Match details Koparkairne Titans vs Sanpada Scorpions T20 Navi Mumbai Premier League 16.04.2026

T20

KOP
KOP

73

SAN
SAN

69

Match Info

Match:Navi Mumbai Premier League 2026
Date:Saturday, April 04, 2026 - Sunday, April 19, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, April 16, 2026 04:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Koparkairne Titans Squad

Players
BenchNarang Rishi

Sanpada Scorpions Squad

Players
Bench

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet