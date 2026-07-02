Squads Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 02.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Munro Colin
batsman
Smith Steve
batsman
Fletcher Andre
wicket keeper
Owen Mitchell J
all rounder
Hamilton Jahmar
batsman
Gous Andries
wicket keeper
Powell Rovman
all rounder
Chapman Mark
batsman
Russell Andre
all rounder
Edwards Jack
batsman
Holder Jason
all rounder
Chaudhary Nikhil
all rounder
Gattepalli Karthik
batsman
Pienaar Obus
all rounder
Narine Sunil
all rounder
Holland Ian
all rounder
Tromp Matthew
bowler
Milantha Lahiru
wicket keeper
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Dwarshuis Ben
bowler
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Netravalkar Saurabh
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Badar Saif
batsman
Ahmed Mukhtar
batsman
Chand Unmukt
batsman
Aponso Amila
bowler
Hales Alex
batsman
Ferguson Lockie
bowler
Kumar Nitish
batsman
Jansen Marco
all rounder
Pope Lloyd
bowler
Maxwell Glenn
all rounder
Ramsaran Kristopher
bowler
Mehmood Asif
bowler
Roux Carmi le
bowler
Mohammad Yasir Saeed
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