H2h Durham vs Lancashire Thunder T20 T20 Blast, Women 03.07.2026

T20

DUR
DUR

80

LAT
LAT

79

Durham vs Lancashire Thunder

List a, One-Day Cup, Women

DURDurham

154

LATLancashire Thunder

303

List a, One-Day Cup, Women

DURDurham

257

LATLancashire Thunder

168

T20, T20 Blast, Women

DURDurham

149

LATLancashire Thunder

148
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