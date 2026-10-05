Squads Melbourne Renegades vs Brisbane Heat T20 Big Bash League, Women 25.11.2026

T20

MER
MER
BRH
BRH

Playing

MER
MER
BRH
BRH
First TeamSecond Team
Capsey Alice

all rounder

de Klerk Nadine

all rounder

De Broughe Emma

all rounder

Dottin Deandra

all rounder

Matthews Hayley

all rounder

Harris Grace

all rounder

Mclennan Charli

no information yet

Henry Chinelle

all rounder

Bench

MER
MER
BRH
BRH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet