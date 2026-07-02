Highlights Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 02.07.2026
van Schalkwyk to Milantha, 4 runs
Ali-Khan to Milantha, 1 run
Ali-Khan to Smith, 1 run
Ali-Khan to Milantha, 1 run
Ali-Khan to Milantha, 0 runs
Ali-Khan to Milantha, 0 runs
Ali-Khan to Smith, 1 run
van Schalkwyk to Chaudhary, appeal, wicket (bowled - Chaudhary)
van Schalkwyk to Chaudhary, 2 runs
van Schalkwyk to Smith, 1 run
van Schalkwyk to Chaudhary, 1 run
van Schalkwyk to Smith, 1 run
van Schalkwyk to Chaudhary, 1 run
Ali-Khan to Chaudhary, 1 run
Ali-Khan to Chaudhary, 4 runs
Ali-Khan to Smith, 1 run
Ali-Khan to Chaudhary, 1 run
Ali-Khan to Smith, 1 run
Chaudhary defends for one run.
Russell to Chaudhary, 3 runs
Russell to Smith, 1 run
Russell to Smith, 2 runs
Russell to Smith, 2 runs
Russell to Smith, 0 runs
Russell to Smith, 0 runs
Ali-Khan to Chaudhary, 0 runs
Ali-Khan to Smith, 1 run
Ali-Khan to Smith, 0 runs
Ali-Khan to Chaudhary, 1 run
Ali-Khan to Chaudhary, 0 runs
Ali-Khan to Smith, 1 run
Russell to Chapman, appeal, wicket (caught - Chapman)
Russell to Chapman, 0 runs
Smith plays a defensive stroke for one run.
Russell to Smith, 4 runs
Russell to Chapman, 1 run
Russell to Smith, 1 run
Ali-Khan to Chapman, 0 runs
Ali-Khan to Chapman, 0 runs
Ali-Khan to Chapman, 0 runs
Ali-Khan to Chapman, 4 runs
0 runs
Ali-Khan to Smith, 1 run
Holder to Chapman, 2 runs
Holder to Smith, 1 run
Holder to Chapman, 1 run
Holder to Smith, 1 run
Holder to Chapman, 1 run
Holder to Chapman, review (out => ?)
Narine to Chapman, 1 run
Narine to Smith, 1 run
Narine to Smith, 0 runs
Narine to Smith, 0 runs
Narine to Smith, 3 wides
Narine to Smith, 4 runs
Narine to Chapman, 1 run
Russell to Chapman, 1 run
Russell to Smith, 1 run
Russell to Smith, 0 runs
Russell to Smith, 4 runs
Russell to Smith, 0 runs
Russell to Chapman, 1 run
van Schalkwyk to Chapman, 1 run
van Schalkwyk to Smith, 0 runs
van Schalkwyk to Chapman, 1 run
van Schalkwyk to Chapman, 6 runs
Holder to Chapman, 1 run
Holder to Chapman, 4 runs
Holder to Smith, 1 run
Holder to Chapman, 3 runs
Holder to Smith, 1 run
Holder to Smith, 0 runs
Narine to Smith, 1 run
Narine to Smith, 0 runs
Narine to Chapman, 1 run
Narine to Chapman, 0 runs
Narine to Chapman, 0 runs
Narine to Smith, 1 run
Holder to Chapman, 0 runs
Holder to Chapman, 0 runs
Holder to Chapman, 0 runs
Holder to Chapman, 0 runs
Holder to Smith, 1 run
Narine to Gous, appeal, wicket (bowled - Gous)
Narine to Gous, 0 runs
Narine to Smith, 1 run
Narine to Smith, 0 runs
Narine to Gous, 1 run
Narine to Gous, 4 runs
Holder to Smith, 0 runs
Holder to Gous, 1 run
Holder to Gous, 0 runs
Holder to Smith, 1 run
Holder to Smith, 0 runs
Holder to Smith, 0 runs
Narine to Gous, 0 runs
Narine to Gous, 0 runs
Narine to Gous, 0 runs
Narine to Owen, appeal, wicket (bowled - Owen)
Narine to Owen, 2 runs
Narine to Owen, 4 runs
Holland to Ali-Khan, appeal, wicket (caught - Ali-Khan)
Holland to Gattepalli, 1 run
Holland to Ali-Khan, 1 run
Holland to Ali-Khan, 0 runs
Holland to Ali-Khan, 4 runs
Netravalkar to Gattepalli, 0 runs
Netravalkar to Gattepalli, 0 runs
Netravalkar to Gattepalli, 0 runs
Netravalkar to Ali-Khan, 1 run
Netravalkar to Powell, appeal, wicket (caught - Powell)
Netravalkar to Powell, 6 runs
Owen to Gattepalli, 4 runs
Owen to Gattepalli, 0 runs
Owen to van Schalkwyk, appeal, wicket (bowled - van Schalkwyk)
Owen to Narine, appeal, wicket (caught - Narine)
Owen to Narine, 0 runs
Owen to Powell, 1 run
J Edwards to Powell, 1 run
J Edwards to Powell, 0 runs
J Edwards to Powell, 0 runs
J Edwards to Powell, 0 runs
J Edwards to Powell, 2 runs
J Edwards to Powell, 6 runs
Holland to Powell, 1 run
Holland to Narine, 1 run
Holland to Powell, 1 run
Holland to Powell, 4 runs
Holland to Powell, 0 runs
Holland to Powell, wide
Holland to Powell, 4 runs
Netravalkar to Narine, 0 runs
Netravalkar to Russell, appeal, wicket (caught - Russell)
Netravalkar to Russell, 0 runs
Netravalkar to Russell, 0 runs
Netravalkar to Holder, appeal, wicket (caught - Holder)
Netravalkar to Holder, 4 runs
Owen to Holder, 1 run
Owen to Holder, 0 runs
Owen to Holder, 0 runs
Owen to Holder, 0 runs
Owen to Holder, wide
Owen to Powell, 1 run
Owen to Powell, 0 runs
Dwarshuis to Holder, 0 runs
Dwarshuis to Munro, appeal, wicket (caught - Munro)
Dwarshuis to Munro, 0 runs
Dwarshuis to Powell, 1 run
Dwarshuis to Munro, 1 run
Dwarshuis to Powell, 1 run
Holland to Munro, 0 runs
Holland to Munro, 0 runs
Holland to Powell, 1 run
Holland to Hamilton, appeal, wicket (caught - Hamilton)
Holland to Hamilton, 0 runs
Holland to Hamilton, 2 runs
Owen to Hamilton, 1 run
Owen to Munro, 1 run
Owen to Munro, 0 runs
Owen to Munro, 0 runs
Owen to Munro, 0 runs
Owen to Munro, wide
Owen to Hamilton, 1 run
Holland to Munro, 2 runs
Holland to Munro, 0 runs
Holland to Hamilton, 1 run
Holland to Hamilton, 0 runs
Holland to Munro, 1 run
Holland to Munro, 0 runs
Owen to Munro, 1 run
Owen to Hamilton, leg bye
Owen to Tromp, appeal, wicket (caught - Tromp)
Owen to Tromp, 2 runs
Owen to Tromp, 2 runs
Owen to Munro, 1 run
Owen to Munro, wide
J Edwards to Tromp, 0 runs
J Edwards to Tromp, 6 runs
J Edwards to Tromp, 6 runs
J Edwards to Tromp, 0 runs
J Edwards to Tromp, 0 runs
J Edwards to Munro, 1 run
Dwarshuis to Tromp, 0 runs
Dwarshuis to Tromp, 0 runs
Dwarshuis to Tromp, 2 runs
Dwarshuis to Tromp, 0 runs
Dwarshuis to Munro, 1 run
Dwarshuis to Tromp, 1 run
Netravalkar to Tromp, 1 run
Netravalkar to Tromp, 0 runs
Netravalkar to Munro, 1 run
Netravalkar to Tromp, leg bye
Netravalkar to Tromp, 0 runs
Netravalkar to Tromp, 0 runs
Dwarshuis to Munro, 4 runs
Dwarshuis to Munro, 0 runs
Dwarshuis to Tromp, 1 run
Dwarshuis to Tromp, 0 runs
Dwarshuis to Fletcher, appeal, wicket (bowled - Fletcher)
Dwarshuis to Fletcher, 0 runs
J Edwards to Munro, 0 runs
J Edwards to Munro, 0 runs
J Edwards to Fletcher, 1 run
J Edwards to Munro, 1 run
J Edwards to Munro, wide
J Edwards to Munro, 4 runs
J Edwards to Munro, 4 runs
no ball
Netravalkar to Munro, 1 run
Netravalkar to Munro, 0 runs
Netravalkar to Munro, appeal
Netravalkar to Fletcher, 1 run
Netravalkar to Munro, 1 run