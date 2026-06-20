H2h Seattle Orcas vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 20.06.2026

T20Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
SEA

219

WAS
WAS

216

Seattle Orcas vs Washington Freedom

T20, Major League Cricket

WASWashington Freedom

SEASeattle Orcas

(2 ov.) 10/2

T20, Major League Cricket

SEASeattle Orcas

WASWashington Freedom