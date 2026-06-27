Squads San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 27.06.2026

T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
SAN

192

SEA
SEA

191

Playing

SAN
SAN
SEA
SEA
First TeamSecond Team
Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Seifert Tim

wicket keeper

Allen Finn

wicket keeper

Jahangir Shayan

wicket keeper

Short Matt

all rounder

Breetzke Matthew

wicket keeper

Hardie Aaron

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Azam Hammad

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Sheikh Ali

all rounder

Singh Harmeet

all rounder

Bench

SAN
SAN
SEA
SEA
First TeamSecond Team
Desai Ayan

all rounder

Connolly Cooper

all rounder

Jariwala Rahul

wicket keeper

Drysdale Juanoy

all rounder

Ganesh Saideep

no information yet

Immanuel Anirudh

no information yet

Peake Oliver

no information yet