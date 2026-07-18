Squads Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 18.07.2026

T20Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
LOS

(6 ov.) 48/0

WAS
WAS

Playing

LOS
LOS
WAS
WAS
First TeamSecond Team
Owen Mitchell J

all rounder

Fletcher Andre

wicket keeper

Russell Andre

all rounder

Ravindra Rachin

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Gous Andries

wicket keeper

Badar Saif

batsman

Milantha Lahiru

wicket keeper

Chaudhary Nikhil

all rounder

Holder Jason

all rounder

Holland Ian

all rounder

Pienaar Obus

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Bench

LOS
LOS
WAS
WAS
First TeamSecond Team
Allen Fabian

all rounder

Hales Alex

batsman

Jansen Marco

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder