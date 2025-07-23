Odi Cricket League Tournament Schedule

NameStart dateEnd date
ODI Series South Africa vs England 2027Jan 10, 2027Jan 15, 2027

ODI Series India vs Zimbabwe 2027

Jan 03, 2027Jan 09, 2027
ODI Series India vs Sri Lanka 2026Dec 13, 2026Dec 19, 2026
ODI Series South Africa vs. Bangladesh 2026Dec 01, 2026Dec 07, 2026

ODI Series India vs. West Indies 2026

Sep 27, 2026Oct 03, 2026
ODI Series South Africa vs Australia 2026Sep 24, 2026Sep 30, 2026

ODI Series England vs. Sri Lanka 2026

Sep 22, 2026Sep 27, 2026

ODI Series Zimbabwe vs Australia 2026

Sep 15, 2026Sep 20, 2026

ODI Series England vs Ireland, Women 2026

Sep 01, 2026Sep 06, 2026

ODI Series Ireland vs Afghanistan 2026

Aug 05, 2026Aug 14, 2026

ODI Series Sri Lanka vs Pakistan, Women 2026

Jul 23, 2026Jul 28, 2026
ODI Series England vs India 2026Jul 14, 2026Jul 19, 2026
ODI Series West Indies vs. New Zealand 2026Jul 11, 2026Jul 21, 2026

ODI Series Ireland vs West Indies, Women 2026

Jul 10, 2026Jul 15, 2026
ODI Series Zimbabwe vs Bangladesh 2026Jul 06, 2026Jul 11, 2026

U19 ODI Series Sri Lanka vs India 2026

Jul 04, 2026Jul 09, 2026

U19 ODI Series England vs South Africa 2026

Jun 30, 2026Jul 06, 2026

ODI Series India vs Afghanistan 2026

Jun 13, 2026Jun 20, 2026

ODI Series Bangladesh vs Australia 2026

Jun 09, 2026Jun 14, 2026

ODI Series West Indies vs Sri Lanka 2026

Jun 03, 2026Jun 08, 2026
ODI Series Pakistan vs Australia 2026May 30, 2026Jun 04, 2026
ODI Series England vs. New Zealand, Women 2026May 10, 2026May 16, 2026

ODI Series Pakistan vs Zimbabwe, Women 2026

May 03, 2026May 09, 2026

ODI Series Bangladesh vs Sri Lanka, Women 2026

Apr 20, 2026Apr 25, 2026
ODI Series Bangladesh vs New Zealand 2026Apr 17, 2026Apr 23, 2026
ODI Series New Zealand vs South Africa Women 2026Mar 28, 2026Apr 04, 2026

ODI Series West Indies vs Australia, Women 2026

Mar 27, 2026Apr 02, 2026
ODI Series Namibia vs Uganda 2026Mar 21, 2026Mar 25, 2026

ODI Series Afghanistan vs Sri Lanka 2026

Mar 20, 2026Mar 25, 2026

ODI Series Malaysia vs Bahrain 2026

Mar 12, 2026Mar 16, 2026

ODI Series Bangladesh vs Pakistan 2026

Mar 11, 2026Mar 15, 2026
ODI Series New Zealand vs Zimbabwe, Women 2026Mar 04, 2026Mar 11, 2026

ODI Series Hong Kong vs Kuwait 2026

Mar 03, 2026Mar 07, 2026
ODI Series Australia vs India, Women 2026Feb 24, 2026Mar 01, 2026
ODi Series South Africa vs Pakistan, Women 2026Feb 22, 2026Mar 01, 2026

ODI Series West Indies vs Sri Lanka, Women 2026

Feb 20, 2026Feb 25, 2026

ODI Series Sri Lanka vs England 2026

Jan 22, 2026Jan 27, 2026
U19 World Cup 2026Jan 15, 2026Feb 06, 2026
ODI Series India vs New Zealand 2026Jan 11, 2026Jan 18, 2026

U19 ODI Series South Africa vs India 2026

Jan 03, 2026Jan 07, 2026
U19 ODI Zimbabwe Tri-Series 25/26Dec 25, 2025Jan 06, 2026
ODI Series South Africa vs Ireland, Women 2025Dec 13, 2025Dec 19, 2025
ODI Series India vs South Africa 2025Nov 30, 2025Dec 06, 2025

U19 ODI India Tri-Series 2025

Nov 17, 2025Nov 30, 2025
ODI Series New Zealand vs. West Indies 2025Nov 16, 2025Nov 22, 2025

U19 ODI Series West Indies vs England 2025

Nov 16, 2025Dec 01, 2025
ODI Series Pakistan vs Sri Lanka 2025Nov 11, 2025Nov 16, 2025
ODI Series Pakistan vs. South Africa 2025Nov 04, 2025Nov 08, 2025

U19 ODI Series Bangladesh vs Afghanistan 2025

Oct 28, 2025Nov 09, 2025
ODI Series New Zealand vs. England 2025Oct 26, 2025Nov 01, 2025
ODI Series Australia vs. India 2025Oct 19, 2025Oct 25, 2025
ODI Series Bangladesh vs West Indies 2025Oct 18, 2025Oct 23, 2025

ODI Series Papua New Guinea vs UAE, Women 2025

Oct 13, 2025Oct 19, 2025
ODI Series Afghanistan vs Bangladesh 2025Oct 08, 2025Oct 14, 2025
ICC World Cup, Women 2025Sep 30, 2025Nov 02, 2025
U19 ODI Series Sri Lanka vs Australia, Women 2025Sep 30, 2025Sep 30, 2025
ODI Series Zimbabwe vs UAE, Women 2025Sep 26, 2025Oct 02, 2025
U19 ODI Series Australia vs India 2025Sep 21, 2025Sep 26, 2025
ODI Series Ireland vs England 2025Sep 17, 2025Sep 21, 2025
ODI Series Pakistan vs South Africa, Women 2025Sep 16, 2025Sep 22, 2025
ODI Series India vs. Australia, Women 2025Sep 14, 2025Sep 20, 2025
U19 ODI Series England vs Bangladesh 2025Sep 05, 2025Sep 14, 2025
ODI Series England vs. South Africa 2025Sep 02, 2025Sep 07, 2025
U19 ODI Series Sri Lanka vs West Indies 2025Aug 30, 2025Sep 15, 2025
U19 ODI Series West Indies vs Sri Lanka 2025Aug 30, 2025Sep 15, 2025
ODI Series Zimbabwe vs Sri Lanka 2026Aug 29, 2025Aug 31, 2025
ODI Series Australia vs. South Africa 2025Aug 19, 2025Aug 24, 2025
ODI Series Bangladesh vs. India 2025Aug 17, 2025Aug 23, 2025
ODI Series West Indies vs Pakistan 2025Aug 08, 2025Aug 12, 2025
U19 ICC World Cup Qualifier, Europe 2025Jul 31, 2025Aug 06, 2025
ODI Series Ireland vs Zimbabwe, Women 2025Jul 26, 2025Jul 28, 2025
U19 ODI Series South Africa vs Bangladesh 2025Jul 17, 2025Jul 22, 2025
ODI Series England vs. India, Women 2025Jul 16, 2025Jul 22, 2025
U19 West Indies Rising Stars 2025Jul 12, 2025Jul 24, 2025
ODI Series Sri Lanka vs Bangladesh 2025Jul 02, 2025Jul 08, 2025
U19 ODI Series England vs India 2025Jun 17, 2025Jul 27, 2025
South Africa Women tour of West Indies 2025Jun 11, 2025Jun 17, 2025
ODI Series England vs. West Indies, Women 2025May 30, 2025Jun 07, 2025
ODI Series England vs. West Indies 2025May 29, 2025Jun 03, 2025
ODI Series Ireland vs. West Indies 2025May 21, 2025May 25, 2025
ODI Sri Lanka Tri-Series, Women 2025Apr 27, 2025May 11, 2025
U19 ODI Series Sri Lanka vs Bangladesh 2025Apr 26, 2025May 08, 2025
ICC U19 World Cup Qualifier, Asia 2025Apr 13, 2025Apr 19, 2025
ICC Womens World Cup Qualifier 2025Apr 09, 2025Apr 19, 2025
ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up 2025Apr 05, 2025Apr 08, 2025
U19 ODI Series Zimbabwe vs Ireland 2025Apr 03, 2025Apr 12, 2025
U19 ODI Series Nepal vs Afghanistan 2025Apr 03, 2025Apr 09, 2025
ODI Series New Zealand vs. Pakistan 2025Mar 28, 2025Apr 05, 2025
ODI Series New Zealand vs Sri Lanka, Women 2025Mar 04, 2025Mar 09, 2025
ICC Champions Trophy 2025Feb 19, 2025Mar 09, 2025
ODI Series Zimbabwe vs Ireland 2025Feb 14, 2025Feb 18, 2025
ODI Series Sri Lanka vs. Australia 2025Feb 12, 2025Feb 15, 2025
ODI Pakistan Tri-Series 2025Feb 08, 2025Feb 14, 2025
ODI Series India vs. England 2025Feb 06, 2025Feb 12, 2025
ODI Hong Kong Tri-Series 2025Jan 28, 2025Feb 03, 2025
ODI Series West Indies vs Bangladesh, Women 2025Jan 19, 2025Jan 24, 2025
U19 ODI Series South Africa vs England 2025Jan 17, 2025Jan 22, 2025
ODI Series Australia vs England, Women 2025Jan 11, 2025Jan 17, 2025
ODI Series India vs Ireland, Women 2025Jan 10, 2025Jan 15, 2025
ODI Series New Zealand vs Sri Lanka 2025Jan 04, 2025Jan 11, 2025
ODI Series India vs West Indies, Women 2024Dec 22, 2024Dec 27, 2024
ODI Series New Zealand vs. Australia, Women 2024Dec 18, 2024Dec 23, 2024
ODI Series South Africa vs Pakistan 2024Dec 17, 2024Dec 22, 2024
ODI Series Zimbabwe vs. Afghanistan 2024Dec 15, 2024Dec 21, 2024
ODI Series West Indies vs. Bangladesh 2024Dec 08, 2024Dec 12, 2024
ODI Series South Africa vs England, Women 2024Dec 04, 2024Dec 11, 2024
ODI Series Bangladesh vs Ireland, Women 2024Nov 27, 2024Dec 02, 2024
ODI Series Zimbabwe vs. Pakistan 2024Nov 24, 2024Nov 28, 2024
ODI Series Sri Lanka vs New Zealand 2024Nov 13, 2024Nov 19, 2024
ODI Series Australia vs Pakistan 2024Nov 04, 2024Nov 10, 2024
ODI Series West Indies vs England 2024Oct 31, 2024Nov 06, 2024
ODI Series India vs New Zealand, Women 2024Oct 24, 2024Oct 29, 2024
ODI Series Sri Lanka vs West Indies 2024Oct 20, 2024Oct 26, 2024
ODI Series Zimbabwe vs USA, Women 2024Oct 17, 2024Oct 28, 2024
ODI Series Ireland vs. South Africa 2024Oct 02, 2024Oct 07, 2024
U19 ODI Series India vs Australia 2024Sep 21, 2024Sep 26, 2024
ODI Series England vs. Australia 2024Sep 19, 2024Sep 29, 2024
ODI Series Afghanistan vs South Africa 2024Sep 18, 2024Sep 22, 2024
U19 ODI England Tri-Series 2024Sep 12, 2024Sep 18, 2024
ODI Series Ireland vs England, Women 2024Sep 07, 2024Sep 11, 2024
ODI Series Ireland vs Sri Lanka, Women 2024Aug 16, 2024Aug 20, 2024
ODI Netherlands Tri-Series, Women 2024Aug 05, 2024Aug 12, 2024
ODI Series Sri Lanka vs. India 2024Aug 02, 2024Aug 07, 2024
U19 ODI Series England vs Sri Lanka 2024Jun 28, 2024Jul 03, 2024
ODI Series India vs. South Africa, Women 2024Jun 16, 2024Jun 23, 2024
ODI Series Sri Lanka vs West Indies, Women 2024Jun 15, 2024Jun 21, 2024
ODI Series Emerging Ireland vs West Indies Academy 2024Jun 11, 2024Jun 14, 2024
ODI Series England vs Pakistan, Women 2024May 23, 2024May 29, 2024
ODI Series Pakistan vs West Indies, Women 2024Apr 18, 2024Apr 23, 2024
ODI Series South Africa vs Sri Lanka, Women 2024Apr 09, 2024Apr 17, 2024
ODI Series New Zealand vs. England, Women 2024Mar 31, 2024Apr 07, 2024
ODI Series Bangladesh vs Australia, Women 2024Mar 21, 2024Mar 27, 2024
ODI Series Bangladesh vs. Sri Lanka 2024Mar 13, 2024Mar 18, 2024
ODI Series Afghanistan vs Ireland 2024Mar 07, 2024Mar 12, 2024
ICC Cricket World Cup League Two 24-27Feb 15, 2024Feb 15, 2027
ODI Series Nepal vs Canada 2024Feb 10, 2024Feb 14, 2024
ODI Series Sri Lanka vs. Afghanistan 2024Feb 09, 2024Feb 14, 2024
ODI Series Hong Kong vs Malaysia 2024Feb 06, 2024Feb 09, 2024
ODI Series Australia vs South Africa, Women 2024Feb 03, 2024Feb 10, 2024
ODI Series Australia vs West Indies 2024Feb 02, 2024Feb 06, 2024
ODI Hong Kong Quadrangular Series 2024Jan 31, 2024Feb 05, 2024
ODI Series Zimbabwe vs Ireland, Women 2024Jan 18, 2024Jan 23, 2024
U19 World Cup, Warm-Up 2024Jan 13, 2024Jan 17, 2024
ODI Series Sri Lanka vs. Zimbabwe 2024Jan 06, 2024Jan 11, 2024
U19 ODI Tri Series South Africa 23/24Dec 29, 2023Jan 10, 2024
ODI Series South Africa vs. India 2023Dec 17, 2023Dec 21, 2023
ODI Series New Zealand vs Bangladesh 2023Dec 16, 2023Dec 23, 2023
ODI Series South Africa vs. Bangladesh, Women 2023Dec 16, 2023Dec 23, 2023
ODI Series New Zealand vs Pakistan, Women 2023Dec 11, 2023Dec 18, 2023
U19 ODI Quadrangular Series 2023Nov 13, 2023Nov 27, 2023
ODI Series Bangladesh vs. Pakistan, Women 2023Nov 04, 2023Nov 10, 2023
ODI Series Scotland vs. Ireland, Women 2023Oct 17, 2023Oct 21, 2023
U19 ACC Premier Cup 2023Oct 12, 2023Oct 24, 2023
ODI Series Australia vs West Indies, Women 2023Oct 07, 2023Oct 15, 2023
World Cup 2023Oct 05, 2023Nov 20, 2023
ICC ODI World Cup, Warm-Up 2024Sep 29, 2023Oct 03, 2023
ODI Series South Africa vs New Zealand, Women 2023Sep 24, 2023Oct 01, 2023
ODI Series India vs. Australia 23/24Sep 22, 2023Sep 27, 2023
ODI Series England vs. Ireland 2023Sep 20, 2023Sep 26, 2023
ODI Series England vs Sri Lanka, Women 2023Sep 09, 2023Sep 14, 2023
ODI Series England vs New Zealand 2023Sep 08, 2023Sep 15, 2023
Asia Cup 2023Aug 30, 2023Sep 17, 2023
U19 ODI Series England vs Australia 2023Aug 26, 2023Sep 04, 2023
ODI Series Afghanistan vs. Pakistan 2023Aug 22, 2023Aug 26, 2023
U19 ICC World Cup Qualifier, Americas 2024Aug 11, 2023Aug 18, 2023
ODI Series West Indies vs. India 2023Jul 27, 2023Aug 02, 2023
ODI Series Ireland vs Australia, Women 2023Jul 23, 2023Jul 28, 2023
ICC U19 World Cup Qualifier, Africa 2023Jul 23, 2023Jul 30, 2023
ODI Series Bangladesh vs. India, Women 2023Jul 16, 2023Jul 22, 2023
ODI Series England vs Australia, Women 2023Jul 12, 2023Jul 18, 2023
ODI Series Bangladesh vs. Afghanistan 2023Jul 05, 2023Jul 11, 2023
ODI Series Netherlands vs Thailand, Women 2023Jul 03, 2023Jul 07, 2023
ODI Series Sri Lanka vs New Zealand, Women 2023Jun 27, 2023Jul 03, 2023
ODI Series West Indies vs Ireland, Women 2023Jun 26, 2023Jul 02, 2023
ICC World Cup Qualifiers 2023Jun 18, 2023Jul 09, 2023
ICC World Cup Qualifier, Warm-Up 2023Jun 13, 2023Jun 15, 2023
U19 ICC World Cup Qualifier, East Asia Pacific 2023Jun 12, 2023Jun 21, 2023
ODI Series UAE vs West Indies 2023Jun 05, 2023Jun 09, 2023
ODI Series Ireland vs Bangladesh 2023May 09, 2023May 14, 2023
U19 ODI Series Bangladesh vs Pakistan 2023May 06, 2023May 15, 2023
ODI Series Sri Lanka vs. Bangladesh, Women 2023Apr 29, 2023May 07, 2023
ODI Series Pakistan vs. New Zealand 2023Apr 26, 2023May 07, 2023
ODI Series Sri Lanka vs Ireland 2023Apr 26, 2023Apr 28, 2023
ODI Series Thailand vs Zimbabwe, Women 2023Apr 19, 2023Apr 23, 2023
U19 ODI Series Afghanistan vs Sri Lanka 2023Apr 01, 2023Apr 02, 2023
ODI Series South Africa vs. Netherlands 2023Mar 31, 2023Apr 02, 2023
ICC ODI World Cup Qualifier, Playoff 2023Mar 26, 2023Apr 05, 2023
ODI Series Zimbabwe vs Netherlands 2023Mar 21, 2023Mar 25, 2023
Afghanistan U19 ODI Tri-Series 2023Mar 18, 2023Mar 30, 2023
ODI Series Bangladesh vs Ireland 2023Mar 18, 2023Mar 23, 2023
ODI Series South Africa vs West Indies 2023Mar 16, 2023Mar 21, 2023
ODI Series Bangladesh vs England 2023Mar 01, 2023Mar 06, 2023
U19 ODI Series Australia vs England 2023Feb 13, 2023Feb 17, 2023
ODI Series Australia vs Pakistan, Women 2023Jan 16, 2023Jan 21, 2023
ODI Series New Zealand vs. Bangladesh, Women 2022Dec 11, 2022Dec 18, 2022
ODI Series West Indies vs. England 2022Dec 04, 2022Dec 09, 2022
ODI Series New Zealand vs India 2022Nov 25, 2022Nov 30, 2022
Caribbean Premier League - Not in use 2022Nov 20, 2022Nov 26, 2022
ODI Series Australia vs. England 2022Nov 16, 2022Nov 22, 2022
ODI Series Nepal vs. UAE 2022Nov 14, 2022Nov 18, 2022
ODI Series Pakistan vs. Ireland, Women 2022Nov 04, 2022Nov 09, 2022
ODI Series Australia vs New Zealand 2022Sep 06, 2022Sep 11, 2022
England U19 vs. Sri Lanka U19 2022Sep 05, 2022Sep 10, 2022
ODI Series Kenya vs Nepal 2022Sep 02, 2022Sep 05, 2022
ODI Series Australia vs Zimbabwe 2022 2022Aug 27, 2022Sep 03, 2022
ODI Series Zimbabwe vs. India 2022Aug 18, 2022Aug 22, 2022
ODI Series Netherlands vs. Pakistan 2022Aug 16, 2022Aug 21, 2022
ICC World Cup Challenge League 2022Aug 04, 2022Aug 14, 2022
ODI Series Scotland vs. New Zealand 2022Jul 31, 2022Aug 01, 2022
ODI Series England vs. South Africa, Women 2022Jul 11, 2022Jul 18, 2022
ODI Series Ireland vs. New Zealand 2022Jul 10, 2022Jul 15, 2022
ODI Series Canada vs. Nepal 2022Jul 04, 2022Jul 05, 2022
ODI Sri Lanka vs India, Women 2022Jul 01, 2022Jul 07, 2022
ODI Series Netherlands vs. England 2022Jun 17, 2022Jun 22, 2022
ODI Series Ireland vs. South Africa, Women 2022Jun 11, 2022Jun 18, 2022
ODI Series Pakistan vs West Indies 2022Jun 08, 2022Jun 12, 2022
ODI Series Pakistan vs Sri Lanka Women 2022Jun 01, 2022Jun 06, 2022
ODI Series Netherlands vs. West Indies 2022May 31, 2022Jun 04, 2022
ODI Series New Zealand vs. Netherlands 2022Mar 28, 2022Apr 04, 2022
ODI Series Nepal vs. Papua New Guinea 2022Mar 25, 2022Mar 26, 2022
ODI Series Namibia A vs Ireland A 2022Mar 21, 2022Mar 24, 2022

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