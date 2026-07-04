H2h Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 04.07.2026

T20Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
LOS

175

TEX
TEX

173

Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

T20, Major League Cricket

TEXTexas Super Kings

196

LOSLos Angeles Knight Riders

144

T20, Major League Cricket

LOSLos Angeles Knight Riders

(11 ov.) 79/7

TEXTexas Super Kings

181