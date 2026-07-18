Highlights Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 18.07.2026

T20Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
LOS

(6 ov.) 48/0

WAS
WAS
5.5
6

Ferguson to Fletcher, 6 runs

5.4
4

Ferguson to Fletcher, 4 runs

5.3
.

Ferguson to Fletcher, 0 runs

5.2
1

Ferguson to Munro, 1 run

5.1
1

Ferguson to Fletcher, 1 run

4.6
1

Netravalkar to Fletcher, 1 run

4.5
1

Netravalkar to Munro, 1 run

4.4
.

Ferguson to Fletcher, 6 runs

4.3
1

Netravalkar to Fletcher, 1 run

4.2
.

Netravalkar to Fletcher, 0 runs

4.1
.

Netravalkar to Fletcher, 0 runs

3.6
.

Dwarshuis to Munro, review

3.5
1

Dwarshuis to Fletcher, 1 run

3.4
4

Dwarshuis to Fletcher, 4 runs

3.3
4

Dwarshuis to Fletcher, 4 runs

3.2
1

Dwarshuis to Munro, 1 run

3.1
1

Dwarshuis to Fletcher, 1 run

2.6
1

Ferguson to Fletcher, 1 run

2.5
1

Ferguson to Munro, 1 run

2.4
1

Ferguson to Fletcher, 1 run

2.3
4

Ferguson to Fletcher, 4 runs

2.2
.

Ferguson to Fletcher, 0 runs

2.1
1

Ferguson to Munro, 1 run

2.1
1

Ferguson to Munro, wide

1.6
1

Dwarshuis to Munro, 1 run

1.5
.

Dwarshuis to Munro, 0 runs

1.4
1

Dwarshuis to Fletcher, 1 run

1.3
2

Dwarshuis to Fletcher, 2 runs

1.2
4

Dwarshuis to Fletcher, 4 runs

1.1
.

Dwarshuis to Fletcher, 0 runs

0.6
1

Netravalkar to Fletcher, 1 run

0.5
1

Netravalkar to Munro, 1 run

0.4
.

Netravalkar to Munro, 0 runs

0.3
6

Netravalkar to Munro, 6 runs

0.2
1

Netravalkar to Fletcher, 1 run

0.1
1

Netravalkar to Munro, 1 run

0.1
1

Netravalkar to Munro, wide