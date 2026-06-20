Squads Seattle Orcas vs Washington Freedom T20 Major League Cricket 20.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Seifert Tim
wicket keeper
Gous Andries
wicket keeper
Jahangir Shayan
wicket keeper
Ahmed Mukhtar
batsman
Breetzke Matthew
wicket keeper
Smith Steve
batsman
Robinson Tim
batsman
Chapman Mark
batsman
Hetmyer Shimron
batsman
Maxwell Glenn
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Pienaar Obus
all rounder
Singh Harmeet
all rounder
Holland Ian
all rounder
Singh Jessy
bowler
Owen Mitchell J
all rounder
Gannon Cameron
bowler
Jansen Marco
all rounder
Baartman Ottniel
bowler
Netravalkar Saurabh
bowler
Sheikh Ali
all rounder
Ferguson Lockie
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Desai Ayan
all rounder
Aponso Amila
bowler
Jariwala Rahul
wicket keeper
Chaudhary Nikhil
all rounder
Jayasuriya Shehan
all rounder
Dwarshuis Ben
bowler
Lumba Sharad
batsman
Edwards Jack
batsman
Nayak Sujit
batsman
Mehmood Asif
bowler
Ngidi Lungi
bowler
Milantha Lahiru
wicket keeper
Sangha Tanveer
bowler
Mohammad Yasir Saeed
no information yet
Stoinis Marcus
all rounder
Paradkar Abhishek
all rounder