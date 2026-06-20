Highlights Seattle Orcas vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 20.06.2026
Holland to Shanaka, 6 runs
Holland to Shanaka, 0 runs
Holland to Ali Sheikh, 1 run
Holland to Ali Sheikh, 0 runs
Jansen to Shanaka, 4 runs
Jansen to Shanaka, 6 runs
Jansen to Ali Sheikh, 1 run
Jansen to Shanaka, 1 run
Jansen to Shanaka, 4 runs
Jansen to Ali Sheikh, 1 run
Ferguson to Shanaka, 6 runs
Ferguson to Shanaka, 6 runs
Ferguson to Ali Sheikh, 1 run
Ferguson to Shanaka, 1 run
Ferguson to Ali Sheikh, 1 run
Ferguson to Shanaka, 1 run
Jansen to Ali Sheikh, 0 runs
Jansen to Robinson, appeal, wicket (caught - Robinson)
Jansen to Shanaka, 1 run
Jansen to Robinson, 1 run
Jansen to Robinson, 4 runs
Jansen to Robinson, 2 runs
Holland to Shanaka, 0 runs
Holland to Hetmyer, appeal, wicket (caught - Hetmyer)
Holland to Hetmyer, 0 runs
Holland to Breetzke, appeal, wicket (caught - Breetzke)
Holland to Robinson, 1 run
Holland to Robinson, 0 runs
Ferguson to Breetzke, 0 runs
Ferguson to Breetzke, 0 runs
Ferguson to Breetzke, 4 runs
no ball
Ferguson to Breetzke, wide
Ferguson to Robinson, 1 run
Ferguson to Robinson, wide
Ferguson to Breetzke, 1 run
Ferguson to Robinson, 1 run
Ferguson to Robinson, wide
Maxwell to Breetzke, 6 runs
Maxwell to Breetzke, 0 runs
Maxwell to Breetzke, 4 runs
Maxwell to Breetzke, 4 runs
Maxwell to Breetzke, 2 runs
Maxwell to Breetzke, 2 runs
Netravalkar to Seifert, appeal, review (out), wicket (caught - Seifert)
Netravalkar to Breetzke, 1 run
Netravalkar to Breetzke, 6 runs
Netravalkar to Breetzke, 0 runs
Netravalkar to Breetzke, 6 runs
Netravalkar to Seifert, 1 run
Holland to Breetzke, 0 runs
Holland to Seifert, 1 run
Holland to Breetzke, 1 run
Holland to Seifert, 1 run
Holland to Seifert, 0 runs
Holland to Breetzke, 1 run
Owen to Seifert, 6 runs
Owen to Seifert, 6 runs
Owen to Seifert, 6 runs
Owen to Seifert, 4 runs
Owen to Seifert, 6 runs
Owen to Seifert, 0 runs
Holland to Seifert, 1 run
Holland to Seifert, 0 runs
Holland to Breetzke, 1 run
Holland to Seifert, 1 run
Holland to Seifert, 4 runs
Holland to Breetzke, 1 run
Owen to Breetzke, 1 run
Owen to Breetzke, wide
Owen to Breetzke, 0 runs
Owen to Breetzke, 2 runs
Owen to Breetzke, 0 runs
Owen to Breetzke, 4 runs
Owen to Seifert, 1 run
Ferguson to Seifert, 1 run
Ferguson to Seifert, 0 runs
Ferguson to Seifert, 0 runs
Ferguson to Breetzke, 1 run
Ferguson to Breetzke, wide
Ferguson to Breetzke, wide
Ferguson to Breetzke, 6 runs
Ferguson to Breetzke, 4 runs
Jansen to Breetzke, 1 run
Jansen to Breetzke, 0 runs
Jansen to Seifert, 1 run
Jansen to Breetzke, 1 run
Jansen to Breetzke, 0 runs
Jansen to Breetzke, 4 runs
Netravalkar to Seifert, 2 runs
Netravalkar to Breetzke, 1 run
Netravalkar to Seifert, 1 run
Netravalkar to Breetzke, 1 run
Netravalkar to Shayan Jahangir, appeal, wicket (caught - Shayan Jahangir)
Netravalkar to Shayan Jahangir, 4 runs
Ferguson to Seifert, 4 runs
Ferguson to Seifert, 4 runs
Ferguson to Seifert, 0 runs
Ferguson to Shayan Jahangir, 1 run
Ferguson to Seifert, 1 run
Ferguson to Seifert, 6 runs
Netravalkar to Shayan Jahangir, 4 runs
Netravalkar to Shayan Jahangir, 2 runs
Netravalkar to Seifert, 1 run
Netravalkar to Shayan Jahangir, 1 run
Netravalkar to Shayan Jahangir, 0 runs
Netravalkar to Shayan Jahangir, 4 runs
Jansen to Seifert, 4 runs
Jansen to Seifert, 4 runs
Jansen to Seifert, 4 runs
Jansen to Seifert, 6 runs
Jansen to Shayan Jahangir, 1 run
Jansen to Seifert, 1 run
Jasdeep Singh to Netravalkar, appeal, wicket (caught - Netravalkar)
Jasdeep Singh to Ferguson, leg bye
Jasdeep Singh to Netravalkar, 1 run
Jasdeep Singh to Netravalkar, 4 runs
Jasdeep Singh to Mukhtar Ahmed, appeal, wicket (caught - Mukhtar Ahmed)
Shanaka to Ferguson, 2 runs
Shanaka to Ferguson, 0 runs
Shanaka to Holland, appeal, wicket (caught - Holland)
Shanaka to Holland, 4 runs
Shanaka to Holland, wide
Shanaka to Holland, 0 runs
Shanaka to Mukhtar Ahmed, 1 run
Shanaka to Mukhtar Ahmed, wide
Shanaka to Mukhtar Ahmed, wide
Gannon to Mukhtar Ahmed, 1 run
Gannon to Mukhtar Ahmed, 2 runs
Gannon to Holland, 1 run
Gannon to Mukhtar Ahmed, 1 run
Gannon to Mukhtar Ahmed, 2 runs
Gannon to Mukhtar Ahmed, 0 runs
Baartman to Jansen, appeal, wicket (bowled - Jansen)
Baartman to Mukhtar Ahmed, 1 run
Baartman to Jansen, 1 run
Baartman to Jansen, 0 runs
Baartman to Pienaar, appeal, wicket (caught - Pienaar)
Baartman to Pienaar, 6 runs
Harmeet Singh to Pienaar, 1 run
Harmeet Singh to Pienaar, 0 runs
Harmeet Singh to Mukhtar Ahmed, 1 run
Harmeet Singh to Chapman, appeal, wicket (caught - Chapman)
Harmeet Singh to Chapman, 4 runs
Harmeet Singh to Chapman, 0 runs
Baartman to Pienaar, 0 runs
Baartman to Pienaar, 0 runs
Baartman to Maxwell, appeal, wicket (bowled - Maxwell)
Baartman to Gous, appeal, wicket (bowled - Gous)
Baartman to Gous, 4 runs
Baartman to Gous, 0 runs
Jasdeep Singh to Chapman, 6 runs
Jasdeep Singh to Chapman, 0 runs
Jasdeep Singh to Chapman, 2 runs
Jasdeep Singh to Gous, 1 run
Jasdeep Singh to Gous, 4 runs
Shanaka to Chapman, 6 runs
Shanaka to Chapman, 6 runs
Shanaka to Chapman, 0 runs
Shanaka to Gous, 1 run
Shanaka to Gous, wide
Shanaka to Gous, 6 runs
Shanaka to Gous, 4 runs
Gannon to Gous, 1 run
Gannon to Chapman, 1 run
Gannon to Chapman, 4 runs
Gannon to Gous, 1 run
Gannon to Chapman, 1 run
Gannon to Gous, 1 run
Jasdeep Singh to Chapman, 4 runs
Jasdeep Singh to Chapman, 4 runs
Jasdeep Singh to Chapman, 4 runs
Jasdeep Singh to Gous, 1 run
Jasdeep Singh to Gous, 4 runs
Jasdeep Singh to Gous, 0 runs
Harmeet Singh to Chapman, 2 runs
Harmeet Singh to Gous, 1 run
Harmeet Singh to Chapman, 1 run
Harmeet Singh to Chapman, 6 runs
Harmeet Singh to Gous, 1 run
Harmeet Singh to Gous, 0 runs
Shanaka to Chapman, 2 runs
Shanaka to Gous, 1 run
Shanaka to Gous, 0 runs
Shanaka to Gous, 0 runs
Shanaka to Smith, wicket (lbw - Smith)
Shanaka to Chapman, 1 run
Harmeet Singh to Smith, 0 runs
Harmeet Singh to Smith, 2 runs
Harmeet Singh to Chapman, 1 run
Harmeet Singh to Smith, 1 run
Harmeet Singh to Chapman, 1 run
Harmeet Singh to Chapman, 0 runs
Shanaka to Smith, 0 runs
Shanaka to Smith, wide
Shanaka to Smith, 0 runs
Shanaka to Smith, 0 runs
Shanaka to Smith, 4 runs
Shanaka to Chapman, 1 run
Shanaka to Owen, appeal, wicket (caught - Owen)
Baartman to Smith, 0 runs
Baartman to Owen, 1 run
Baartman to Owen, 4 runs
Baartman to Owen, 6 runs
Baartman to Owen, 0 runs
Baartman to Owen, 0 runs
Jasdeep Singh to Smith, 0 runs
Jasdeep Singh to Owen, 1 run
Jasdeep Singh to Owen, 4 runs
Jasdeep Singh to Smith, 1 run
Jasdeep Singh to Owen, 1 run
Jasdeep Singh to Owen, 0 runs
Gannon to Owen, 1 run
Gannon to Owen, 4 runs
Gannon to Owen, 4 runs
Gannon to Owen, 6 runs
Gannon to Smith, 1 run
Gannon to Smith, 0 runs
Baartman to Owen, 4 byes
Baartman to Smith, 1 run
Baartman to Smith, 2 runs
Baartman to Owen, 1 run
Baartman to Owen, 4 runs
Baartman to Owen, 2 runs
Harmeet Singh to Smith, 4 runs
Harmeet Singh to Smith, 4 runs
Harmeet Singh to Owen, 1 run
Harmeet Singh to Owen, 4 runs
Harmeet Singh to Smith, 3 runs
Harmeet Singh to Smith, 0 runs
Gannon to Owen, 4 runs
Gannon to Owen, 4 runs
Gannon to Owen, 4 runs
Gannon to Owen, 4 runs
Gannon to Smith, 1 run
Gannon to Owen, 1 run