H2h San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 27.06.2026

T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
SAN

192

SEA
SEA

191

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

T20, Major League Cricket

SANSan Francisco Unicorns

(11 ov.) 97/3

SEASeattle Orcas

T20, Major League Cricket

SEASeattle Orcas

144

SANSan Francisco Unicorns

176