2023
|U19 ODI Quadrangular Series 2023
|Nov 13, 2023
|Nov 27, 2023
|ODI Series Bangladesh vs. Pakistan, Women 2023
|Nov 04, 2023
|Nov 10, 2023
|ODI Series Scotland vs. Ireland, Women 2023
|Oct 17, 2023
|Oct 21, 2023
|U19 ACC Premier Cup 2023
|Oct 12, 2023
|Oct 24, 2023
|ODI Series Australia vs West Indies, Women 2023
|Oct 07, 2023
|Oct 15, 2023
|World Cup 2023
|Oct 05, 2023
|Nov 20, 2023
|ICC ODI World Cup, Warm-Up 2024
|Sep 29, 2023
|Oct 03, 2023
|ODI Series South Africa vs New Zealand, Women 2023
|Sep 24, 2023
|Oct 01, 2023
|ODI Series India vs. Australia 23/24
|Sep 22, 2023
|Sep 27, 2023
|ODI Series England vs. Ireland 2023
|Sep 20, 2023
|Sep 26, 2023
|ODI Series England vs Sri Lanka, Women 2023
|Sep 09, 2023
|Sep 14, 2023
|ODI Series England vs New Zealand 2023
|Sep 08, 2023
|Sep 15, 2023
|Asia Cup 2023
|Aug 30, 2023
|Sep 17, 2023
|U19 ODI Series England vs Australia 2023
|Aug 26, 2023
|Sep 04, 2023
|ODI Series Afghanistan vs. Pakistan 2023
|Aug 22, 2023
|Aug 26, 2023
|U19 ICC World Cup Qualifier, Americas 2024
|Aug 11, 2023
|Aug 18, 2023
|ODI Series West Indies vs. India 2023
|Jul 27, 2023
|Aug 02, 2023
|ODI Series Ireland vs Australia, Women 2023
|Jul 23, 2023
|Jul 28, 2023
|ICC U19 World Cup Qualifier, Africa 2023
|Jul 23, 2023
|Jul 30, 2023
|ODI Series Bangladesh vs. India, Women 2023
|Jul 16, 2023
|Jul 22, 2023
|ODI Series England vs Australia, Women 2023
|Jul 12, 2023
|Jul 18, 2023
|ODI Series Bangladesh vs. Afghanistan 2023
|Jul 05, 2023
|Jul 11, 2023
|ODI Series Netherlands vs Thailand, Women 2023
|Jul 03, 2023
|Jul 07, 2023
|ODI Series Sri Lanka vs New Zealand, Women 2023
|Jun 27, 2023
|Jul 03, 2023
|ODI Series West Indies vs Ireland, Women 2023
|Jun 26, 2023
|Jul 02, 2023
|ICC World Cup Qualifiers 2023
|Jun 18, 2023
|Jul 09, 2023
|ICC World Cup Qualifier, Warm-Up 2023
|Jun 13, 2023
|Jun 15, 2023
|U19 ICC World Cup Qualifier, East Asia Pacific 2023
|Jun 12, 2023
|Jun 21, 2023
|ODI Series UAE vs West Indies 2023
|Jun 05, 2023
|Jun 09, 2023
|ODI Series Ireland vs Bangladesh 2023
|May 09, 2023
|May 14, 2023
|U19 ODI Series Bangladesh vs Pakistan 2023
|May 06, 2023
|May 15, 2023
|ODI Series Sri Lanka vs. Bangladesh, Women 2023
|Apr 29, 2023
|May 07, 2023
|ODI Series Pakistan vs. New Zealand 2023
|Apr 26, 2023
|May 07, 2023
|ODI Series Sri Lanka vs Ireland 2023
|Apr 26, 2023
|Apr 28, 2023
|ODI Series Thailand vs Zimbabwe, Women 2023
|Apr 19, 2023
|Apr 23, 2023
|U19 ODI Series Afghanistan vs Sri Lanka 2023
|Apr 01, 2023
|Apr 02, 2023
|ODI Series South Africa vs. Netherlands 2023
|Mar 31, 2023
|Apr 02, 2023
|ICC ODI World Cup Qualifier, Playoff 2023
|Mar 26, 2023
|Apr 05, 2023
|ODI Series Zimbabwe vs Netherlands 2023
|Mar 21, 2023
|Mar 25, 2023
|Afghanistan U19 ODI Tri-Series 2023
|Mar 18, 2023
|Mar 30, 2023
|ODI Series Bangladesh vs Ireland 2023
|Mar 18, 2023
|Mar 23, 2023
|ODI Series South Africa vs West Indies 2023
|Mar 16, 2023
|Mar 21, 2023
|ODI Series Bangladesh vs England 2023
|Mar 01, 2023
|Mar 06, 2023
|U19 ODI Series Australia vs England 2023
|Feb 13, 2023
|Feb 17, 2023
|ODI Series Australia vs Pakistan, Women 2023
|Jan 16, 2023
|Jan 21, 2023
|ODI Series New Zealand vs. Bangladesh, Women 2022
|Dec 11, 2022
|Dec 18, 2022
|ODI Series West Indies vs. England 2022
|Dec 04, 2022
|Dec 09, 2022
|ODI Series New Zealand vs India 2022
|Nov 25, 2022
|Nov 30, 2022
|Caribbean Premier League - Not in use 2022
|Nov 20, 2022
|Nov 26, 2022
|ODI Series Australia vs. England 2022
|Nov 16, 2022
|Nov 22, 2022
|ODI Series Nepal vs. UAE 2022
|Nov 14, 2022
|Nov 18, 2022
|ODI Series Pakistan vs. Ireland, Women 2022
|Nov 04, 2022
|Nov 09, 2022
|ODI Series Australia vs New Zealand 2022
|Sep 06, 2022
|Sep 11, 2022
|England U19 vs. Sri Lanka U19 2022
|Sep 05, 2022
|Sep 10, 2022
|ODI Series Kenya vs Nepal 2022
|Sep 02, 2022
|Sep 05, 2022
|ODI Series Australia vs Zimbabwe 2022 2022
|Aug 27, 2022
|Sep 03, 2022
|ODI Series Zimbabwe vs. India 2022
|Aug 18, 2022
|Aug 22, 2022
|ODI Series Netherlands vs. Pakistan 2022
|Aug 16, 2022
|Aug 21, 2022
|ICC World Cup Challenge League 2022
|Aug 04, 2022
|Aug 14, 2022
|ODI Series Scotland vs. New Zealand 2022
|Jul 31, 2022
|Aug 01, 2022
|ODI Series England vs. South Africa, Women 2022
|Jul 11, 2022
|Jul 18, 2022
|ODI Series Ireland vs. New Zealand 2022
|Jul 10, 2022
|Jul 15, 2022
|ODI Series Canada vs. Nepal 2022
|Jul 04, 2022
|Jul 05, 2022
|ODI Sri Lanka vs India, Women 2022
|Jul 01, 2022
|Jul 07, 2022
|ODI Series Netherlands vs. England 2022
|Jun 17, 2022
|Jun 22, 2022
|ODI Series Ireland vs. South Africa, Women 2022
|Jun 11, 2022
|Jun 18, 2022
|ODI Series Pakistan vs West Indies 2022
|Jun 08, 2022
|Jun 12, 2022
|ODI Series Pakistan vs Sri Lanka Women 2022
|Jun 01, 2022
|Jun 06, 2022
|ODI Series Netherlands vs. West Indies 2022
|May 31, 2022
|Jun 04, 2022
|ODI Series New Zealand vs. Netherlands 2022
|Mar 28, 2022
|Apr 04, 2022
|ODI Series Nepal vs. Papua New Guinea 2022
|Mar 25, 2022
|Mar 26, 2022
|ODI Series Namibia A vs Ireland A 2022
|Mar 21, 2022
|Mar 24, 2022