Squads Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 18.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Munro Colin
batsman
Owen Mitchell J
all rounder
Fletcher Andre
wicket keeper
Smith Steve
batsman
Russell Andre
all rounder
Ravindra Rachin
all rounder
Powell Rovman
all rounder
Gous Andries
wicket keeper
Badar Saif
batsman
Milantha Lahiru
wicket keeper
Tromp Matthew
bowler
Chaudhary Nikhil
all rounder
Holder Jason
all rounder
Holland Ian
all rounder
Hamilton Jahmar
batsman
Pienaar Obus
all rounder
Narine Sunil
all rounder
Dwarshuis Ben
bowler
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Netravalkar Saurabh
bowler
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Ferguson Lockie
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Allen Fabian
all rounder
Ahmed Mukhtar
batsman
Chand Unmukt
batsman
Aponso Amila
bowler
Gattepalli Karthik
batsman
Chapman Mark
batsman
Hales Alex
batsman
Edwards Jack
batsman
Kumar Nitish
batsman
Jansen Marco
all rounder
Pope Lloyd
bowler
Maxwell Glenn
all rounder
Ramsaran Kristopher
bowler
Mehmood Asif
bowler
Roux Carmi le
bowler
Mohammed Yasir
bowler