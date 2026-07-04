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Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings
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H2h
H2h Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 04.07.2026
Jul 04, 2026
T20
Great Park Cricket Stadium, California, PA
01:30
AM
LOS
175
TEX
173
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Points Table
Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings
Jun 25, 2025
T20, Major League Cricket
Texas Super Kings
196
Los Angeles Knight Riders
144
Jun 15, 2025
T20, Major League Cricket
Los Angeles Knight Riders
(11 ov.) 79/7
Texas Super Kings
181