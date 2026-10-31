Squads Central Zone vs East Zone T20 Senior Womens Trophy Elite T20 02.12.2026

T20

CEN
CEN
EAS
EAS

Playing

CEN
CEN
EAS
EAS
First TeamSecond Team
Choudhary Varnika

no information yet

Dixit Sampada

no information yet

Upadhyay Shuchi

no information yet

Bench

CEN
CEN
EAS
EAS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet