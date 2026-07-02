Match details Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 02.07.2026

T20Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
LOS

108

WAS
WAS

110

Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Los Angeles Knight Riders won the toss and opt to bat
Time:Thursday, July 02, 2026 01:30 AM (GMT+0)
Venue:Great Park Cricket Stadium, California, PA, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Los Angeles Knight Riders Squad

PlayersMunro Colin, Fletcher Andre, Hamilton Jahmar, Powell Rovman, Russell Andre, Holder Jason, Gattepalli Karthik, Narine Sunil, Tromp Matthew, Schalkwyk Shadley Van, Ali Khan Muhammad Ahsan
BenchBadar Saif, Chand Unmukt, Hales Alex, Kumar Nitish, Pope Lloyd, Ramsaran Kristopher, Roux Carmi le

Washington Freedom Squad

PlayersSmith Steve, Owen Mitchell J, Gous Andries, Chapman Mark, Edwards Jack, Chaudhary Nikhil, Pienaar Obus, Holland Ian, Milantha Lahiru, Dwarshuis Ben, Netravalkar Saurabh
BenchAhmed Mukhtar, Aponso Amila, Ferguson Lockie, Jansen Marco, Maxwell Glenn, Mehmood Asif, Mohammad Yasir Saeed, Paradkar Abhishek, Ravindra Rachin

Venue Guide

StadiumGreat Park Cricket Stadium
CityCalifornia, PA
Capacity10000
Ends
Hosts to