H2h Koparkairne Titans vs Sanpada Scorpions T20 Navi Mumbai Premier League 16.04.2026

T20

KOP
KOP

73

SAN
SAN

69

Koparkairne Titans vs Sanpada Scorpions

T20, Navi Mumbai Premier League

KOPKoparkairne Titans

SANSanpada Scorpions