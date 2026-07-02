H2h Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 02.07.2026

T20Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
LOS

108

WAS
WAS

110

Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

T20, Major League Cricket

LOSLos Angeles Knight Riders

213

WASWashington Freedom

214

T20, Major League Cricket

WASWashington Freedom

208

LOSLos Angeles Knight Riders

95