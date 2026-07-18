Highlights Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 18.07.2026
Ferguson to Fletcher, 6 runs
Ferguson to Fletcher, 4 runs
Ferguson to Fletcher, 0 runs
Ferguson to Munro, 1 run
Ferguson to Fletcher, 1 run
Netravalkar to Fletcher, 1 run
Netravalkar to Munro, 1 run
Ferguson to Fletcher, 6 runs
Netravalkar to Fletcher, 1 run
Netravalkar to Fletcher, 0 runs
Netravalkar to Fletcher, 0 runs
Dwarshuis to Munro, review
Dwarshuis to Fletcher, 1 run
Dwarshuis to Fletcher, 4 runs
Dwarshuis to Fletcher, 4 runs
Dwarshuis to Munro, 1 run
Dwarshuis to Fletcher, 1 run
Ferguson to Fletcher, 1 run
Ferguson to Munro, 1 run
Ferguson to Fletcher, 1 run
Ferguson to Fletcher, 4 runs
Ferguson to Fletcher, 0 runs
Ferguson to Munro, 1 run
Ferguson to Munro, wide
Dwarshuis to Munro, 1 run
Dwarshuis to Munro, 0 runs
Dwarshuis to Fletcher, 1 run
Dwarshuis to Fletcher, 2 runs
Dwarshuis to Fletcher, 4 runs
Dwarshuis to Fletcher, 0 runs
Netravalkar to Fletcher, 1 run
Netravalkar to Munro, 1 run
Netravalkar to Munro, 0 runs
Netravalkar to Munro, 6 runs
Netravalkar to Fletcher, 1 run
Netravalkar to Munro, 1 run
Netravalkar to Munro, wide