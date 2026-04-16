Squads Koparkairne Titans vs Sanpada Scorpions T20 Navi Mumbai Premier League 16.04.2026

T20

KOP
KOP

73

SAN
SAN

69

Playing

KOP
KOP
SAN
SAN

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

KOP
KOP
SAN
SAN
First TeamSecond Team
Narang Rishi

no information yet