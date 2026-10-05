Squads Melbourne Renegades vs Brisbane Heat T20 Big Bash League, Women 25.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Capsey Alice
all rounder
de Klerk Nadine
all rounder
De Broughe Emma
all rounder
Ginger Sienna
batsman
Dottin Deandra
all rounder
Glenn Sarah
bowler
Flintoff Tess
bowler
Hamilton Lucy
bowler
Illingworth Milly
all rounder
Hancock Nicola
bowler
Matthews Hayley
all rounder
Harris Grace
all rounder
Mclennan Charli
no information yet
Henry Chinelle
all rounder
Stalenberg Naomi
batsman
Jonassen Jess
bowler
Match has not started yet