Squads Central Zone vs North East Zone T20 Senior Womens Trophy Elite T20 26.11.2026

T20

CEN
CEN
NOR
NOR

Playing

CEN
CEN
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Choudhary Varnika

no information yet

Dixit Sampada

no information yet

Upadhyay Shuchi

no information yet

Bench

CEN
CEN
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet