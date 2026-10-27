Squads Sunrisers Hyderabad vs Vidarbha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

Hyderabad

SRH
SRH
VID
VID

Playing

SRH
SRH
VID
VID

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SRH
SRH
VID
VID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet