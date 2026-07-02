Squads Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 02.07.2026

T20Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
LOS

108

WAS
WAS

110

Playing

LOS
LOS
WAS
WAS
First TeamSecond Team
Fletcher Andre

wicket keeper

Owen Mitchell J

all rounder

Gous Andries

wicket keeper

Powell Rovman

all rounder

Russell Andre

all rounder

Holder Jason

all rounder

Chaudhary Nikhil

all rounder

Pienaar Obus

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Holland Ian

all rounder

Milantha Lahiru

wicket keeper

Bench

LOS
LOS
WAS
WAS
First TeamSecond Team
Badar Saif

batsman

Hales Alex

batsman

Jansen Marco

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

Mohammad Yasir Saeed

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