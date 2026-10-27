Squads Rajasthan Royals vs Mizoram T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026

T20

Jaipur

RR
RR
MIZ
MIZ

Playing

RR
RR
MIZ
MIZ

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

RR
RR
MIZ
MIZ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet