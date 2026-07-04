Squads Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 04.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Munro Colin
batsman
Du Plessis Faf
batsman
Fletcher Andre
wicket keeper
Mukkamalla Saiteja
batsman
Chand Unmukt
batsman
Rossouw Rilee
batsman
Tromp Matthew
bowler
Ferreira Donovan
wicket keeper
Hamilton Jahmar
batsman
Mulder Wiaan
all rounder
Powell Rovman
all rounder
Forrester Dian
all rounder
Holder Jason
all rounder
Ranjane Shubham
all rounder
Russell Andre
all rounder
Savage Calvin
all rounder
Narine Sunil
all rounder
De Silva Amshi
bowler
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Lamba Abhimanyu
bowler
Roux Carmi le
bowler
Milne Adam
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Burger Nandre
bowler
Badar Saif
batsman
Hosein Akeal
bowler
Gattepalli Karthik
batsman
Kumar Milind
all rounder
Hales Alex
batsman
Maharaj Keshav
bowler
Kumar Nitish
batsman
Mohsin Mohammad
no information yet
Pope Lloyd
bowler
Patel Smit
wicket keeper
Ramsaran Kristopher
bowler
Tromp Joshua
no information yet