Pakistan Super League Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Apr 08, 2026

02:00 PM

No info

Apr 09, 2026

09:30 AM

No info

Apr 09, 2026

02:00 PM

Karachi Kings vs Peshawar Zalmi

Pakistan Super League

No info

Apr 10, 2026

02:00 PM

No info

Apr 11, 2026

09:30 AM

No info

Apr 11, 2026

02:00 PM

No info

Apr 12, 2026

02:00 PM

No info

Apr 13, 2026

03:00 PM

No info

Apr 15, 2026

02:00 PM

No info

Apr 16, 2026

09:30 AM

No info

Apr 16, 2026

02:00 PM

No info

Apr 17, 2026

02:00 PM

No info

Apr 18, 2026

02:00 PM

No info

Apr 19, 2026

09:30 AM

Multan Sultans vs Karachi Kings

Pakistan Super League

No info

Apr 19, 2026

09:30 AM

Karachi Kings vs Multan Sultans

Pakistan Super League

No info

Apr 19, 2026

03:00 PM

No info

Apr 19, 2026

03:00 PM

No info

Apr 21, 2026

09:30 AM

No info

Apr 21, 2026

02:00 PM

No info

Apr 22, 2026

09:30 AM

No info

Apr 22, 2026

09:30 AM

Karachi Kings vs Peshawar Zalmi

Pakistan Super League

No info

Apr 22, 2026

02:00 PM

No info

Apr 22, 2026

03:00 PM

No info

Apr 23, 2026

09:30 AM

No info

Apr 23, 2026

02:00 PM

No info

Apr 24, 2026

02:00 PM

No info

Apr 24, 2026

03:00 PM

No info

Apr 25, 2026

09:30 AM

No info

Apr 25, 2026

02:00 PM

No info

Apr 25, 2026

03:00 PM

No info

Apr 26, 2026

09:30 AM

No info

Apr 26, 2026

09:30 AM

No info

Apr 26, 2026

02:00 PM

No info

Apr 26, 2026

03:00 PM

No info

Apr 28, 2026

02:00 PM

No info

Apr 29, 2026

02:00 PM

No info

May 01, 2026

02:00 PM

No info

May 03, 2026

02:00 PM

No info

Pakistan Super League Team List

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Peshawar Zalmi

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Multan Sultans

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Hyderabad Kingsmen

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Lahore Qalandars

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Islamabad United

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Karachi Kings

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Quetta Gladiators

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Rawalpindi Pindiz