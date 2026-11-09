Squads Rajasthan vs Jharkhand T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

RAJ
RAJ
JHA
JHA

Playing

RAJ
RAJ
JHA
JHA
First TeamSecond Team
Garhwal Aditya

all rounder

Kushagra Kumar

wicket keeper

Lomror Mahipal

all rounder

Pankaj Kumar

wicket keeper

Bench

RAJ
RAJ
JHA
JHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet