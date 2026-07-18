Results Score Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 18.07.2026

T20Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
LOS

(6 ov.) 48/0

WAS
WAS

Best Players

batterRB4s6sSR
Fletcher Andrewicket keeper382351165.22
Munro Colinbatsman141301107.69
bowlerOMRWECOWDNB
Netravalkar Saurabhbowler20140710
Ferguson Lockiebowler2021010.510

Latest Highlights

5.5
6

Ferguson to Fletcher, 6 runs

5.4
4

Ferguson to Fletcher, 4 runs

5.3
.

Ferguson to Fletcher, 0 runs

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