Highlights Durham vs Lancashire Thunder T20 T20 Blast, Women 03.07.2026
Carter to Graham, 3 runs
Carter to Graham, 0 runs
Carter to Armitage, 1 run
Weerappuli to Armitage, 1 run
Weerappuli to Graham, 1 run
Weerappuli to Graham, 0 runs
Weerappuli to Armitage, 1 run
Weerappuli to Armitage, 4 runs
Weerappuli to Armitage, 4 runs
Cross to Graham, 0 runs
Cross to Graham, 4 runs
Cross to Graham, 2 runs
Cross to Graham, 4 runs
Cross to Armitage, 1 run
Cross to Armitage, 0 runs
Weerappuli to Graham, 0 runs
Weerappuli to Graham, 4 runs
Weerappuli to Graham, 0 runs
Weerappuli to Armitage, 1 run
Weerappuli to Armitage, 0 runs
Weerappuli to Armitage, 0 runs
Lamb to Graham, 0 runs
Lamb to Graham, 0 runs
Lamb to Armitage, 1 run
Lamb to Graham, 1 run
Lamb to Armitage, 1 run
Lamb to Armitage, 4 runs
Weerappuli to Graham, 0 runs
Weerappuli to Graham, 0 runs
Weerappuli to Graham, 0 runs
appeal, wicket (caught - Heath)
Weerappuli to Armitage, 1 run
Weerappuli to Heath, 1 run
FMK Morris to Heath, 1 run
FMK Morris to Heath, 2 leg byes
FMK Morris to Heath, 0 runs
FMK Morris to Heath, 0 runs
FMK Morris to Armitage, 1 run
FMK Morris to Armitage, 4 runs
Weerappuli to Heath, 0 runs
Weerappuli to Windsor, appeal, wicket (caught - Windsor)
Weerappuli to Windsor, 0 runs
Weerappuli to Windsor, 0 runs
Weerappuli to Windsor, 0 runs
Weerappuli to Windsor, 0 runs
Norris to Armitage, 0 runs
Norris to Windsor, 1 run
Norris to Windsor, 0 runs
Norris to Windsor, 0 runs
Norris to Windsor, 0 runs
Norris to Armitage, 1 run
S Morris to Armitage, 3 runs
S Morris to Armitage, 4 runs
S Morris to Armitage, 0 runs
S Morris to Windsor, 1 run
S Morris to Armitage, 1 run
S Morris to Armitage, 4 runs
Lamb to Windsor, 4 runs
Lamb to Windsor, 0 runs
Lamb to Windsor, 4 runs
Lamb to Windsor, 0 runs
Lamb to Windsor, 0 runs
Lamb to Windsor, 0 runs
Cross to Windsor, 1 run
Cross to Windsor, 0 runs
Cross to Villiers, appeal, wicket (caught - Villiers)
Cross to Armitage, 1 run
Cross to Villiers, 1 run
Cross to Villiers, 0 runs
Norris to Armitage, 0 runs
Norris to Armitage, 0 runs
Norris to Armitage, 0 runs
Norris to Armitage, 0 runs
FMK Morris to Armitage, 4 runs
FMK Morris to Armitage, 0 runs
Cross to Armitage, 1 run
Cross to Armitage, 0 runs
Cross to Armitage, 0 runs
Cross to Villiers, 1 run
Cross to Villiers, 0 runs
Cross to Villiers, 0 runs
Fraser to S Morris, appeal, wicket (stumped - S Morris)
Fraser to S Morris, 0 runs
Fraser to Carter, 1 run
Villiers to S Morris, 0 runs
Villiers to S Morris, 0 runs
Villiers to S Morris, 0 runs
appeal, wicket (stumped - Weerappuli)
Villiers to Carter, 1 run
Villiers to Weerappuli, 1 run
Levick to Weerappuli, 1 run
Levick to Norris, appeal, wicket (caught - Norris)
Levick to Norris, 0 runs
Levick to Cross, appeal, wicket (bowled - Cross)
Levick to Carter, 1 run
Levick to Cross, 3 runs
Villiers to Cross, 1 run
Villiers to Carter, 1 run
Villiers to Cross, 1 run
Villiers to Cross, 0 runs
Villiers to Carter, 1 run
Villiers to Cross, 1 run
Graham to Cross, 1 run
Graham to Carter, leg bye
Graham to Cross, 1 run
Graham to Cross, 4 runs
Graham to Carter, 1 run
Carter plays a defensive stroke for 2 runs.
Turner to Carter, 1 run
Turner to Cross, 1 run
Turner to Carter, 1 run
Turner to Cross, 1 run
Turner to Cross, 0 runs
Turner to Cross, 0 runs
Levick to Cross, 1 run
Levick to Cross, 0 runs
Levick to Carter, 1 run
Levick to Carter, 2 runs
Levick to Carter, 0 runs
Levick to Cross, 1 run
Villiers to Carter, 0 runs
Villiers to Carter, wide
Villiers to Cross, 1 run
Villiers to Carter, 1 run
Villiers to Cross, leg bye
Villiers to Cross, 0 runs
Villiers to FMK Morris, appeal, wicket (bowled - FMK Morris)
FMK Morris plays a defensive stroke for a run.
0 runs
0 runs
Carter defends for 1 run.
FMK Morris plays a defensive stroke for a single run.
0 runs
Fraser to FMK Morris, 1 run
Fraser to FMK Morris, 0 runs
Fraser to Threlkeld, appeal, wicket (caught - Threlkeld)
Fraser to Carter, 1 run
Fraser to Threlkeld, 1 run
Fraser to Carter, 1 run
Turner to Carter, 1 run
Turner to Carter, 2 runs
Turner to Carter, 2 runs
Turner to Carter, 0 runs
Turner to Carter, 0 runs
Turner to Carter, 0 runs
Villiers to Threlkeld, 0 runs
Villiers to Carter, 5 runs
Villiers to Threlkeld, 1 run
Villiers to Carter, 1 run
Villiers to Carter, 0 runs
Villiers to Carter, 0 runs
Levick to Threlkeld, 0 runs
Levick to Threlkeld, 0 runs
Levick to Carter, 1 run
Levick to Carter, 0 runs
Levick to Carter, 0 runs
Levick to Threlkeld, 1 run
Johnson to Carter, 0 runs
Johnson to Carter, 0 runs
Johnson to Threlkeld, 1 run
Johnson to Kesteven, appeal, wicket (bowled - Kesteven)
Johnson to Kesteven, 0 runs
appeal, wicket (caught - Lamb)
Graham to Carter, 0 runs
Graham to Carter, 0 runs
Graham to Lamb, 1 run
Graham to Lamb, 0 runs
Graham to Carter, 1 run
Graham to Lamb, 1 run
Johnson to Lamb, 1 run
Johnson to Lamb, 0 runs
Johnson to Lamb, 2 runs
Johnson to Lamb, 0 runs
Johnson to Lamb, 0 runs
Johnson to Lamb, 0 runs
Graham to Carter, 0 runs
Graham to Carter, 0 runs
Graham to Carter, 0 runs
Graham to Lamb, 1 run
appeal, wicket (caught - E Jones)
Graham to E Jones, 0 runs
Johnson to E Jones, 1 run
Johnson to E Jones, 0 runs
Johnson to E Jones, 0 runs
Johnson to E Jones, 0 runs
Johnson to Carter, 1 run
Johnson to Carter, 0 runs
Graham to E Jones, 0 runs
Graham to E Jones, 4 runs
Graham to E Jones, 4 runs
Graham to Carter, 1 run
Graham to E Jones, 1 run
Graham to E Jones, wide
Graham to E Jones, 0 runs
Johnson to Lanning, wicket (lbw - Lanning)
Johnson to Lanning, 0 runs
Johnson to Lanning, 0 runs
Johnson to Lanning, 0 runs
Johnson to Lanning, 0 runs
Johnson to E Jones, 1 run