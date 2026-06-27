Highlights San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 27.06.2026

T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
SAN

192

SEA
SEA

191

19.4
1

Shanaka to Couch, 1 run

19.3
4

Shanaka to Couch, 4 runs

19.2
6

Shanaka to Couch, 6 runs

19.1
1

Shanaka to Haris Rauf, 1 run

18.6
1

Baartman to Haris Rauf, 1 run

18.5
1

Baartman to Couch, 1 run

18.4
1

Shanaka to Couch, 1 run

18.3
1

Baartman to Couch, 1 run

18.2
6

Baartman to Couch, 6 runs

18.1
1

Baartman to Haris Rauf, 1 run

17.6
1

Jasdeep Singh to Haris Rauf, 1 run

17.5
.

Jasdeep Singh to Haris Rauf, 0 runs

17.4
.

0 runs

17.3
1

Jasdeep Singh to Couch, 1 run

17.2
.

Jasdeep Singh to Couch, 0 runs

17.1
4

Jasdeep Singh to Couch, 4 runs

16.6
.

Gannon to Haris Rauf, 0 runs

16.5
.

Gannon to Haris Rauf, 0 runs

16.4
W

Gannon to MH Khan, appeal, wicket (caught - MH Khan)

16.3
1

Gannon to Couch, 1 run

16.2
.

Gannon to Couch, 0 runs

16.1
.

Gannon to MH Khan, 0 runs

15.6
6

Stoinis to Couch, 6 runs

15.5
1

Stoinis to MH Khan, 1 run

15.4
.

0 runs

15.3
W

OUT! Run out. MH Khan defends. Bartlett is then run out at the bowler's end, following some tidy fielding by Harmeet Singh.

15.2
1

Stoinis to Bartlett, 1 run

15.1
.

Stoinis to Bartlett, 0 runs

14.6
6

Harmeet Singh to MH Khan, 6 runs

14.5
1

Harmeet Singh to Bartlett, 1 run

14.4
.

Harmeet Singh to Bartlett, 0 runs

14.3
6

Harmeet Singh to Bartlett, 6 runs

14.2
4

Harmeet Singh to MH Khan, 4 runs

14.1
.

Harmeet Singh to MH Khan, 0 runs

13.6
.

0 runs

13.5
1

Gannon to Bartlett, 1 run

13.4
.

Gannon to Bartlett, 0 runs

13.3
.

Gannon to Bartlett, 0 runs

13.2
W

Gannon to Pretorius, appeal, wicket (caught - Pretorius)

13.1
1

Gannon to MH Khan, 1 run

12.6
1

Baartman to MH Khan, 1 run

12.5
1

Baartman to Pretorius, 1 run

12.4
.

Baartman to Pretorius, 0 runs

12.3
6

Baartman to Pretorius, 6 runs

12.2
1

Baartman to MH Khan, 1 run

12.1
.

Baartman to MH Khan, 0 runs

11.6
1

Shanaka to MH Khan, 1 run

11.5
W

Shanaka to Hammad Azam, wicket (lbw - Hammad Azam)

11.4
.

Shanaka to Hammad Azam, 0 runs

11.3
W

Shanaka to Hardie, appeal, wicket (caught - Hardie)

11.3
1

wide

11.2
1

Shanaka to Pretorius, 1 run

11.1
6

Shanaka to Pretorius, 6 runs

10.6
1

Jasdeep Singh to Pretorius, 1 run

10.5
4

Jasdeep Singh to Pretorius, 4 runs

10.4
1

Jasdeep Singh to Hardie, 1 run

10.3
1

Jasdeep Singh to Pretorius, 1 run

10.2
1

Jasdeep Singh to Hardie, 1 run

10.1
1

Jasdeep Singh to Pretorius, 1 run

9.6
1

Gannon to Pretorius, 1 run

9.5
4

Gannon to Pretorius, 4 runs

9.4
4

Gannon to Pretorius, 4 runs

9.3
1

Gannon to Hardie, 1 run

9.2
1

Gannon to Pretorius, 1 run

9.1
4

Gannon to Pretorius, 4 runs

8.6
1

Stoinis to Pretorius, 1 run

8.5
1

Stoinis to Hardie, 1 run

8.4
.

Stoinis to Hardie, 0 runs

8.3
6

Stoinis to Hardie, 6 runs

8.3
1

Stoinis to Hardie, wide

8.2
6

Stoinis to Hardie, 6 runs

8.1
.

Stoinis to Hardie, 0 runs

7.6
6

Shanaka to Pretorius, 6 runs

7.6
1

Shanaka to Pretorius, wide

7.5
1

Shanaka to Hardie, 1 run

7.4
4

Shanaka to Hardie, 4 runs

7.3
1

Shanaka to Pretorius, 1 run

7.2
1

Shanaka to Hardie, 1 run

7.1
1

Shanaka to Pretorius, 1 run

6.6
1

Gannon to Pretorius, 1 run

6.5
1

Gannon to Hardie, 1 run

6.4
1

Gannon to Pretorius, 1 run

6.3
4

And again! Pretorius plays a defensive stroke for four runs.

6.2
4

Gannon to Pretorius, 4 runs

6.1
1

Gannon to Hardie, 1 run

5.6
.

Baartman to Pretorius, 0 runs

5.5
.

Baartman to Pretorius, 0 runs

5.4
.

Baartman to Pretorius, 0 runs

5.3
6

Baartman to Pretorius, 6 runs

5.2
4

Baartman to Pretorius, 4 runs

5.1
1lb

Hardie defends for 1 leg bye.

4.5
4

Jasdeep Singh to Pretorius, 4 runs

4.4
.

Jasdeep Singh to Pretorius, 0 runs

4.3
.

Jasdeep Singh to Pretorius, 0 runs

4.2
1

Jasdeep Singh to Hardie, 1 run

4.1
2

Jasdeep Singh to Hardie, 2 runs

3.6
1

Stoinis to Hardie, 1 run

3.5
.

Stoinis to Hardie, 0 runs

3.4
.

Stoinis to Hardie, 0 runs

3.3
W

Stoinis to Krishnamurthi, appeal, wicket (caught - Krishnamurthi)

3.2
.

Stoinis to Krishnamurthi, 0 runs

3.1
2

Stoinis to Krishnamurthi, 2 runs

2.6
1

Baartman to Krishnamurthi, 1 run

2.5
.

Baartman to Krishnamurthi, 0 runs

2.4
W

Baartman to Short, appeal, wicket (caught - Short)

2.3
4

Baartman to Short, 4 runs

2.2
4

Baartman to Short, 4 runs

2.1
.

Baartman to Short, 0 runs

1.6
4

Jasdeep Singh to Pretorius, 4 runs

1.5
.

Jasdeep Singh to Pretorius, 0 runs

1.4
1

Jasdeep Singh to Short, 1 run

1.3
1

Jasdeep Singh to Pretorius, 1 run

1.2
6

Jasdeep Singh to Pretorius, 6 runs

1.1
.

Jasdeep Singh to Pretorius, 0 runs

0.6
1

Stoinis to Pretorius, 1 run

0.5
1

Stoinis to Short, 1 run

0.4
.

Stoinis to Short, 0 runs

0.3
W

Stoinis to FH Allen, appeal, wicket (caught - FH Allen)

0.2
.

Stoinis to FH Allen, 0 runs

0.1
1

Stoinis to Pretorius, 1 run

19.2
W

Haris Rauf to Baartman, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Baartman)

18.6
.

Bartlett to Baartman, 0 runs

18.5
W

Bartlett to Ali Sheikh, appeal, wicket (caught - Ali Sheikh)

18.4
4

Bartlett to Ali Sheikh, 4 runs

18.3
1

Bartlett to Jasdeep Singh, 1 run

18.2
1

Bartlett to Ali Sheikh, 1 run

18.1
1

Bartlett to Jasdeep Singh, leg bye

17.6
6

Short to Ali Sheikh, 6 runs

17.5
1

Short to Jasdeep Singh, 1 run

17.4
1

Short to Ali Sheikh, 1 run

17.3
1

Short to Jasdeep Singh, 1 run

17.2
W

Short to Gannon, appeal, wicket (caught - Gannon)

17.1
W

Short to Harmeet Singh, appeal, wicket (caught - Harmeet Singh)

16.6
1

Couch to Harmeet Singh, 1 run

16.5
1

Couch to Ali Sheikh, 1 run

16.4
2

Couch to Ali Sheikh, 2 runs

16.3
.

Couch to Ali Sheikh, 0 runs

16.2
1

Couch to Harmeet Singh, 1 run

16.1
W

Couch to Shanaka, appeal, wicket (caught - Shanaka)

15.6
1

Hardie to Shanaka, 1 run

15.5
.

Hardie to Shanaka, 0 runs

15.4
6

Hardie to Shanaka, 6 runs

15.3
1lb

Ali Sheikh defends for a leg bye.

15.2
1

Hardie to Shanaka, 1 run

15.1
1

Hardie to Ali Sheikh, 1 run

14.6
1

Bartlett to Ali Sheikh, 1 run

14.5
.

Bartlett to Ali Sheikh, 0 runs

14.4
.

Bartlett to Ali Sheikh, 0 runs

14.3
1

Bartlett to Shanaka, 1 run

14.2
.

Bartlett to Shanaka, 0 runs

14.1
.

Bartlett to Shanaka, 0 runs

13.6
1

Mudassar to Shanaka, 1 run

13.5
4

Mudassar to Shanaka, 4 runs

13.4
.

Mudassar to Shanaka, 0 runs

13.3
W

Mudassar to Stoinis, appeal, wicket (caught - Stoinis)

13.2
1

Mudassar to Ali Sheikh, 1 run

13.1
.

Mudassar to Ali Sheikh, 0 runs

12.6
1

Couch to Ali Sheikh, 1 run

12.5
.

Couch to Ali Sheikh, 0 runs

12.4
W

Couch to Breetzke, appeal, wicket (caught - Breetzke)

12.3
1

Couch to Stoinis, 1 run

12.2
.

Couch to Stoinis, 0 runs

12.1
W

Couch to Hetmyer, appeal, wicket (caught - Hetmyer)

11.6
.

Haris Rauf to Breetzke, 0 runs

11.5
.

Haris Rauf to Breetzke, 0 runs

11.4
2

Breetzke defends for a couple of runs.

11.3
4

Haris Rauf to Breetzke, 4 runs

11.2
1

Haris Rauf to Hetmyer, 1 run

11.1
1

Haris Rauf to Breetzke, 1 run

10.6
.

Short to Hetmyer, 0 runs

10.5
.

Short to Hetmyer, 0 runs

10.4
2

Short to Hetmyer, 2 runs

10.3
.

0 runs

10.2
1

Short to Breetzke, 1 run

10.1
.

0 runs

9.6
W

Mudassar to Shayan Jahangir, appeal, wicket (caught - Shayan Jahangir)

9.5
1

Mudassar to Breetzke, 1 run

9.4
4

Mudassar to Breetzke, 4 runs

9.3
2

Mudassar to Breetzke, 2 runs

9.2
1

Mudassar to Shayan Jahangir, 1 run

9.1
1

Mudassar to Breetzke, 1 run

8.6
1

Couch to Breetzke, 1 run

8.5
6

Couch to Breetzke, 6 runs

8.4
1

Couch to Shayan Jahangir, 1 run

8.3
6

Couch to Shayan Jahangir, 6 runs

8.2
1

Couch to Breetzke, 1 run

8.1
2

Breetzke defends for 2 runs.

7.6
4

Hardie to Shayan Jahangir, 4 runs

7.5
1

Hardie to Breetzke, 1 run

7.4
1

Hardie to Shayan Jahangir, 1 run

7.3
.

Hardie to Shayan Jahangir, 0 runs

7.2
1

Hardie to Breetzke, 1 run

7.1
6

Hardie to Breetzke, 6 runs

6.6
6

MH Khan to Shayan Jahangir, 6 runs

6.5
1

MH Khan to Breetzke, 1 run

6.4
2

MH Khan to Breetzke, 2 runs

6.3
.

MH Khan to Breetzke, 0 runs

6.2
1

MH Khan to Shayan Jahangir, 1 run

6.1
6

MH Khan to Shayan Jahangir, 6 runs

5.6
4

Haris Rauf to Breetzke, 4 runs

5.5
1

Haris Rauf to Shayan Jahangir, 1 run

5.4
.

Haris Rauf to Shayan Jahangir, 0 runs

5.3
4

Haris Rauf to Shayan Jahangir, 4 runs

5.2
1

Haris Rauf to Breetzke, 1 run

5.1
.

Haris Rauf to Breetzke, 0 runs

4.6
4

Bartlett to Shayan Jahangir, 4 runs

4.5
1

Bartlett to Breetzke, 1 run

4.4
6

Bartlett to Breetzke, 6 runs

4.3
2

Bartlett to Breetzke, 2 runs

4.2
.

Bartlett to Breetzke, 0 runs

4.1
W

Bartlett to Seifert, appeal, wicket (caught - Seifert)

3.6
1lb

Seifert plays a defensive stroke for a single leg bye.

3.5
6

Hardie to Seifert, 6 runs

3.4
4

Hardie to Seifert, 4 runs

3.3
6

Hardie to Seifert, 6 runs

3.2
1

Hardie to Shayan Jahangir, 1 run

3.1
6

Hardie to Shayan Jahangir, 6 runs

2.6
1

Couch to Shayan Jahangir, 1 run

2.5
.

Couch to Shayan Jahangir, 0 runs

2.4
.

Couch to Shayan Jahangir, 0 runs

2.3
6

Couch to Shayan Jahangir, 6 runs

2.2
4

Couch to Shayan Jahangir, 4 runs

2.1
6

Couch to Shayan Jahangir, 6 runs

1.6
6

Haris Rauf to Seifert, 6 runs

1.5
1

Haris Rauf to Shayan Jahangir, 1 run

1.4
1

Haris Rauf to Seifert, 1 run

1.3
.

Haris Rauf to Seifert, 0 runs

1.2
1

Haris Rauf to Shayan Jahangir, 1 run

1.1
1

Haris Rauf to Seifert, 1 run

0.6
1

Bartlett to Seifert, 1 run

0.5
1

Bartlett to Shayan Jahangir, 1 run

0.4
1

Bartlett to Seifert, 1 run

0.3
6

Bartlett to Seifert, 6 runs

0.2
.

Bartlett to Seifert, 0 runs

0.1
.

Bartlett to Seifert, 0 runs