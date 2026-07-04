Highlights Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 04.07.2026
Milne to Holder, 4 runs
Milne to Munro, bye
Milne to Holder, 1 run
Milne to Holder, 0 runs
De Silva to Holder, 1 run
De Silva to Holder, 0 runs
Holder plays a defensive stroke for 2 runs.
De Silva to Powell, appeal, wicket (bowled - Powell)
De Silva to Powell, appeal
De Silva to Powell, 6 runs
Milne to Powell, 1 run
Milne to Powell, 4 runs
Milne to Powell, 4 runs
Milne to Powell, 4 runs
Milne to Powell, 6 runs
Milne to Powell, 6 runs
Milne to Powell, wide
De Silva to Munro, 0 runs
De Silva to Munro, 6 runs
De Silva to Powell, 1 run
De Silva to Munro, 1 run
De Silva to Powell, 1 run
De Silva to Munro, 1 run
Randhirsingh Lamba to Powell, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Munro, 1 run
Randhirsingh Lamba to Munro, wide
Randhirsingh Lamba to Powell, 1 run
Randhirsingh Lamba to Munro, 1 run
Randhirsingh Lamba to Munro, 2 runs
Randhirsingh Lamba to Munro, 4 runs
Mulder to Munro, 1 run
Mulder to Powell, 1 run
Mulder to Powell, 4 runs
Mulder to Powell, 4 runs
Mulder to Powell, 6 runs
Mulder to Powell, 6 runs
De Silva to Munro, 6 runs
De Silva to Powell, 1 run
De Silva to Powell, 0 runs
De Silva to Powell, 6 runs
De Silva to Munro, 1 run
Powell plays a defensive stroke for three runs.
Ferreira to Munro, 6 runs
Ferreira to Powell, 1 run
Ferreira to Powell, 2 runs
Ferreira to Munro, 1 run
Ferreira to Powell, 1 run
Ferreira to Munro, 1 run
Forrester to Powell, 4 runs
Forrester to Powell, 0 runs
Forrester to Tromp, appeal, wicket (caught - Tromp)
Forrester to Tromp, 0 runs
Forrester to Tromp, 2 runs
Forrester to Tromp, 6 runs
Ferreira to Tromp, 1 run
Ferreira to Munro, 1 run
Ferreira to Munro, 0 runs
Ferreira to Tromp, 1 run
Ferreira to Munro, 1 run
Ferreira to Munro, 0 runs
Forrester to Tromp, 0 runs
Forrester to Munro, 1 run
Forrester to Tromp, 1 run
Forrester to Tromp, 0 runs
Forrester to Tromp, 0 runs
Forrester to Munro, 1 run
Ferreira to Tromp, 0 runs
Ferreira to Chand, appeal, wicket (caught - Chand)
Ferreira to Chand, 0 runs
Ferreira to Chand, 0 runs
Ferreira to Munro, 1 run
Ferreira to Chand, 1 run
Forrester to Chand, 1 run
Forrester to Munro, 1 run
Forrester to Munro, 0 runs
Forrester to Chand, 1 run
Forrester to Munro, 1 run
Forrester to Munro, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Chand, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Chand, 2 runs
Randhirsingh Lamba to Chand, 4 runs
Randhirsingh Lamba to Chand, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Chand, 4 runs
Randhirsingh Lamba to Chand, 0 runs
De Silva to Munro, 0 runs
De Silva to Munro, 2 runs
De Silva to Munro, 0 runs
De Silva to Munro, 0 runs
De Silva to Munro, 0 runs
De Silva to Munro, 0 runs
Milne to Chand, 0 runs
Milne to Chand, 0 runs
Milne to Chand, 0 runs
Milne to Fletcher, 1 run
Milne to Fletcher, 4 runs
Milne to Fletcher, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Fletcher, 1 run
Randhirsingh Lamba to Chand, 1 run
Randhirsingh Lamba to Chand, 4 runs
Randhirsingh Lamba to Chand, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Chand, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Chand, 0 runs
Milne to Fletcher, 0 runs
Milne to Fletcher, 6 runs
Milne to Chand, leg bye, appeal
Milne to Munro, appeal, wicket (bowled - Munro)
Milne to Munro, 2 runs
Mulder to Fletcher, 0 runs
Mulder to Munro, 3 runs
Mulder to Fletcher, 1 run
Mulder to Munro, 1 run
Mulder to Fletcher, 1 run
0 runs
le Roux to Mulder, 0 runs
le Roux to Mulder, 0 runs
Mulder defends for two runs.
le Roux to Mulder, 6 runs
le Roux to Mulder, wide
le Roux to Mulder, wide
Forrester plays a defensive stroke for a leg bye.
le Roux to Mulder, 1 run
Russell to Forrester, 4 runs
Russell to Forrester, 4 runs
Russell to Mukkamalla, appeal, wicket (caught - Mukkamalla)
Russell to Mukkamalla, 0 runs
Russell to Mulder, 1 run
Russell to Mulder, 0 runs
Russell to Mulder, wide
Holder to Mulder, 1 run
Holder to Mulder, 6 runs
Holder to Mukkamalla, 1 run
Holder to Mukkamalla, 6 runs
Holder to Mulder, 1 run
Holder to Mulder, 4 runs
Narine to Mulder, 1 run
Narine to Mukkamalla, 1 run
Narine to Mukkamalla, 0 runs
Narine to Mukkamalla, 4 runs
Narine to Mukkamalla, 2 runs
Narine to Mukkamalla, 4 runs
Russell to Mulder, 0 runs
Russell to Mulder, 4 runs
Russell to Mukkamalla, 1 run
Russell to Mukkamalla, 6 runs
Russell to Mukkamalla, 2 runs
Russell to Mulder, 1 run
Narine to Mukkamalla, 0 runs
Narine to Mukkamalla, 2 runs
Narine to Mulder, 1 run
Narine to Ferreira, appeal, wicket (caught - Ferreira)
Narine to Ferreira, 0 runs
Narine to Ferreira, 0 runs
Holder to Ferreira, 1 run
Holder to Mukkamalla, 1 run
Holder to Ferreira, 1 run
Holder to Ranjane, appeal, wicket (caught - Ranjane)
Holder to Ranjane, 0 runs
Holder to Ranjane, 4 runs
van Schalkwyk to Ranjane, 1 run
van Schalkwyk to Mukkamalla, 1 run
van Schalkwyk to Ranjane, 1 run
van Schalkwyk to Ranjane, 0 runs
van Schalkwyk to Mukkamalla, 1 run
van Schalkwyk to Ranjane, 1 run
le Roux to Mukkamalla, review
le Roux to Ranjane, 1 run
le Roux to Mukkamalla, 1 run
le Roux to Mukkamalla, 2 runs
le Roux to Ranjane, 1 run
le Roux to Ranjane, 6 runs
van Schalkwyk to Mukkamalla, 2 runs
van Schalkwyk to Ranjane, 1 run
van Schalkwyk to Ranjane, 0 runs
van Schalkwyk to Ranjane, 0 runs
van Schalkwyk to Ranjane, 0 runs
van Schalkwyk to Mukkamalla, 1 run
Russell to Mukkamalla, 1 run
Russell to Mukkamalla, wide
Russell to Mukkamalla, 0 runs
Russell to Mukkamalla, 0 runs
Russell to Ranjane, 1 run
Russell to Ranjane, 0 runs
Russell to Ranjane, 0 runs
van Schalkwyk to Ranjane, 1 run
van Schalkwyk to Ranjane, 2 runs
van Schalkwyk to Mukkamalla, 1 run
van Schalkwyk to Mukkamalla, 0 runs
van Schalkwyk to Ranjane, 1 run
van Schalkwyk to Ranjane, 0 runs
le Roux to Mukkamalla, 0 runs
le Roux to Mukkamalla, 4 runs
le Roux to Mukkamalla, 0 runs
le Roux to Ranjane, 1 run
le Roux to Mukkamalla, 1 run
le Roux to Ranjane, 1 run
van Schalkwyk to Mukkamalla, 0 runs
van Schalkwyk to Mukkamalla, 0 runs
van Schalkwyk to Ranjane, 1 run
van Schalkwyk to Mukkamalla, 1 run
van Schalkwyk to Ranjane, 1 run
van Schalkwyk to Ranjane, 0 runs
Russell to Mukkamalla, 0 runs
Russell to Mukkamalla, 4 runs
Russell to Mukkamalla, 6 runs
Russell to Mukkamalla, 4 runs
Russell to Ranjane, 1 run
Russell to Ranjane, 0 runs
Holder to Ranjane, 1 run
Holder to Ranjane, wide
Holder to Mukkamalla, 1 run
Holder to Mukkamalla, 4 runs
Holder to Ranjane, 1 run
Holder to Ranjane, wide
Holder to Rossouw, review (out), wicket (caught - Rossouw)
Mukkamalla defends for a leg bye.
le Roux to Mukkamalla, 1 run
le Roux to Mukkamalla, 0 runs
le Roux to Mukkamalla, 6 runs
le Roux to du Plessis, 0 runs
le Roux to du Plessis, 4 runs
le Roux to Rossouw, 1 run
Narine to du Plessis, 0 runs
Narine to du Plessis, 4 runs
Narine to du Plessis, 0 runs
Narine to du Plessis, 0 runs
Narine to Rossouw, 1 run
Narine to Mukkamalla, appeal, wicket (caught - Mukkamalla)
Holder to Mukkamalla, 1 run
Holder to Mukkamalla, 6 runs
Holder to Mukkamalla, 4 runs
Holder to Mukkamalla, 0 runs
Holder to Mukkamalla, 2 runs
Holder to Mukkamalla, 0 runs
Narine to du Plessis, 0 runs
Narine to du Plessis, wide
Narine to du Plessis, 0 runs
Narine to Mukkamalla, 1 run
Narine to du Plessis, leg bye
Narine to du Plessis, 0 runs
0 runs