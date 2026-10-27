Match details Sunrisers Hyderabad vs Goa T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Friday, November 20, 2026 03:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Sunrisers Hyderabad Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Goa Squad
Venue Guide
|Stadium
|Rajiv Gandhi International Stadium
|City
|Hyderabad
|Capacity
|55000
|Ends
|Shiv lal Yadav End
|Hosts to
|VVS Laxman End
Match has not started yet