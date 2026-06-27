Squads San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 27.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Seifert Tim
wicket keeper
Allen Finn
wicket keeper
Jahangir Shayan
wicket keeper
Short Matt
all rounder
Breetzke Matthew
wicket keeper
Hetmyer Shimron
batsman
Hardie Aaron
all rounder
Stoinis Marcus
all rounder
Azam Hammad
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Khan Hassan
bowler
Sheikh Ali
all rounder
Couch Brody L
bowler
Singh Harmeet
all rounder
Mudassar Ghulam
bowler
Gannon Cameron
bowler
Rauf Haris
bowler
Singh Jessy
bowler
Bartlett Xavier
bowler
Baartman Ottniel
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ashwin Ravichandran
all rounder
Desai Ayan
all rounder
Connolly Cooper
all rounder
Jariwala Rahul
wicket keeper
Drysdale Juanoy
all rounder
Jayasuriya Shehan
all rounder
Ganesh Saideep
no information yet
Lumba Sharad
batsman
Gomel Aakarshit
batsman
Nayak Sujit
batsman
Ilyas Mohammad
bowler
Ngidi Lungi
bowler
Immanuel Anirudh
no information yet
Robinson Tim
batsman
Peake Oliver
no information yet
Sangha Tanveer
bowler
Zia-ul-Haq
bowler