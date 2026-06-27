Match details San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 27.06.2026

T20AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
SAN

192

SEA
SEA

191

Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Seattle Orcas won the toss and opt to bat
Time:Saturday, June 27, 2026 01:30 AM (GMT+0)
Venue:AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

San Francisco Unicorns Squad

PlayersPretorius Lhuan-dre, Allen Finn, Short Matt, Krishnamurthi Sanjay Prasad, Hardie Aaron, Azam Hammad, Khan Hassan, Couch Brody L, Mudassar Ghulam, Rauf Haris, Bartlett Xavier
BenchAshwin Ravichandran, Connolly Cooper, Drysdale Juanoy, Ganesh Saideep, Gomel Aakarshit, Ilyas Mohammad, Immanuel Anirudh, Peake Oliver, Zia-ul-Haq

Seattle Orcas Squad

PlayersSeifert Tim, Jahangir Shayan, Breetzke Matthew, Hetmyer Shimron, Stoinis Marcus, Shanaka Dasun, Sheikh Ali, Singh Harmeet, Gannon Cameron, Singh Jessy, Baartman Ottniel
BenchDesai Ayan, Jariwala Rahul, Jayasuriya Shehan, Lumba Sharad, Nayak Sujit, Ngidi Lungi, Robinson Tim, Sangha Tanveer

Venue Guide

StadiumAirHogs Stadium
CityGrand Prairie, TX
Capacity6000
Ends
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