Squads Central Zone vs South Zone T20 Senior Womens Trophy Elite T20 30.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Badwaik Neha
batsman
Bahukhandi Amisha Sushil
bowler
Choudhary Jyoti Damodar
wicket keeper
Choudhary Varnika
no information yet
Dil Bahadur Simarn
bowler
Dixit Sampada
no information yet
Dubey Ananya
batsman
Firdous Rahila Mashkoor
wicket keeper
Fulmali Bharati
batsman
Gohane Arya
batsman
Kalal Sonal Shankar
bowler
Kashyap Nandini Unesh Kumar
wicket keeper
Meshram Mona
batsman
Sharma Vaishnavi Narendra
batsman
Upadhyay Shuchi
no information yet
Match has not started yet