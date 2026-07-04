Highlights Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 04.07.2026

T20Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
LOS

175

TEX
TEX

173

18.4
4

Milne to Holder, 4 runs

18.3
1

Milne to Munro, bye

18.2
1

Milne to Holder, 1 run

18.1
.

Milne to Holder, 0 runs

17.6
1

De Silva to Holder, 1 run

17.5
.

De Silva to Holder, 0 runs

17.4
2

Holder plays a defensive stroke for 2 runs.

17.3
W

De Silva to Powell, appeal, wicket (bowled - Powell)

17.2
.

De Silva to Powell, appeal

17.1
6

De Silva to Powell, 6 runs

16.6
1

Milne to Powell, 1 run

16.5
4

Milne to Powell, 4 runs

16.4
4

Milne to Powell, 4 runs

16.3
4

Milne to Powell, 4 runs

16.2
6

Milne to Powell, 6 runs

16.1
6

Milne to Powell, 6 runs

16.1
1

Milne to Powell, wide

15.6
.

De Silva to Munro, 0 runs

15.5
6

De Silva to Munro, 6 runs

15.4
1

De Silva to Powell, 1 run

15.3
1

De Silva to Munro, 1 run

15.2
1

De Silva to Powell, 1 run

15.1
1

De Silva to Munro, 1 run

14.6
.

Randhirsingh Lamba to Powell, 0 runs

14.5
1

Randhirsingh Lamba to Munro, 1 run

14.5
1

Randhirsingh Lamba to Munro, wide

14.4
1

Randhirsingh Lamba to Powell, 1 run

14.3
1

Randhirsingh Lamba to Munro, 1 run

14.2
2

Randhirsingh Lamba to Munro, 2 runs

14.1
4

Randhirsingh Lamba to Munro, 4 runs

13.6
1

Mulder to Munro, 1 run

13.5
1

Mulder to Powell, 1 run

13.4
4

Mulder to Powell, 4 runs

13.3
4

Mulder to Powell, 4 runs

13.2
6

Mulder to Powell, 6 runs

13.1
6

Mulder to Powell, 6 runs

12.6
6

De Silva to Munro, 6 runs

12.5
1

De Silva to Powell, 1 run

12.4
.

De Silva to Powell, 0 runs

12.3
6

De Silva to Powell, 6 runs

12.2
1

De Silva to Munro, 1 run

12.1
3

Powell plays a defensive stroke for three runs.

11.6
6

Ferreira to Munro, 6 runs

11.5
1

Ferreira to Powell, 1 run

11.4
2

Ferreira to Powell, 2 runs

11.3
1

Ferreira to Munro, 1 run

11.2
1

Ferreira to Powell, 1 run

11.1
1

Ferreira to Munro, 1 run

10.6
4

Forrester to Powell, 4 runs

10.5
.

Forrester to Powell, 0 runs

10.4
W

Forrester to Tromp, appeal, wicket (caught - Tromp)

10.3
.

Forrester to Tromp, 0 runs

10.2
2

Forrester to Tromp, 2 runs

10.1
6

Forrester to Tromp, 6 runs

9.6
1

Ferreira to Tromp, 1 run

9.5
1

Ferreira to Munro, 1 run

9.4
.

Ferreira to Munro, 0 runs

9.3
1

Ferreira to Tromp, 1 run

9.2
1

Ferreira to Munro, 1 run

9.1
.

Ferreira to Munro, 0 runs

8.6
.

Forrester to Tromp, 0 runs

8.5
1

Forrester to Munro, 1 run

8.4
1

Forrester to Tromp, 1 run

8.3
.

Forrester to Tromp, 0 runs

8.2
.

Forrester to Tromp, 0 runs

8.1
1

Forrester to Munro, 1 run

7.6
.

Ferreira to Tromp, 0 runs

7.5
W

Ferreira to Chand, appeal, wicket (caught - Chand)

7.4
.

Ferreira to Chand, 0 runs

7.3
.

Ferreira to Chand, 0 runs

7.2
1

Ferreira to Munro, 1 run

7.1
1

Ferreira to Chand, 1 run

6.6
1

Forrester to Chand, 1 run

6.5
1

Forrester to Munro, 1 run

6.4
.

Forrester to Munro, 0 runs

6.3
1

Forrester to Chand, 1 run

6.2
1

Forrester to Munro, 1 run

6.1
.

Forrester to Munro, 0 runs

5.6
.

Randhirsingh Lamba to Chand, 0 runs

5.5
2

Randhirsingh Lamba to Chand, 2 runs

5.4
4

Randhirsingh Lamba to Chand, 4 runs

5.3
.

Randhirsingh Lamba to Chand, 0 runs

5.2
4

Randhirsingh Lamba to Chand, 4 runs

5.1
.

Randhirsingh Lamba to Chand, 0 runs

4.6
.

De Silva to Munro, 0 runs

4.5
2

De Silva to Munro, 2 runs

4.4
.

De Silva to Munro, 0 runs

4.3
.

De Silva to Munro, 0 runs

4.2
.

De Silva to Munro, 0 runs

4.1
.

De Silva to Munro, 0 runs

3.6
.

Milne to Chand, 0 runs

3.5
.

Milne to Chand, 0 runs

3.4
.

Milne to Chand, 0 runs

3.3
1

Milne to Fletcher, 1 run

3.2
4

Milne to Fletcher, 4 runs

3.1
.

Milne to Fletcher, 0 runs

2.6
1

Randhirsingh Lamba to Fletcher, 1 run

2.5
1

Randhirsingh Lamba to Chand, 1 run

2.4
4

Randhirsingh Lamba to Chand, 4 runs

2.3
.

Randhirsingh Lamba to Chand, 0 runs

2.2
.

Randhirsingh Lamba to Chand, 0 runs

2.1
.

Randhirsingh Lamba to Chand, 0 runs

1.6
.

Milne to Fletcher, 0 runs

1.5
6

Milne to Fletcher, 6 runs

1.4
1lb

Milne to Chand, leg bye, appeal

1.3
W

Milne to Munro, appeal, wicket (bowled - Munro)

1.2
2

Milne to Munro, 2 runs

0.6
.

Mulder to Fletcher, 0 runs

0.5
3

Mulder to Munro, 3 runs

0.4
1

Mulder to Fletcher, 1 run

0.3
1

Mulder to Munro, 1 run

0.2
1

Mulder to Fletcher, 1 run

0.1
.

0 runs

19.6
.

le Roux to Mulder, 0 runs

19.5
.

le Roux to Mulder, 0 runs

19.4
2

Mulder defends for two runs.

19.3
6

le Roux to Mulder, 6 runs

19.3
1

le Roux to Mulder, wide

19.3
1

le Roux to Mulder, wide

19.2
1lb

Forrester plays a defensive stroke for a leg bye.

19.1
1

le Roux to Mulder, 1 run

18.6
4

Russell to Forrester, 4 runs

18.5
4

Russell to Forrester, 4 runs

18.4
W

Russell to Mukkamalla, appeal, wicket (caught - Mukkamalla)

18.3
.

Russell to Mukkamalla, 0 runs

18.2
1

Russell to Mulder, 1 run

18.1
.

Russell to Mulder, 0 runs

18.1
1

Russell to Mulder, wide

17.6
1

Holder to Mulder, 1 run

17.5
6

Holder to Mulder, 6 runs

17.4
1

Holder to Mukkamalla, 1 run

17.3
6

Holder to Mukkamalla, 6 runs

17.2
1

Holder to Mulder, 1 run

17.1
4

Holder to Mulder, 4 runs

16.6
1

Narine to Mulder, 1 run

16.5
1

Narine to Mukkamalla, 1 run

16.4
.

Narine to Mukkamalla, 0 runs

16.3
4

Narine to Mukkamalla, 4 runs

16.2
2

Narine to Mukkamalla, 2 runs

16.1
4

Narine to Mukkamalla, 4 runs

15.6
.

Russell to Mulder, 0 runs

15.5
4

Russell to Mulder, 4 runs

15.4
1

Russell to Mukkamalla, 1 run

15.3
6

Russell to Mukkamalla, 6 runs

15.2
2

Russell to Mukkamalla, 2 runs

15.1
1

Russell to Mulder, 1 run

14.6
.

Narine to Mukkamalla, 0 runs

14.5
2

Narine to Mukkamalla, 2 runs

14.4
1

Narine to Mulder, 1 run

14.3
W

Narine to Ferreira, appeal, wicket (caught - Ferreira)

14.2
.

Narine to Ferreira, 0 runs

14.1
.

Narine to Ferreira, 0 runs

13.6
1

Holder to Ferreira, 1 run

13.5
1

Holder to Mukkamalla, 1 run

13.4
1

Holder to Ferreira, 1 run

13.3
W

Holder to Ranjane, appeal, wicket (caught - Ranjane)

13.2
.

Holder to Ranjane, 0 runs

13.1
4

Holder to Ranjane, 4 runs

12.6
1

van Schalkwyk to Ranjane, 1 run

12.5
1

van Schalkwyk to Mukkamalla, 1 run

12.4
1

van Schalkwyk to Ranjane, 1 run

12.3
.

van Schalkwyk to Ranjane, 0 runs

12.2
1

van Schalkwyk to Mukkamalla, 1 run

12.1
1

van Schalkwyk to Ranjane, 1 run

11.6
.

le Roux to Mukkamalla, review

11.5
1

le Roux to Ranjane, 1 run

11.4
1

le Roux to Mukkamalla, 1 run

11.3
2

le Roux to Mukkamalla, 2 runs

11.2
1

le Roux to Ranjane, 1 run

11.1
6

le Roux to Ranjane, 6 runs

10.6
2

van Schalkwyk to Mukkamalla, 2 runs

10.5
1

van Schalkwyk to Ranjane, 1 run

10.4
.

van Schalkwyk to Ranjane, 0 runs

10.3
.

van Schalkwyk to Ranjane, 0 runs

10.2
.

van Schalkwyk to Ranjane, 0 runs

10.1
1

van Schalkwyk to Mukkamalla, 1 run

9.6
1

Russell to Mukkamalla, 1 run

9.6
1

Russell to Mukkamalla, wide

9.5
.

Russell to Mukkamalla, 0 runs

9.4
.

Russell to Mukkamalla, 0 runs

9.3
1

Russell to Ranjane, 1 run

9.2
.

Russell to Ranjane, 0 runs

9.1
.

Russell to Ranjane, 0 runs

8.6
1

van Schalkwyk to Ranjane, 1 run

8.5
2

van Schalkwyk to Ranjane, 2 runs

8.4
1

van Schalkwyk to Mukkamalla, 1 run

8.3
.

van Schalkwyk to Mukkamalla, 0 runs

8.2
1

van Schalkwyk to Ranjane, 1 run

8.1
.

van Schalkwyk to Ranjane, 0 runs

7.6
.

le Roux to Mukkamalla, 0 runs

7.5
4

le Roux to Mukkamalla, 4 runs

7.4
.

le Roux to Mukkamalla, 0 runs

7.3
1

le Roux to Ranjane, 1 run

7.2
1

le Roux to Mukkamalla, 1 run

7.1
1

le Roux to Ranjane, 1 run

6.6
.

van Schalkwyk to Mukkamalla, 0 runs

6.5
.

van Schalkwyk to Mukkamalla, 0 runs

6.4
1

van Schalkwyk to Ranjane, 1 run

6.3
1

van Schalkwyk to Mukkamalla, 1 run

6.2
1

van Schalkwyk to Ranjane, 1 run

6.1
.

van Schalkwyk to Ranjane, 0 runs

5.6
.

Russell to Mukkamalla, 0 runs

5.5
4

Russell to Mukkamalla, 4 runs

5.4
6

Russell to Mukkamalla, 6 runs

5.3
4

Russell to Mukkamalla, 4 runs

5.2
1

Russell to Ranjane, 1 run

5.1
.

Russell to Ranjane, 0 runs

4.6
1

Holder to Ranjane, 1 run

4.6
1

Holder to Ranjane, wide

4.5
1

Holder to Mukkamalla, 1 run

4.4
4

Holder to Mukkamalla, 4 runs

4.3
1

Holder to Ranjane, 1 run

4.3
1

Holder to Ranjane, wide

4.2
W

Holder to Rossouw, review (out), wicket (caught - Rossouw)

4.1
1lb

Mukkamalla defends for a leg bye.

3.6
1

le Roux to Mukkamalla, 1 run

3.5
.

le Roux to Mukkamalla, 0 runs

3.4
6

le Roux to Mukkamalla, 6 runs

3.3
.

le Roux to du Plessis, 0 runs

3.2
4

le Roux to du Plessis, 4 runs

3.1
1

le Roux to Rossouw, 1 run

2.6
.

Narine to du Plessis, 0 runs

2.5
4

Narine to du Plessis, 4 runs

2.4
.

Narine to du Plessis, 0 runs

2.3
.

Narine to du Plessis, 0 runs

2.2
1

Narine to Rossouw, 1 run

2.1
W

Narine to Mukkamalla, appeal, wicket (caught - Mukkamalla)

1.6
1

Holder to Mukkamalla, 1 run

1.5
6

Holder to Mukkamalla, 6 runs

1.4
4

Holder to Mukkamalla, 4 runs

1.3
.

Holder to Mukkamalla, 0 runs

1.2
2

Holder to Mukkamalla, 2 runs

1.1
.

Holder to Mukkamalla, 0 runs

0.6
.

Narine to du Plessis, 0 runs

0.6
1

Narine to du Plessis, wide

0.5
.

Narine to du Plessis, 0 runs

0.4
1

Narine to Mukkamalla, 1 run

0.3
1

Narine to du Plessis, leg bye

0.2
.

Narine to du Plessis, 0 runs

0.1
.

0 runs