Bharati Shrikrushna Fulmali

Bharati Shrikrushna Fulmali

batsman

Full name:Bharati Shrikrushna Fulmali
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Gujarat Giants Women

India Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches215
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches215
Innings213
Not outs02
Runs23243
Balls Faced33230
Avg11.522.09
SR69.69105.65
Fours221
Fifties00
Sixies07
Highest1848
Hundreds00

Bharati Shrikrushna Fulmali Schedule & Results

T20 Series England vs India, Women

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India, Women

County Cricket Ground, Chelmsford

ENG

ENG

150

IND

IND

188

ICC T20 World Cup, Women

ResultIndia vs Pakistan

India vs Pakistan

ICC T20 World Cup, Women

Edgbaston Cricket Ground, Birmingham

IND

IND

170

PAK

PAK

106

ResultIndia vs Netherlands

India vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

IND

IND

209

NED

NED

114

ResultSouth Africa vs India

South Africa vs India

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

RSA

RSA

161

IND

IND

158

ResultIndia vs Bangladesh

India vs Bangladesh

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

IND

IND

139

BAN

BAN

136

ResultAustralia vs India

Australia vs India

ICC T20 World Cup, Women

Lord's, St John's Wood

AUS

AUS

172

IND

IND

170

Another Players

Verma, Shefali

Verma, Shefali

Gala, Hurley

Gala, Hurley

Gautam, Kashvee Sudesh

Gautam, Kashvee Sudesh

Yadav, Poonam

Yadav, Poonam

Ahuja, Kanika S

Ahuja, Kanika S

Gardner, Ashleigh

Gardner, Ashleigh

Hemalatha, Dayalan

Hemalatha, Dayalan

Chhelaram Patel, Monica

Chhelaram Patel, Monica

Shabnam

Shabnam

Sadhu, Titas Ranadeep

Sadhu, Titas Ranadeep