Squads Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 04.07.2026

T20Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
LOS

175

TEX
TEX

173

Playing

LOS
LOS
TEX
TEX
First TeamSecond Team
Fletcher Andre

wicket keeper

Ferreira Donovan

wicket keeper

Mulder Wiaan

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Forrester Dian

all rounder

Holder Jason

all rounder

Ranjane Shubham

all rounder

Russell Andre

all rounder

Savage Calvin

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Bench

LOS
LOS
TEX
TEX
First TeamSecond Team
Badar Saif

batsman

Kumar Milind

all rounder

Hales Alex

batsman

Mohsin Mohammad

no information yet

Patel Smit

wicket keeper

Tromp Joshua

no information yet