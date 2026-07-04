Match details Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 04.07.2026

T20Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
LOS

175

TEX
TEX

173

Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Los Angeles Knight Riders won the toss and opt to bat
Time:Saturday, July 04, 2026 01:30 AM (GMT+0)
Venue:Great Park Cricket Stadium, California, PA, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Los Angeles Knight Riders Squad

PlayersMunro Colin, Fletcher Andre, Chand Unmukt, Tromp Matthew, Hamilton Jahmar, Powell Rovman, Holder Jason, Russell Andre, Narine Sunil, Schalkwyk Shadley Van, Roux Carmi le
BenchAli Khan Muhammad Ahsan, Badar Saif, Gattepalli Karthik, Hales Alex, Kumar Nitish, Pope Lloyd, Ramsaran Kristopher

Texas Super Kings Squad

PlayersDu Plessis Faf, Mukkamalla Saiteja, Rossouw Rilee, Ferreira Donovan, Mulder Wiaan, Forrester Dian, Ranjane Shubham, Savage Calvin, De Silva Amshi, Lamba Abhimanyu, Milne Adam
BenchBurger Nandre, Hosein Akeal, Kumar Milind, Maharaj Keshav, Mohsin Mohammad, Patel Smit, Tromp Joshua, Viljoen Hardus

Venue Guide

StadiumGreat Park Cricket Stadium
CityCalifornia, PA
Capacity10000
Ends
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