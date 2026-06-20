Highlights Seattle Orcas vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 20.06.2026

T20Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
SEA

219

WAS
WAS

216

17.4
6

Holland to Shanaka, 6 runs

17.3
.

Holland to Shanaka, 0 runs

17.2
1

Holland to Ali Sheikh, 1 run

17.1
.

Holland to Ali Sheikh, 0 runs

16.6
4

Jansen to Shanaka, 4 runs

16.5
6

Jansen to Shanaka, 6 runs

16.4
1

Jansen to Ali Sheikh, 1 run

16.3
1

Jansen to Shanaka, 1 run

16.2
4

Jansen to Shanaka, 4 runs

16.1
1

Jansen to Ali Sheikh, 1 run

15.6
6

Ferguson to Shanaka, 6 runs

15.5
6

Ferguson to Shanaka, 6 runs

15.4
1

Ferguson to Ali Sheikh, 1 run

15.3
1

Ferguson to Shanaka, 1 run

15.2
1

Ferguson to Ali Sheikh, 1 run

15.1
1

Ferguson to Shanaka, 1 run

14.6
.

Jansen to Ali Sheikh, 0 runs

14.5
W

Jansen to Robinson, appeal, wicket (caught - Robinson)

14.4
1

Jansen to Shanaka, 1 run

14.3
1

Jansen to Robinson, 1 run

14.2
4

Jansen to Robinson, 4 runs

14.1
2

Jansen to Robinson, 2 runs

13.6
.

Holland to Shanaka, 0 runs

13.5
W

Holland to Hetmyer, appeal, wicket (caught - Hetmyer)

13.4
.

Holland to Hetmyer, 0 runs

13.3
W

Holland to Breetzke, appeal, wicket (caught - Breetzke)

13.2
1

Holland to Robinson, 1 run

13.1
.

Holland to Robinson, 0 runs

12.6
.

Ferguson to Breetzke, 0 runs

12.5
.

Ferguson to Breetzke, 0 runs

12.4
4

Ferguson to Breetzke, 4 runs

12.4
1

no ball

12.4
1

Ferguson to Breetzke, wide

12.3
1

Ferguson to Robinson, 1 run

12.3
1

Ferguson to Robinson, wide

12.2
1

Ferguson to Breetzke, 1 run

12.1
1

Ferguson to Robinson, 1 run

12.1
1

Ferguson to Robinson, wide

11.6
6

Maxwell to Breetzke, 6 runs

11.5
.

Maxwell to Breetzke, 0 runs

11.4
4

Maxwell to Breetzke, 4 runs

11.3
4

Maxwell to Breetzke, 4 runs

11.2
2

Maxwell to Breetzke, 2 runs

11.1
2

Maxwell to Breetzke, 2 runs

10.6
W

Netravalkar to Seifert, appeal, review (out), wicket (caught - Seifert)

10.5
1

Netravalkar to Breetzke, 1 run

10.4
6

Netravalkar to Breetzke, 6 runs

10.3
.

Netravalkar to Breetzke, 0 runs

10.2
6

Netravalkar to Breetzke, 6 runs

10.1
1

Netravalkar to Seifert, 1 run

9.6
.

Holland to Breetzke, 0 runs

9.5
1

Holland to Seifert, 1 run

9.4
1

Holland to Breetzke, 1 run

9.3
1

Holland to Seifert, 1 run

9.2
.

Holland to Seifert, 0 runs

9.1
1

Holland to Breetzke, 1 run

8.6
6

Owen to Seifert, 6 runs

8.5
6

Owen to Seifert, 6 runs

8.4
6

Owen to Seifert, 6 runs

8.3
4

Owen to Seifert, 4 runs

8.2
6

Owen to Seifert, 6 runs

8.1
.

Owen to Seifert, 0 runs

7.6
1

Holland to Seifert, 1 run

7.5
.

Holland to Seifert, 0 runs

7.4
1

Holland to Breetzke, 1 run

7.3
1

Holland to Seifert, 1 run

7.2
4

Holland to Seifert, 4 runs

7.1
1

Holland to Breetzke, 1 run

6.6
1

Owen to Breetzke, 1 run

6.6
1

Owen to Breetzke, wide

6.5
.

Owen to Breetzke, 0 runs

6.4
2

Owen to Breetzke, 2 runs

6.3
.

Owen to Breetzke, 0 runs

6.2
4

Owen to Breetzke, 4 runs

6.1
1

Owen to Seifert, 1 run

5.6
1

Ferguson to Seifert, 1 run

5.5
.

Ferguson to Seifert, 0 runs

5.4
.

Ferguson to Seifert, 0 runs

5.3
1

Ferguson to Breetzke, 1 run

5.3
1

Ferguson to Breetzke, wide

5.3
1

Ferguson to Breetzke, wide

5.2
6

Ferguson to Breetzke, 6 runs

5.1
4

Ferguson to Breetzke, 4 runs

4.6
1

Jansen to Breetzke, 1 run

4.5
.

Jansen to Breetzke, 0 runs

4.4
1

Jansen to Seifert, 1 run

4.3
1

Jansen to Breetzke, 1 run

4.2
.

Jansen to Breetzke, 0 runs

4.1
4

Jansen to Breetzke, 4 runs

3.6
2

Netravalkar to Seifert, 2 runs

3.5
1

Netravalkar to Breetzke, 1 run

3.4
1

Netravalkar to Seifert, 1 run

3.3
1

Netravalkar to Breetzke, 1 run

3.2
W

Netravalkar to Shayan Jahangir, appeal, wicket (caught - Shayan Jahangir)

3.1
4

Netravalkar to Shayan Jahangir, 4 runs

2.6
4

Ferguson to Seifert, 4 runs

2.5
4

Ferguson to Seifert, 4 runs

2.4
.

Ferguson to Seifert, 0 runs

2.3
1

Ferguson to Shayan Jahangir, 1 run

2.2
1

Ferguson to Seifert, 1 run

2.1
6

Ferguson to Seifert, 6 runs

1.6
4

Netravalkar to Shayan Jahangir, 4 runs

1.5
2

Netravalkar to Shayan Jahangir, 2 runs

1.4
1

Netravalkar to Seifert, 1 run

1.3
1

Netravalkar to Shayan Jahangir, 1 run

1.2
.

Netravalkar to Shayan Jahangir, 0 runs

1.1
4

Netravalkar to Shayan Jahangir, 4 runs

0.6
4

Jansen to Seifert, 4 runs

0.5
4

Jansen to Seifert, 4 runs

0.4
4

Jansen to Seifert, 4 runs

0.3
6

Jansen to Seifert, 6 runs

0.2
1

Jansen to Shayan Jahangir, 1 run

0.1
1

Jansen to Seifert, 1 run

19.6
W

Jasdeep Singh to Netravalkar, appeal, wicket (caught - Netravalkar)

19.5
1

Jasdeep Singh to Ferguson, leg bye

19.4
1

Jasdeep Singh to Netravalkar, 1 run

19.3
4

Jasdeep Singh to Netravalkar, 4 runs

19.1
W

Jasdeep Singh to Mukhtar Ahmed, appeal, wicket (caught - Mukhtar Ahmed)

18.6
2

Shanaka to Ferguson, 2 runs

18.5
.

Shanaka to Ferguson, 0 runs

18.4
W

Shanaka to Holland, appeal, wicket (caught - Holland)

18.3
4

Shanaka to Holland, 4 runs

18.3
1

Shanaka to Holland, wide

18.2
.

Shanaka to Holland, 0 runs

18.1
1

Shanaka to Mukhtar Ahmed, 1 run

18.1
1

Shanaka to Mukhtar Ahmed, wide

18.1
1

Shanaka to Mukhtar Ahmed, wide

17.6
1

Gannon to Mukhtar Ahmed, 1 run

17.5
2

Gannon to Mukhtar Ahmed, 2 runs

17.4
1

Gannon to Holland, 1 run

17.3
1

Gannon to Mukhtar Ahmed, 1 run

17.2
2

Gannon to Mukhtar Ahmed, 2 runs

17.1
.

Gannon to Mukhtar Ahmed, 0 runs

16.6
W

Baartman to Jansen, appeal, wicket (bowled - Jansen)

16.5
1

Baartman to Mukhtar Ahmed, 1 run

16.4
1

Baartman to Jansen, 1 run

16.3
.

Baartman to Jansen, 0 runs

16.2
W

Baartman to Pienaar, appeal, wicket (caught - Pienaar)

16.1
6

Baartman to Pienaar, 6 runs

15.6
1

Harmeet Singh to Pienaar, 1 run

15.5
.

Harmeet Singh to Pienaar, 0 runs

15.4
1

Harmeet Singh to Mukhtar Ahmed, 1 run

15.3
W

Harmeet Singh to Chapman, appeal, wicket (caught - Chapman)

15.2
4

Harmeet Singh to Chapman, 4 runs

15.1
.

Harmeet Singh to Chapman, 0 runs

14.6
.

Baartman to Pienaar, 0 runs

14.5
.

Baartman to Pienaar, 0 runs

14.4
W

Baartman to Maxwell, appeal, wicket (bowled - Maxwell)

14.3
W

Baartman to Gous, appeal, wicket (bowled - Gous)

14.2
4

Baartman to Gous, 4 runs

14.1
.

Baartman to Gous, 0 runs

13.6
6

Jasdeep Singh to Chapman, 6 runs

13.5
.

Jasdeep Singh to Chapman, 0 runs

13.4
2

Jasdeep Singh to Chapman, 2 runs

13.3
1

Jasdeep Singh to Gous, 1 run

13.2
4

Jasdeep Singh to Gous, 4 runs

12.6
6

Shanaka to Chapman, 6 runs

12.5
6

Shanaka to Chapman, 6 runs

12.4
.

Shanaka to Chapman, 0 runs

12.3
1

Shanaka to Gous, 1 run

12.3
1

Shanaka to Gous, wide

12.2
6

Shanaka to Gous, 6 runs

12.1
4

Shanaka to Gous, 4 runs

11.6
1

Gannon to Gous, 1 run

11.5
1

Gannon to Chapman, 1 run

11.4
4

Gannon to Chapman, 4 runs

11.3
1

Gannon to Gous, 1 run

11.2
1

Gannon to Chapman, 1 run

11.1
1

Gannon to Gous, 1 run

10.6
4

Jasdeep Singh to Chapman, 4 runs

10.5
4

Jasdeep Singh to Chapman, 4 runs

10.4
4

Jasdeep Singh to Chapman, 4 runs

10.3
1

Jasdeep Singh to Gous, 1 run

10.2
4

Jasdeep Singh to Gous, 4 runs

10.1
.

Jasdeep Singh to Gous, 0 runs

9.6
2

Harmeet Singh to Chapman, 2 runs

9.5
1

Harmeet Singh to Gous, 1 run

9.4
1

Harmeet Singh to Chapman, 1 run

9.3
6

Harmeet Singh to Chapman, 6 runs

9.2
1

Harmeet Singh to Gous, 1 run

9.1
.

Harmeet Singh to Gous, 0 runs

8.6
2

Shanaka to Chapman, 2 runs

8.5
1

Shanaka to Gous, 1 run

8.4
.

Shanaka to Gous, 0 runs

8.3
.

Shanaka to Gous, 0 runs

8.2
W

Shanaka to Smith, wicket (lbw - Smith)

8.1
1

Shanaka to Chapman, 1 run

7.6
.

Harmeet Singh to Smith, 0 runs

7.5
2

Harmeet Singh to Smith, 2 runs

7.4
1

Harmeet Singh to Chapman, 1 run

7.3
1

Harmeet Singh to Smith, 1 run

7.2
1

Harmeet Singh to Chapman, 1 run

7.1
.

Harmeet Singh to Chapman, 0 runs

6.6
.

Shanaka to Smith, 0 runs

6.6
1

Shanaka to Smith, wide

6.5
.

Shanaka to Smith, 0 runs

6.4
.

Shanaka to Smith, 0 runs

6.3
4

Shanaka to Smith, 4 runs

6.2
1

Shanaka to Chapman, 1 run

6.1
W

Shanaka to Owen, appeal, wicket (caught - Owen)

5.6
.

Baartman to Smith, 0 runs

5.5
1

Baartman to Owen, 1 run

5.4
4

Baartman to Owen, 4 runs

5.3
6

Baartman to Owen, 6 runs

5.2
.

Baartman to Owen, 0 runs

5.1
.

Baartman to Owen, 0 runs

4.6
.

Jasdeep Singh to Smith, 0 runs

4.5
1

Jasdeep Singh to Owen, 1 run

4.4
4

Jasdeep Singh to Owen, 4 runs

4.3
1

Jasdeep Singh to Smith, 1 run

4.2
1

Jasdeep Singh to Owen, 1 run

4.1
.

Jasdeep Singh to Owen, 0 runs

3.6
1

Gannon to Owen, 1 run

3.5
4

Gannon to Owen, 4 runs

3.4
4

Gannon to Owen, 4 runs

3.3
6

Gannon to Owen, 6 runs

3.2
1

Gannon to Smith, 1 run

3.1
.

Gannon to Smith, 0 runs

2.6
4

Baartman to Owen, 4 byes

2.5
1

Baartman to Smith, 1 run

2.4
2

Baartman to Smith, 2 runs

2.3
1

Baartman to Owen, 1 run

2.2
4

Baartman to Owen, 4 runs

2.1
2

Baartman to Owen, 2 runs

1.6
4

Harmeet Singh to Smith, 4 runs

1.5
4

Harmeet Singh to Smith, 4 runs

1.4
1

Harmeet Singh to Owen, 1 run

1.3
4

Harmeet Singh to Owen, 4 runs

1.2
3

Harmeet Singh to Smith, 3 runs

1.1
.

Harmeet Singh to Smith, 0 runs

0.6
4

Gannon to Owen, 4 runs

0.5
4

Gannon to Owen, 4 runs

0.4
4

Gannon to Owen, 4 runs

0.3
4

Gannon to Owen, 4 runs

0.2
1

Gannon to Smith, 1 run

0.1
1

Gannon to Owen, 1 run