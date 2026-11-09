Squads Rajasthan vs Jharkhand T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Choudhary Aniket
bowler
Arun Singh Vikash
bowler
Garhwal Aditya
all rounder
Chakraborty Supriyo
bowler
Garhwal Shubham
batsman
Deobrat Singh Kumar
batsman
Gupta Arjit
batsman
Kushagra Kumar
wicket keeper
Khan Salman Faruk
batsman
Mishra Sushant
bowler
Lomror Mahipal
all rounder
Nadeem Shahbaz
bowler
Rathore Kunal Singh Ajay
wicket keeper
Pankaj Kumar
wicket keeper
Suthar Manav
bowler
Rajkumar Kumar Vivek
all rounder
Match has not started yet