Highlights Durham vs Lancashire Thunder T20 T20 Blast, Women 03.07.2026

T20

DUR
DUR

80

LAT
LAT

79

13.3
3

Carter to Graham, 3 runs

13.2
.

Carter to Graham, 0 runs

13.1
1

Carter to Armitage, 1 run

12.6
1

Weerappuli to Armitage, 1 run

12.5
1

Weerappuli to Graham, 1 run

12.4
.

Weerappuli to Graham, 0 runs

12.3
1

Weerappuli to Armitage, 1 run

12.2
4

Weerappuli to Armitage, 4 runs

12.1
4

Weerappuli to Armitage, 4 runs

11.6
.

Cross to Graham, 0 runs

11.5
4

Cross to Graham, 4 runs

11.4
2

Cross to Graham, 2 runs

11.3
4

Cross to Graham, 4 runs

11.2
1

Cross to Armitage, 1 run

11.1
.

Cross to Armitage, 0 runs

10.6
.

Weerappuli to Graham, 0 runs

10.5
4

Weerappuli to Graham, 4 runs

10.4
.

Weerappuli to Graham, 0 runs

10.3
1

Weerappuli to Armitage, 1 run

10.2
.

Weerappuli to Armitage, 0 runs

10.1
.

Weerappuli to Armitage, 0 runs

9.6
.

Lamb to Graham, 0 runs

9.5
.

Lamb to Graham, 0 runs

9.4
1

Lamb to Armitage, 1 run

9.3
1

Lamb to Graham, 1 run

9.2
1

Lamb to Armitage, 1 run

9.1
4

Lamb to Armitage, 4 runs

8.6
.

Weerappuli to Graham, 0 runs

8.5
.

Weerappuli to Graham, 0 runs

8.4
.

Weerappuli to Graham, 0 runs

8.3
W

appeal, wicket (caught - Heath)

8.2
1

Weerappuli to Armitage, 1 run

8.1
1

Weerappuli to Heath, 1 run

7.6
1

FMK Morris to Heath, 1 run

7.5
2

FMK Morris to Heath, 2 leg byes

7.4
.

FMK Morris to Heath, 0 runs

7.3
.

FMK Morris to Heath, 0 runs

7.2
1

FMK Morris to Armitage, 1 run

7.1
4

FMK Morris to Armitage, 4 runs

6.6
.

Weerappuli to Heath, 0 runs

6.5
W

Weerappuli to Windsor, appeal, wicket (caught - Windsor)

6.4
.

Weerappuli to Windsor, 0 runs

6.3
.

Weerappuli to Windsor, 0 runs

6.2
.

Weerappuli to Windsor, 0 runs

6.1
.

Weerappuli to Windsor, 0 runs

5.6
.

Norris to Armitage, 0 runs

5.5
1

Norris to Windsor, 1 run

5.4
.

Norris to Windsor, 0 runs

5.3
.

Norris to Windsor, 0 runs

5.2
.

Norris to Windsor, 0 runs

5.1
1

Norris to Armitage, 1 run

4.6
3

S Morris to Armitage, 3 runs

4.5
4

S Morris to Armitage, 4 runs

4.4
.

S Morris to Armitage, 0 runs

4.3
1

S Morris to Windsor, 1 run

4.2
1

S Morris to Armitage, 1 run

4.1
4

S Morris to Armitage, 4 runs

3.6
4

Lamb to Windsor, 4 runs

3.5
.

Lamb to Windsor, 0 runs

3.4
4

Lamb to Windsor, 4 runs

3.3
.

Lamb to Windsor, 0 runs

3.2
.

Lamb to Windsor, 0 runs

3.1
.

Lamb to Windsor, 0 runs

2.6
1

Cross to Windsor, 1 run

2.5
.

Cross to Windsor, 0 runs

2.4
W

Cross to Villiers, appeal, wicket (caught - Villiers)

2.3
1

Cross to Armitage, 1 run

2.2
1

Cross to Villiers, 1 run

2.1
.

Cross to Villiers, 0 runs

1.6
.

Norris to Armitage, 0 runs

1.5
.

Norris to Armitage, 0 runs

1.4
.

Norris to Armitage, 0 runs

1.3
.

Norris to Armitage, 0 runs

1.2
4

FMK Morris to Armitage, 4 runs

1.1
.

FMK Morris to Armitage, 0 runs

0.6
1

Cross to Armitage, 1 run

0.5
.

Cross to Armitage, 0 runs

0.4
.

Cross to Armitage, 0 runs

0.3
1

Cross to Villiers, 1 run

0.2
.

Cross to Villiers, 0 runs

0.1
.

Cross to Villiers, 0 runs

19.3
W

Fraser to S Morris, appeal, wicket (stumped - S Morris)

19.2
.

Fraser to S Morris, 0 runs

19.1
1

Fraser to Carter, 1 run

18.6
.

Villiers to S Morris, 0 runs

18.5
.

Villiers to S Morris, 0 runs

18.4
.

Villiers to S Morris, 0 runs

18.3
W

appeal, wicket (stumped - Weerappuli)

18.2
1

Villiers to Carter, 1 run

18.1
1

Villiers to Weerappuli, 1 run

17.6
1

Levick to Weerappuli, 1 run

17.5
W

Levick to Norris, appeal, wicket (caught - Norris)

17.4
.

Levick to Norris, 0 runs

17.3
W

Levick to Cross, appeal, wicket (bowled - Cross)

17.2
1

Levick to Carter, 1 run

17.1
3

Levick to Cross, 3 runs

16.6
1

Villiers to Cross, 1 run

16.5
1

Villiers to Carter, 1 run

16.4
1

Villiers to Cross, 1 run

16.3
.

Villiers to Cross, 0 runs

16.2
1

Villiers to Carter, 1 run

16.1
1

Villiers to Cross, 1 run

15.6
1

Graham to Cross, 1 run

15.5
1

Graham to Carter, leg bye

15.4
1

Graham to Cross, 1 run

15.3
4

Graham to Cross, 4 runs

15.2
1

Graham to Carter, 1 run

15.1
2

Carter plays a defensive stroke for 2 runs.

14.6
1

Turner to Carter, 1 run

14.5
1

Turner to Cross, 1 run

14.4
1

Turner to Carter, 1 run

14.3
1

Turner to Cross, 1 run

14.2
.

Turner to Cross, 0 runs

14.1
.

Turner to Cross, 0 runs

13.6
1

Levick to Cross, 1 run

13.5
.

Levick to Cross, 0 runs

13.4
1

Levick to Carter, 1 run

13.3
2

Levick to Carter, 2 runs

13.2
.

Levick to Carter, 0 runs

13.1
1

Levick to Cross, 1 run

12.6
.

Villiers to Carter, 0 runs

12.6
1

Villiers to Carter, wide

12.5
1

Villiers to Cross, 1 run

12.4
1

Villiers to Carter, 1 run

12.3
1

Villiers to Cross, leg bye

12.2
.

Villiers to Cross, 0 runs

12.1
W

Villiers to FMK Morris, appeal, wicket (bowled - FMK Morris)

11.6
1

FMK Morris plays a defensive stroke for a run.

11.5
.

0 runs

11.4
.

0 runs

11.3
1

Carter defends for 1 run.

11.2
1

FMK Morris plays a defensive stroke for a single run.

11.1
.

0 runs

10.6
1

Fraser to FMK Morris, 1 run

10.5
.

Fraser to FMK Morris, 0 runs

10.4
W

Fraser to Threlkeld, appeal, wicket (caught - Threlkeld)

10.3
1

Fraser to Carter, 1 run

10.2
1

Fraser to Threlkeld, 1 run

10.1
1

Fraser to Carter, 1 run

9.6
1

Turner to Carter, 1 run

9.5
2

Turner to Carter, 2 runs

9.4
2

Turner to Carter, 2 runs

9.3
.

Turner to Carter, 0 runs

9.2
.

Turner to Carter, 0 runs

9.1
.

Turner to Carter, 0 runs

8.6
.

Villiers to Threlkeld, 0 runs

8.5
5

Villiers to Carter, 5 runs

8.4
1

Villiers to Threlkeld, 1 run

8.3
1

Villiers to Carter, 1 run

8.2
.

Villiers to Carter, 0 runs

8.1
.

Villiers to Carter, 0 runs

7.6
.

Levick to Threlkeld, 0 runs

7.5
.

Levick to Threlkeld, 0 runs

7.4
1

Levick to Carter, 1 run

7.3
.

Levick to Carter, 0 runs

7.2
.

Levick to Carter, 0 runs

7.1
1

Levick to Threlkeld, 1 run

6.6
.

Johnson to Carter, 0 runs

6.5
.

Johnson to Carter, 0 runs

6.4
1

Johnson to Threlkeld, 1 run

6.3
W

Johnson to Kesteven, appeal, wicket (bowled - Kesteven)

6.2
.

Johnson to Kesteven, 0 runs

6.1
W

appeal, wicket (caught - Lamb)

5.6
.

Graham to Carter, 0 runs

5.5
.

Graham to Carter, 0 runs

5.4
1

Graham to Lamb, 1 run

5.3
.

Graham to Lamb, 0 runs

5.2
1

Graham to Carter, 1 run

5.1
1

Graham to Lamb, 1 run

4.6
1

Johnson to Lamb, 1 run

4.5
.

Johnson to Lamb, 0 runs

4.4
2

Johnson to Lamb, 2 runs

4.3
.

Johnson to Lamb, 0 runs

4.2
.

Johnson to Lamb, 0 runs

4.1
.

Johnson to Lamb, 0 runs

3.6
.

Graham to Carter, 0 runs

3.5
.

Graham to Carter, 0 runs

3.4
.

Graham to Carter, 0 runs

3.3
1

Graham to Lamb, 1 run

3.2
W

appeal, wicket (caught - E Jones)

3.1
.

Graham to E Jones, 0 runs

2.6
1

Johnson to E Jones, 1 run

2.5
.

Johnson to E Jones, 0 runs

2.4
.

Johnson to E Jones, 0 runs

2.3
.

Johnson to E Jones, 0 runs

2.2
1

Johnson to Carter, 1 run

2.1
.

Johnson to Carter, 0 runs

1.6
.

Graham to E Jones, 0 runs

1.5
4

Graham to E Jones, 4 runs

1.4
4

Graham to E Jones, 4 runs

1.3
1

Graham to Carter, 1 run

1.2
1

Graham to E Jones, 1 run

1.2
1

Graham to E Jones, wide

1.1
.

Graham to E Jones, 0 runs

0.6
W

Johnson to Lanning, wicket (lbw - Lanning)

0.5
.

Johnson to Lanning, 0 runs

0.4
.

Johnson to Lanning, 0 runs

0.3
.

Johnson to Lanning, 0 runs

0.2
.

Johnson to Lanning, 0 runs

0.1
1

Johnson to E Jones, 1 run