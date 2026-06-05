Madhya Pradesh League Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 05, 2026

02:00 PM

No info

Jun 06, 2026

09:30 AM

No info

Jun 06, 2026

02:00 PM

No info

Jun 07, 2026

09:30 AM

No info

Jun 07, 2026

09:30 AM

No info

Jun 07, 2026

02:00 PM

Rewa Jaguars vs Bhopal Leopards

Madhya Pradesh League

No info

Jun 08, 2026

09:30 AM

No info

Jun 08, 2026

09:30 AM

No info

Jun 08, 2026

02:00 PM

No info

Jun 10, 2026

09:30 AM

No info

Jun 10, 2026

09:30 AM

No info

Jun 10, 2026

02:00 PM

No info

Jun 11, 2026

09:30 AM

No info

Jun 11, 2026

09:30 AM

No info

Jun 11, 2026

02:00 PM

No info

Jun 12, 2026

04:30 AM

No info

Jun 12, 2026

09:30 AM

No info

Jun 12, 2026

09:30 AM

No info

Jun 13, 2026

04:30 AM

No info

Jun 13, 2026

09:30 AM

Ujjain Falcons vs Rewa Jaguars

Madhya Pradesh League

No info

Jun 13, 2026

09:30 AM

No info

Jun 14, 2026

04:30 AM

No info

Jun 14, 2026

09:30 AM

No info

Jun 15, 2026

09:30 AM

No info

Jun 15, 2026

02:00 PM

No info

Jun 16, 2026

09:30 AM

No info

Jun 16, 2026

02:00 PM

Rewa Jaguars vs Jabalpur Lions

Madhya Pradesh League

No info

Jun 17, 2026

09:30 AM

No info

Jun 17, 2026

02:00 PM

No info

Jun 18, 2026

09:30 AM

No info

Jun 18, 2026

02:00 PM

No info

Jun 19, 2026

09:30 AM

No info

Jun 19, 2026

02:00 PM

No info

Jun 21, 2026

09:30 AM

No info

Jun 21, 2026

02:00 PM

No info

Jun 22, 2026

09:30 AM

No info

Jun 22, 2026

02:00 PM

Malwa Stallions vs Rewa Jaguars

Madhya Pradesh League

No info

Jun 23, 2026

09:30 AM

No info

Jun 25, 2026

02:00 PM

No info

Jun 26, 2026

02:00 PM

No info

Madhya Pradesh League Team List

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Chambal Ghariyals

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Jabalpur Lions

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Royal Nimar Eagles

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Bundelkhand Bulls

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Indore Pink Panthers

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Malwa Stallions

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Rewa Jaguars

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Ujjain Falcons

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Bhopal Leopards

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Gwalior Cheetahs