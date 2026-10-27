Match details Sunrisers Hyderabad vs Vidarbha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

Hyderabad

SRH
SRH
VID
VID

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, November 18, 2026 05:30 AM (GMT+0)
Venue:Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sunrisers Hyderabad Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Vidarbha Squad

PlayersChavan Nayan, Dubey Harsh Surendra, Dubey Saurabh, Dubey Shubham, Karnewar Akshay, Mahale Mandar, Nalkande Darshan, Parwani Dipesh, Sharma Jitesh, Shorey Dhruv, Taide Atharwa, Wadkar Akshay, Yadav Lalit
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumRajiv Gandhi International Stadium
CityHyderabad
Capacity55000
EndsShiv lal Yadav End
Hosts toVVS Laxman End

Match has not started yet