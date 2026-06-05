Madhya Pradesh League Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 05, 2026
02:00 PM
Ujjain Falcons vs Malwa Stallions
Madhya Pradesh League
No info
Jun 06, 2026
09:30 AM
Bundelkhand Bulls vs Rewa Jaguars
Madhya Pradesh League
No info
Jun 06, 2026
02:00 PM
Indore Pink Panthers vs Jabalpur Lions
Madhya Pradesh League
No info
Jun 07, 2026
09:30 AM
Malwa Stallions vs Gwalior Cheetahs
Madhya Pradesh League
No info
Jun 07, 2026
09:30 AM
Royal Nimar Eagles vs Chambal Ghariyals
Madhya Pradesh League
No info
Jun 07, 2026
02:00 PM
Rewa Jaguars vs Bhopal Leopards
Madhya Pradesh League
No info
Jun 08, 2026
09:30 AM
Bundelkhand Bulls vs Bhopal Leopards
Madhya Pradesh League
No info
Jun 08, 2026
09:30 AM
Chambal Ghariyals vs Ujjain Falcons
Madhya Pradesh League
No info
Jun 08, 2026
02:00 PM
Malwa Stallions vs Indore Pink Panthers
Madhya Pradesh League
No info
Jun 10, 2026
09:30 AM
Indore Pink Panthers vs Rewa Jaguars
Madhya Pradesh League
No info
Jun 10, 2026
09:30 AM
Bhopal Leopards vs Ujjain Falcons
Madhya Pradesh League
No info
Jun 10, 2026
02:00 PM
Bundelkhand Bulls vs Malwa Stallions
Madhya Pradesh League
No info
Jun 11, 2026
09:30 AM
Ujjain Falcons vs Jabalpur Lions
Madhya Pradesh League
No info
Jun 11, 2026
09:30 AM
Royal Nimar Eagles vs Malwa Stallions
Madhya Pradesh League
No info
Jun 11, 2026
02:00 PM
Gwalior Cheetahs vs Chambal Ghariyals
Madhya Pradesh League
No info
Jun 12, 2026
04:30 AM
Rewa Jaguars vs Royal Nimar Eagles
Madhya Pradesh League
No info
Jun 12, 2026
09:30 AM
Bhopal Leopards vs Chambal Ghariyals
Madhya Pradesh League
No info
Jun 12, 2026
09:30 AM
Indore Pink Panthers vs Bundelkhand Bulls
Madhya Pradesh League
No info
Jun 13, 2026
04:30 AM
Malwa Stallions vs Jabalpur Lions
Madhya Pradesh League
No info
Jun 13, 2026
09:30 AM
Ujjain Falcons vs Rewa Jaguars
Madhya Pradesh League
No info
Jun 13, 2026
09:30 AM
Bundelkhand Bulls vs Gwalior Cheetahs
Madhya Pradesh League
No info
Jun 14, 2026
04:30 AM
Chambal Ghariyals vs Indore Pink Panthers
Madhya Pradesh League
No info
Jun 14, 2026
09:30 AM
Royal Nimar Eagles vs Ujjain Falcons
Madhya Pradesh League
No info
Jun 15, 2026
09:30 AM
Rewa Jaguars vs Gwalior Cheetahs
Madhya Pradesh League
No info
Jun 15, 2026
02:00 PM
Jabalpur Lions vs Bhopal Leopards
Madhya Pradesh League
No info
Jun 16, 2026
09:30 AM
Indore Pink Panthers vs Royal Nimar Eagles
Madhya Pradesh League
No info
Jun 16, 2026
02:00 PM
Rewa Jaguars vs Jabalpur Lions
Madhya Pradesh League
No info
Jun 17, 2026
09:30 AM
Bhopal Leopards vs Malwa Stallions
Madhya Pradesh League
No info
Jun 17, 2026
02:00 PM
Chambal Ghariyals vs Bundelkhand Bulls
Madhya Pradesh League
No info
Jun 18, 2026
09:30 AM
Ujjain Falcons vs Indore Pink Panthers
Madhya Pradesh League
No info
Jun 18, 2026
02:00 PM
Jabalpur Lions vs Royal Nimar Eagles
Madhya Pradesh League
No info
Jun 19, 2026
09:30 AM
Jabalpur Lions vs Chambal Ghariyals
Madhya Pradesh League
No info
Jun 19, 2026
02:00 PM
Royal Nimar Eagles vs Bundelkhand Bulls
Madhya Pradesh League
No info
Jun 21, 2026
09:30 AM
Jabalpur Lions vs Gwalior Cheetahs
Madhya Pradesh League
No info
Jun 21, 2026
02:00 PM
Bundelkhand Bulls vs Ujjain Falcons
Madhya Pradesh League
No info
Jun 22, 2026
09:30 AM
Royal Nimar Eagles vs Bhopal Leopards
Madhya Pradesh League
No info
Jun 22, 2026
02:00 PM
Malwa Stallions vs Rewa Jaguars
Madhya Pradesh League
No info
Jun 23, 2026
09:30 AM
Indore Pink Panthers vs Gwalior Cheetahs
Madhya Pradesh League
No info
Jun 25, 2026
02:00 PM
Chambal Ghariyals vs Jabalpur Lions
Madhya Pradesh League
No info
Jun 26, 2026
02:00 PM
Royal Nimar Eagles vs Chambal Ghariyals
Madhya Pradesh League
No info