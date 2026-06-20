Squads Seattle Orcas vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 20.06.2026

T20Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
SEA

219

WAS
WAS

216

Playing

SEA
SEA
WAS
WAS
First TeamSecond Team
Seifert Tim

wicket keeper

Gous Andries

wicket keeper

Jahangir Shayan

wicket keeper

Breetzke Matthew

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Pienaar Obus

all rounder

Singh Harmeet

all rounder

Holland Ian

all rounder

Owen Mitchell J

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Sheikh Ali

all rounder

Bench

SEA
SEA
WAS
WAS
First TeamSecond Team
Desai Ayan

all rounder

Jariwala Rahul

wicket keeper

Chaudhary Nikhil

all rounder

Milantha Lahiru

wicket keeper

Mohammad Yasir Saeed

no information yet

Stoinis Marcus

all rounder