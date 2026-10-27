Squads Sunrisers Hyderabad vs Goa T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

Hyderabad

SRH
SRH
GOA
GOA

Playing

SRH
SRH
GOA
GOA

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SRH
SRH
GOA
GOA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet