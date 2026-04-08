Pakistan Super League Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Apr 08, 2026
02:00 PM
Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
No info
Apr 09, 2026
09:30 AM
Lahore Qalandars vs Islamabad United
Pakistan Super League
No info
Apr 09, 2026
02:00 PM
Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
No info
Apr 10, 2026
02:00 PM
Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
No info
Apr 11, 2026
09:30 AM
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars
Pakistan Super League
No info
Apr 11, 2026
02:00 PM
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
No info
Apr 12, 2026
02:00 PM
Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United
Pakistan Super League
No info
Apr 13, 2026
03:00 PM
Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
Pakistan Super League
No info
Apr 15, 2026
02:00 PM
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
No info
Apr 16, 2026
09:30 AM
Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
No info
Apr 16, 2026
02:00 PM
Karachi Kings vs Islamabad United
Pakistan Super League
No info
Apr 17, 2026
02:00 PM
Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
No info
Apr 18, 2026
02:00 PM
Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
No info
Apr 19, 2026
09:30 AM
Multan Sultans vs Karachi Kings
Pakistan Super League
No info
Apr 19, 2026
09:30 AM
Karachi Kings vs Multan Sultans
Pakistan Super League
No info
Apr 19, 2026
03:00 PM
Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
No info
Apr 19, 2026
03:00 PM
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
No info
Apr 21, 2026
09:30 AM
Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
No info
Apr 21, 2026
02:00 PM
Rawalpindi Pindiz vs Multan Sultans
Pakistan Super League
No info
Apr 22, 2026
09:30 AM
Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
No info
Apr 22, 2026
09:30 AM
Karachi Kings vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
No info
Apr 22, 2026
02:00 PM
Hyderabad Kingsmen vs Multan Sultans
Pakistan Super League
No info
Apr 22, 2026
03:00 PM
Peshawar Zalmi vs Multan Sultans
Pakistan Super League
No info
Apr 23, 2026
09:30 AM
Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United
Pakistan Super League
No info
Apr 23, 2026
02:00 PM
Lahore Qalandars vs Karachi Kings
Pakistan Super League
No info
Apr 24, 2026
02:00 PM
Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United
Pakistan Super League
No info
Apr 24, 2026
03:00 PM
Islamabad United vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
No info
Apr 25, 2026
09:30 AM
Quetta Gladiators vs Karachi Kings
Pakistan Super League
No info
Apr 25, 2026
02:00 PM
Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
No info
Apr 25, 2026
03:00 PM
Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
No info
Apr 26, 2026
09:30 AM
Rawalpindi Pindiz vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
No info
Apr 26, 2026
09:30 AM
Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
No info
Apr 26, 2026
02:00 PM
Multan Sultans vs Islamabad United
Pakistan Super League
No info
Apr 26, 2026
03:00 PM
Islamabad United vs Multan Sultans
Pakistan Super League
No info
Apr 28, 2026
02:00 PM
Peshawar Zalmi vs Islamabad United
Pakistan Super League
No info
Apr 29, 2026
02:00 PM
Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
No info
May 01, 2026
02:00 PM
Islamabad United vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
No info
May 03, 2026
02:00 PM
Peshawar Zalmi vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
No info