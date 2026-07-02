Highlights Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 02.07.2026

T20Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
LOS

108

WAS
WAS

110

17.1
4

van Schalkwyk to Milantha, 4 runs

16.6
1

Ali-Khan to Milantha, 1 run

16.5
1

Ali-Khan to Smith, 1 run

16.4
1

Ali-Khan to Milantha, 1 run

16.3
.

Ali-Khan to Milantha, 0 runs

16.2
.

Ali-Khan to Milantha, 0 runs

16.1
1

Ali-Khan to Smith, 1 run

15.6
W

van Schalkwyk to Chaudhary, appeal, wicket (bowled - Chaudhary)

15.5
2

van Schalkwyk to Chaudhary, 2 runs

15.4
1

van Schalkwyk to Smith, 1 run

15.3
1

van Schalkwyk to Chaudhary, 1 run

15.2
1

van Schalkwyk to Smith, 1 run

15.1
1

van Schalkwyk to Chaudhary, 1 run

14.6
1

Ali-Khan to Chaudhary, 1 run

14.5
4

Ali-Khan to Chaudhary, 4 runs

14.4
1

Ali-Khan to Smith, 1 run

14.3
1

Ali-Khan to Chaudhary, 1 run

14.2
1

Ali-Khan to Smith, 1 run

14.1
1

Chaudhary defends for one run.

13.6
3

Russell to Chaudhary, 3 runs

13.5
1

Russell to Smith, 1 run

13.4
2

Russell to Smith, 2 runs

13.3
2

Russell to Smith, 2 runs

13.2
.

Russell to Smith, 0 runs

13.1
.

Russell to Smith, 0 runs

12.6
.

Ali-Khan to Chaudhary, 0 runs

12.5
1

Ali-Khan to Smith, 1 run

12.4
.

Ali-Khan to Smith, 0 runs

12.3
1

Ali-Khan to Chaudhary, 1 run

12.2
.

Ali-Khan to Chaudhary, 0 runs

12.1
1

Ali-Khan to Smith, 1 run

11.6
W

Russell to Chapman, appeal, wicket (caught - Chapman)

11.5
.

Russell to Chapman, 0 runs

11.4
1

Smith plays a defensive stroke for one run.

11.3
4

Russell to Smith, 4 runs

11.2
1

Russell to Chapman, 1 run

11.1
1

Russell to Smith, 1 run

10.6
.

Ali-Khan to Chapman, 0 runs

10.5
.

Ali-Khan to Chapman, 0 runs

10.4
.

Ali-Khan to Chapman, 0 runs

10.3
4

Ali-Khan to Chapman, 4 runs

10.2
.

0 runs

10.1
1

Ali-Khan to Smith, 1 run

9.6
2

Holder to Chapman, 2 runs

9.5
1

Holder to Smith, 1 run

9.4
1

Holder to Chapman, 1 run

9.3
1

Holder to Smith, 1 run

9.2
1

Holder to Chapman, 1 run

9.1
.

Holder to Chapman, review (out => ?)

8.6
1

Narine to Chapman, 1 run

8.5
1

Narine to Smith, 1 run

8.4
.

Narine to Smith, 0 runs

8.3
.

Narine to Smith, 0 runs

8.3
3

Narine to Smith, 3 wides

8.2
4

Narine to Smith, 4 runs

8.1
1

Narine to Chapman, 1 run

7.6
1

Russell to Chapman, 1 run

7.5
1

Russell to Smith, 1 run

7.4
.

Russell to Smith, 0 runs

7.3
4

Russell to Smith, 4 runs

7.2
.

Russell to Smith, 0 runs

7.1
1

Russell to Chapman, 1 run

6.6
1

van Schalkwyk to Chapman, 1 run

6.3
.

van Schalkwyk to Smith, 0 runs

6.2
1

van Schalkwyk to Chapman, 1 run

6.1
6

van Schalkwyk to Chapman, 6 runs

5.6
1

Holder to Chapman, 1 run

5.5
4

Holder to Chapman, 4 runs

5.4
1

Holder to Smith, 1 run

5.3
3

Holder to Chapman, 3 runs

5.2
1

Holder to Smith, 1 run

5.1
.

Holder to Smith, 0 runs

4.6
1

Narine to Smith, 1 run

4.5
.

Narine to Smith, 0 runs

4.4
1

Narine to Chapman, 1 run

4.3
.

Narine to Chapman, 0 runs

4.2
.

Narine to Chapman, 0 runs

4.1
1

Narine to Smith, 1 run

3.6
.

Holder to Chapman, 0 runs

3.5
.

Holder to Chapman, 0 runs

3.4
.

Holder to Chapman, 0 runs

3.3
.

Holder to Chapman, 0 runs

3.2
1

Holder to Smith, 1 run

2.6
W

Narine to Gous, appeal, wicket (bowled - Gous)

2.5
.

Narine to Gous, 0 runs

2.4
1

Narine to Smith, 1 run

2.3
.

Narine to Smith, 0 runs

2.2
1

Narine to Gous, 1 run

2.1
4

Narine to Gous, 4 runs

1.6
.

Holder to Smith, 0 runs

1.5
1

Holder to Gous, 1 run

1.4
.

Holder to Gous, 0 runs

1.3
1

Holder to Smith, 1 run

1.2
.

Holder to Smith, 0 runs

1.1
.

Holder to Smith, 0 runs

0.6
.

Narine to Gous, 0 runs

0.5
.

Narine to Gous, 0 runs

0.4
.

Narine to Gous, 0 runs

0.3
W

Narine to Owen, appeal, wicket (bowled - Owen)

0.2
2

Narine to Owen, 2 runs

0.1
4

Narine to Owen, 4 runs

17.5
W

Holland to Ali-Khan, appeal, wicket (caught - Ali-Khan)

17.4
1

Holland to Gattepalli, 1 run

17.3
1

Holland to Ali-Khan, 1 run

17.2
.

Holland to Ali-Khan, 0 runs

17.1
4

Holland to Ali-Khan, 4 runs

16.6
.

Netravalkar to Gattepalli, 0 runs

16.5
.

Netravalkar to Gattepalli, 0 runs

16.4
.

Netravalkar to Gattepalli, 0 runs

16.3
1

Netravalkar to Ali-Khan, 1 run

16.2
W

Netravalkar to Powell, appeal, wicket (caught - Powell)

16.1
6

Netravalkar to Powell, 6 runs

15.6
4

Owen to Gattepalli, 4 runs

15.5
.

Owen to Gattepalli, 0 runs

15.4
W

Owen to van Schalkwyk, appeal, wicket (bowled - van Schalkwyk)

15.3
W

Owen to Narine, appeal, wicket (caught - Narine)

15.2
.

Owen to Narine, 0 runs

15.1
1

Owen to Powell, 1 run

14.6
1

J Edwards to Powell, 1 run

14.5
.

J Edwards to Powell, 0 runs

14.4
.

J Edwards to Powell, 0 runs

14.3
.

J Edwards to Powell, 0 runs

14.2
2

J Edwards to Powell, 2 runs

14.1
6

J Edwards to Powell, 6 runs

13.6
1

Holland to Powell, 1 run

13.5
1

Holland to Narine, 1 run

13.4
1

Holland to Powell, 1 run

13.3
4

Holland to Powell, 4 runs

13.2
.

Holland to Powell, 0 runs

13.2
1

Holland to Powell, wide

13.1
4

Holland to Powell, 4 runs

12.6
.

Netravalkar to Narine, 0 runs

12.5
W

Netravalkar to Russell, appeal, wicket (caught - Russell)

12.4
.

Netravalkar to Russell, 0 runs

12.3
.

Netravalkar to Russell, 0 runs

12.2
W

Netravalkar to Holder, appeal, wicket (caught - Holder)

12.1
4

Netravalkar to Holder, 4 runs

11.6
1

Owen to Holder, 1 run

11.5
.

Owen to Holder, 0 runs

11.4
.

Owen to Holder, 0 runs

11.3
.

Owen to Holder, 0 runs

11.3
1

Owen to Holder, wide

11.2
1

Owen to Powell, 1 run

11.1
.

Owen to Powell, 0 runs

10.6
.

Dwarshuis to Holder, 0 runs

10.5
W

Dwarshuis to Munro, appeal, wicket (caught - Munro)

10.4
.

Dwarshuis to Munro, 0 runs

10.3
1

Dwarshuis to Powell, 1 run

10.2
1

Dwarshuis to Munro, 1 run

10.1
1

Dwarshuis to Powell, 1 run

9.6
.

Holland to Munro, 0 runs

9.5
.

Holland to Munro, 0 runs

9.4
1

Holland to Powell, 1 run

9.3
W

Holland to Hamilton, appeal, wicket (caught - Hamilton)

9.2
.

Holland to Hamilton, 0 runs

9.1
2

Holland to Hamilton, 2 runs

8.6
1

Owen to Hamilton, 1 run

8.5
1

Owen to Munro, 1 run

8.4
.

Owen to Munro, 0 runs

8.3
.

Owen to Munro, 0 runs

8.2
.

Owen to Munro, 0 runs

8.2
1

Owen to Munro, wide

8.1
1

Owen to Hamilton, 1 run

7.6
2

Holland to Munro, 2 runs

7.5
.

Holland to Munro, 0 runs

7.4
1

Holland to Hamilton, 1 run

7.3
.

Holland to Hamilton, 0 runs

7.2
1

Holland to Munro, 1 run

7.1
.

Holland to Munro, 0 runs

6.6
1

Owen to Munro, 1 run

6.5
1

Owen to Hamilton, leg bye

6.4
W

Owen to Tromp, appeal, wicket (caught - Tromp)

6.3
2

Owen to Tromp, 2 runs

6.2
2

Owen to Tromp, 2 runs

6.1
1

Owen to Munro, 1 run

6.1
1

Owen to Munro, wide

5.6
.

J Edwards to Tromp, 0 runs

5.5
6

J Edwards to Tromp, 6 runs

5.4
6

J Edwards to Tromp, 6 runs

5.3
.

J Edwards to Tromp, 0 runs

5.2
.

J Edwards to Tromp, 0 runs

5.1
1

J Edwards to Munro, 1 run

4.6
.

Dwarshuis to Tromp, 0 runs

4.5
.

Dwarshuis to Tromp, 0 runs

4.4
2

Dwarshuis to Tromp, 2 runs

4.3
.

Dwarshuis to Tromp, 0 runs

4.2
1

Dwarshuis to Munro, 1 run

4.1
1

Dwarshuis to Tromp, 1 run

3.6
1

Netravalkar to Tromp, 1 run

3.5
.

Netravalkar to Tromp, 0 runs

3.4
1

Netravalkar to Munro, 1 run

3.3
1

Netravalkar to Tromp, leg bye

3.2
.

Netravalkar to Tromp, 0 runs

3.1
.

Netravalkar to Tromp, 0 runs

2.6
4

Dwarshuis to Munro, 4 runs

2.5
.

Dwarshuis to Munro, 0 runs

2.4
1

Dwarshuis to Tromp, 1 run

2.3
.

Dwarshuis to Tromp, 0 runs

2.2
W

Dwarshuis to Fletcher, appeal, wicket (bowled - Fletcher)

2.1
.

Dwarshuis to Fletcher, 0 runs

1.6
.

J Edwards to Munro, 0 runs

1.5
.

J Edwards to Munro, 0 runs

1.4
1

J Edwards to Fletcher, 1 run

1.3
1

J Edwards to Munro, 1 run

1.3
1

J Edwards to Munro, wide

1.2
4

J Edwards to Munro, 4 runs

1.1
4

J Edwards to Munro, 4 runs

1.1
1

no ball

0.6
1

Netravalkar to Munro, 1 run

0.4
.

Netravalkar to Munro, 0 runs

0.3
.

Netravalkar to Munro, appeal

0.2
1

Netravalkar to Fletcher, 1 run

0.1
1

Netravalkar to Munro, 1 run