Match details Sunrisers Hyderabad vs Goa T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

Hyderabad

SRH
SRH
GOA
GOA

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, November 20, 2026 03:30 AM (GMT+0)
Venue:Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sunrisers Hyderabad Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Goa Squad

PlayersAlemao Felix Bernado, Arunkumar Garg Lakshay, Bakhale Kashyap, Gadekar Ishaan Prasad, Gaonkar Deepraj Devdas, Harikant Rajashekhar Surendra, Kauthankar Snehal Suhas, Prabhudessai Suyash, Redkar Mohit Sandeep, Sawkar Tunish, Siddharth KV, Singh Vikash Kanwar, Tari Shubham, Tendulkar Arjun Sachin, Tripathi Rahul, Wagha Misal Darshan
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumRajiv Gandhi International Stadium
CityHyderabad
Capacity55000
EndsShiv lal Yadav End
Hosts toVVS Laxman End

Match has not started yet