Results Score Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 18.07.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Fletcher Andrewicket keeper
|38
|23
|5
|1
|165.22
|Munro Colinbatsman
|14
|13
|0
|1
|107.69
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Netravalkar Saurabhbowler
|2
|0
|14
|0
|7
|1
|0
|Ferguson Lockiebowler
|2
|0
|21
|0
|10.5
|1
|0
Latest Highlights
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5.5
6
Ferguson to Fletcher, 6 runs
5.4
4
Ferguson to Fletcher, 4 runs
5.3
.
Ferguson to Fletcher, 0 runs