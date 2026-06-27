Highlights San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 27.06.2026
Shanaka to Couch, 1 run
Shanaka to Couch, 4 runs
Shanaka to Couch, 6 runs
Shanaka to Haris Rauf, 1 run
Baartman to Haris Rauf, 1 run
Baartman to Couch, 1 run
Shanaka to Couch, 1 run
Baartman to Couch, 1 run
Baartman to Couch, 6 runs
Baartman to Haris Rauf, 1 run
Jasdeep Singh to Haris Rauf, 1 run
Jasdeep Singh to Haris Rauf, 0 runs
0 runs
Jasdeep Singh to Couch, 1 run
Jasdeep Singh to Couch, 0 runs
Jasdeep Singh to Couch, 4 runs
Gannon to Haris Rauf, 0 runs
Gannon to Haris Rauf, 0 runs
Gannon to MH Khan, appeal, wicket (caught - MH Khan)
Gannon to Couch, 1 run
Gannon to Couch, 0 runs
Gannon to MH Khan, 0 runs
Stoinis to Couch, 6 runs
Stoinis to MH Khan, 1 run
0 runs
OUT! Run out. MH Khan defends. Bartlett is then run out at the bowler's end, following some tidy fielding by Harmeet Singh.
Stoinis to Bartlett, 1 run
Stoinis to Bartlett, 0 runs
Harmeet Singh to MH Khan, 6 runs
Harmeet Singh to Bartlett, 1 run
Harmeet Singh to Bartlett, 0 runs
Harmeet Singh to Bartlett, 6 runs
Harmeet Singh to MH Khan, 4 runs
Harmeet Singh to MH Khan, 0 runs
0 runs
Gannon to Bartlett, 1 run
Gannon to Bartlett, 0 runs
Gannon to Bartlett, 0 runs
Gannon to Pretorius, appeal, wicket (caught - Pretorius)
Gannon to MH Khan, 1 run
Baartman to MH Khan, 1 run
Baartman to Pretorius, 1 run
Baartman to Pretorius, 0 runs
Baartman to Pretorius, 6 runs
Baartman to MH Khan, 1 run
Baartman to MH Khan, 0 runs
Shanaka to MH Khan, 1 run
Shanaka to Hammad Azam, wicket (lbw - Hammad Azam)
Shanaka to Hammad Azam, 0 runs
Shanaka to Hardie, appeal, wicket (caught - Hardie)
wide
Shanaka to Pretorius, 1 run
Shanaka to Pretorius, 6 runs
Jasdeep Singh to Pretorius, 1 run
Jasdeep Singh to Pretorius, 4 runs
Jasdeep Singh to Hardie, 1 run
Jasdeep Singh to Pretorius, 1 run
Jasdeep Singh to Hardie, 1 run
Jasdeep Singh to Pretorius, 1 run
Gannon to Pretorius, 1 run
Gannon to Pretorius, 4 runs
Gannon to Pretorius, 4 runs
Gannon to Hardie, 1 run
Gannon to Pretorius, 1 run
Gannon to Pretorius, 4 runs
Stoinis to Pretorius, 1 run
Stoinis to Hardie, 1 run
Stoinis to Hardie, 0 runs
Stoinis to Hardie, 6 runs
Stoinis to Hardie, wide
Stoinis to Hardie, 6 runs
Stoinis to Hardie, 0 runs
Shanaka to Pretorius, 6 runs
Shanaka to Pretorius, wide
Shanaka to Hardie, 1 run
Shanaka to Hardie, 4 runs
Shanaka to Pretorius, 1 run
Shanaka to Hardie, 1 run
Shanaka to Pretorius, 1 run
Gannon to Pretorius, 1 run
Gannon to Hardie, 1 run
Gannon to Pretorius, 1 run
And again! Pretorius plays a defensive stroke for four runs.
Gannon to Pretorius, 4 runs
Gannon to Hardie, 1 run
Baartman to Pretorius, 0 runs
Baartman to Pretorius, 0 runs
Baartman to Pretorius, 0 runs
Baartman to Pretorius, 6 runs
Baartman to Pretorius, 4 runs
Hardie defends for 1 leg bye.
Jasdeep Singh to Pretorius, 4 runs
Jasdeep Singh to Pretorius, 0 runs
Jasdeep Singh to Pretorius, 0 runs
Jasdeep Singh to Hardie, 1 run
Jasdeep Singh to Hardie, 2 runs
Stoinis to Hardie, 1 run
Stoinis to Hardie, 0 runs
Stoinis to Hardie, 0 runs
Stoinis to Krishnamurthi, appeal, wicket (caught - Krishnamurthi)
Stoinis to Krishnamurthi, 0 runs
Stoinis to Krishnamurthi, 2 runs
Baartman to Krishnamurthi, 1 run
Baartman to Krishnamurthi, 0 runs
Baartman to Short, appeal, wicket (caught - Short)
Baartman to Short, 4 runs
Baartman to Short, 4 runs
Baartman to Short, 0 runs
Jasdeep Singh to Pretorius, 4 runs
Jasdeep Singh to Pretorius, 0 runs
Jasdeep Singh to Short, 1 run
Jasdeep Singh to Pretorius, 1 run
Jasdeep Singh to Pretorius, 6 runs
Jasdeep Singh to Pretorius, 0 runs
Stoinis to Pretorius, 1 run
Stoinis to Short, 1 run
Stoinis to Short, 0 runs
Stoinis to FH Allen, appeal, wicket (caught - FH Allen)
Stoinis to FH Allen, 0 runs
Stoinis to Pretorius, 1 run
Haris Rauf to Baartman, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Baartman)
Bartlett to Baartman, 0 runs
Bartlett to Ali Sheikh, appeal, wicket (caught - Ali Sheikh)
Bartlett to Ali Sheikh, 4 runs
Bartlett to Jasdeep Singh, 1 run
Bartlett to Ali Sheikh, 1 run
Bartlett to Jasdeep Singh, leg bye
Short to Ali Sheikh, 6 runs
Short to Jasdeep Singh, 1 run
Short to Ali Sheikh, 1 run
Short to Jasdeep Singh, 1 run
Short to Gannon, appeal, wicket (caught - Gannon)
Short to Harmeet Singh, appeal, wicket (caught - Harmeet Singh)
Couch to Harmeet Singh, 1 run
Couch to Ali Sheikh, 1 run
Couch to Ali Sheikh, 2 runs
Couch to Ali Sheikh, 0 runs
Couch to Harmeet Singh, 1 run
Couch to Shanaka, appeal, wicket (caught - Shanaka)
Hardie to Shanaka, 1 run
Hardie to Shanaka, 0 runs
Hardie to Shanaka, 6 runs
Ali Sheikh defends for a leg bye.
Hardie to Shanaka, 1 run
Hardie to Ali Sheikh, 1 run
Bartlett to Ali Sheikh, 1 run
Bartlett to Ali Sheikh, 0 runs
Bartlett to Ali Sheikh, 0 runs
Bartlett to Shanaka, 1 run
Bartlett to Shanaka, 0 runs
Bartlett to Shanaka, 0 runs
Mudassar to Shanaka, 1 run
Mudassar to Shanaka, 4 runs
Mudassar to Shanaka, 0 runs
Mudassar to Stoinis, appeal, wicket (caught - Stoinis)
Mudassar to Ali Sheikh, 1 run
Mudassar to Ali Sheikh, 0 runs
Couch to Ali Sheikh, 1 run
Couch to Ali Sheikh, 0 runs
Couch to Breetzke, appeal, wicket (caught - Breetzke)
Couch to Stoinis, 1 run
Couch to Stoinis, 0 runs
Couch to Hetmyer, appeal, wicket (caught - Hetmyer)
Haris Rauf to Breetzke, 0 runs
Haris Rauf to Breetzke, 0 runs
Breetzke defends for a couple of runs.
Haris Rauf to Breetzke, 4 runs
Haris Rauf to Hetmyer, 1 run
Haris Rauf to Breetzke, 1 run
Short to Hetmyer, 0 runs
Short to Hetmyer, 0 runs
Short to Hetmyer, 2 runs
0 runs
Short to Breetzke, 1 run
0 runs
Mudassar to Shayan Jahangir, appeal, wicket (caught - Shayan Jahangir)
Mudassar to Breetzke, 1 run
Mudassar to Breetzke, 4 runs
Mudassar to Breetzke, 2 runs
Mudassar to Shayan Jahangir, 1 run
Mudassar to Breetzke, 1 run
Couch to Breetzke, 1 run
Couch to Breetzke, 6 runs
Couch to Shayan Jahangir, 1 run
Couch to Shayan Jahangir, 6 runs
Couch to Breetzke, 1 run
Breetzke defends for 2 runs.
Hardie to Shayan Jahangir, 4 runs
Hardie to Breetzke, 1 run
Hardie to Shayan Jahangir, 1 run
Hardie to Shayan Jahangir, 0 runs
Hardie to Breetzke, 1 run
Hardie to Breetzke, 6 runs
MH Khan to Shayan Jahangir, 6 runs
MH Khan to Breetzke, 1 run
MH Khan to Breetzke, 2 runs
MH Khan to Breetzke, 0 runs
MH Khan to Shayan Jahangir, 1 run
MH Khan to Shayan Jahangir, 6 runs
Haris Rauf to Breetzke, 4 runs
Haris Rauf to Shayan Jahangir, 1 run
Haris Rauf to Shayan Jahangir, 0 runs
Haris Rauf to Shayan Jahangir, 4 runs
Haris Rauf to Breetzke, 1 run
Haris Rauf to Breetzke, 0 runs
Bartlett to Shayan Jahangir, 4 runs
Bartlett to Breetzke, 1 run
Bartlett to Breetzke, 6 runs
Bartlett to Breetzke, 2 runs
Bartlett to Breetzke, 0 runs
Bartlett to Seifert, appeal, wicket (caught - Seifert)
Seifert plays a defensive stroke for a single leg bye.
Hardie to Seifert, 6 runs
Hardie to Seifert, 4 runs
Hardie to Seifert, 6 runs
Hardie to Shayan Jahangir, 1 run
Hardie to Shayan Jahangir, 6 runs
Couch to Shayan Jahangir, 1 run
Couch to Shayan Jahangir, 0 runs
Couch to Shayan Jahangir, 0 runs
Couch to Shayan Jahangir, 6 runs
Couch to Shayan Jahangir, 4 runs
Couch to Shayan Jahangir, 6 runs
Haris Rauf to Seifert, 6 runs
Haris Rauf to Shayan Jahangir, 1 run
Haris Rauf to Seifert, 1 run
Haris Rauf to Seifert, 0 runs
Haris Rauf to Shayan Jahangir, 1 run
Haris Rauf to Seifert, 1 run
Bartlett to Seifert, 1 run
Bartlett to Shayan Jahangir, 1 run
Bartlett to Seifert, 1 run
Bartlett to Seifert, 6 runs
Bartlett to Seifert, 0 runs
Bartlett to Seifert, 0 runs