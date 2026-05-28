T20 Series England vs India, Women
England vs India
T20 Series England vs India, Women
County Cricket Ground, Chelmsford
ENG
150
IND
188
batsman
|Full name:
|Bharati Shrikrushna Fulmali
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
|League
|T20i
|T20
|Matches
|2
|15
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|T20i
|T20
|Matches
|2
|15
|Innings
|2
|13
|Not outs
|0
|2
|Runs
|23
|243
|Balls Faced
|33
|230
|Avg
|11.5
|22.09
|SR
|69.69
|105.65
|Fours
|2
|21
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|7
|Highest
|18
|48
|Hundreds
|0
|0
T20 Series England vs India, Women
County Cricket Ground, Chelmsford
ENG
150
IND
188
ICC T20 World Cup, Women
Edgbaston Cricket Ground, Birmingham
IND
170
PAK
106
ICC T20 World Cup, Women
Headingley Stadium, Leeds
IND
209
NED
114
ICC T20 World Cup, Women
Old Trafford Cricket Ground, Manchester
RSA
161
IND
158
ICC T20 World Cup, Women
Old Trafford Cricket Ground, Manchester
IND
139
BAN
136
ICC T20 World Cup, Women
Lord's, St John's Wood
AUS
172
IND
170